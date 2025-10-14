¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤ËÊû¤²¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖQueen Lily¡×¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖÍ¶ÏÇ°Ëâ¡×¤ÎOMNIBUS STORY¥±¥¤ÊÔ(CV.Åß¥Î·§Æù¡Ë10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¤Ü¤ë¥³¥ßÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÅÃ« Í´»Ê¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖQueen Lily¡×¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖÍ¶ÏÇ°Ëâ¡×¤è¤ê¡¢Í¶ÏÇ°Ëâ¥·¥êー¥º OMNIBUS STORY¡Ø¥¤¥ó¥¥å¥Ð¥¹¡¦¥±¥¤¡¡～¤ª¤Ï¤è¤¦¤«¤é¤ª¤ä¤¹¤ß¤Þ¤Ç～¡Ù¡ÊCV.Åß¥Î·§Æù¡Ë¤òÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡Ö¤Ü¤ë¥³¥ß¡×¤Ë¤Æ10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¡ÖÍ¶ÏÇ°Ëâ¡×¤Ïµ®½÷¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë°Ëâ¤È¤ÎÈóÆü¾ïÅª¤Ê´±Ç½¥·ー¥ó¤ÈÎø°¦¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Íµ¤¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÅß¥Î·§Æù¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¤¥ó¥¥å¥Ð¥¹¤Î¥±¥¤¤È¤Î1Æü¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡¦¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥±¥¤¤«¤é¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤1Æü¤ò¤¼¤Ò¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¡¡Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥É¥é¥ÞCD R¤È¥¹¥Æ¥é¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Åß¥Î·§Æù¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤Û¤«¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÖÍ¶ÏÇ°Ëâ Vol.1¡¡～¥ÉS¥¤¥ó¥¥å¥Ð¥¹¡¦¥±¥¤¤Î±³～¡×¤Î¥»ー¥ë¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖQueen Lily¡×¤Ç¤ÏÂ³¡¹¤È¿·ºî¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£¸å¤â¡ÖQueen Lily¡×¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖQueen Lily¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://products.voltage.co.jp/queenlily/(https://products.voltage.co.jp/queenlily/)
¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖQueen Lily¡×¸ø¼°X(@QnLily_official)¡§ https://x.com/QnLily_official(https://x.com/QnLily_official)
¥Ü¥ë¥Æー¥¸¡¡¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)
Í¶ÏÇ°Ëâ¥·¥êー¥º OMNIBUS STORY¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ð¥¹¡¦¥±¥¤¡¡～¤ª¤Ï¤è¤¦¤«¤é¤ª¤ä¤¹¤ß¤Þ¤Ç～¡×³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Í¶ÏÇ°Ëâ¥·¥êー¥º OMNIBUS STORY
¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ð¥¹¡¦¥±¥¤¡¡～¤ª¤Ï¤è¤¦¤«¤é¤ª¤ä¤¹¤ß¤Þ¤Ç～¡×
CV¡§Åß¥Î·§Æù
¡Ö¤Ü¤ë¥³¥ß¡×Àè¹ÔÇÛ¿®Æü¡§ 2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
Â¾¥µ¥¤¥È»öÁ°ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
Â¾¥µ¥¤¥ÈÇÛ¿®³«»ÏÆü2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¤Ü¤ë¥³¥ß¡¢DLsite¤¬¤ë¤Þ¤Ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥É¥é¥ÞCD R¡¢¥¹¥Æ¥é¥×¥ì¥¤¥äー
¥¤¥é¥¹¥È¡§ËÌÂô¤¤ç¤¦
´ë²èÀ©ºî¡¦Ãøºî¡¦ÈÎÇä¡§¥Ü¥ë¥Æー¥¸
¤Ü¤ë¥³¥ß¤Ç¤Ï25%OFF¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë 23:59¤Þ¤Ç¡Ë
Â¾ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï»öÁ°ÈÎÇäÃæ¤Ï10¡óOFF¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´ÊÔ¥À¥ßー¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜCD¤ÎÄ°¼è¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡ä
1_¥±¥¤¤«¤é¤Î¡É¤ª¤Ï¤è¤¦¡É / 2_¥±¥¤¤È½Ð¶Ð / 3_¥±¥¤¤Ë°Ö¤á¤é¤ì¤Æ¡Ä / 4_¥±¥¤¤¬¤¤¤ë²È¤Ëµ¢Âð / 5_¥±¥¤¤È¤ªÎÁÍý / 6_¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¥±¥¤¤È / 7_¥±¥¤¤È¡É¤ª¤ä¤¹¤ß¡É
»îÄ°
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=UDB9Ic3WP_4 ]
ËÜÊÔ¥¹¥Èー¥êー
QueenLily¥ìー¥Ù¥ë¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖÍ¶ÏÇ°Ëâ¡×¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤è¤ê¡¢
¥¤¥ó¥¥å¥Ð¥¹¤Î¥±¥¤¤È¤Î»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤1Æü¤ò²á¤´¤»¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡¦¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ªÆÏ¤±¢ö
¥±¥¤¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥±¥¤¤ÈÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡Ä
¥±¥¤¤«¤é¤Î°¦¾ð¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡ä
¥±¥¤¡¿·ÅÅÍ
cv Åß¥Î·§Æù
¡©¡©ºÐ
¥ÉS¤Ç±³¤Ä¤¡¢Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¥¤¥ó¥¥å¥Ð¥¹¡£
µ®½÷¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¤ËÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
µÔ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤Àµ®½÷¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1485_1_b60b6ef0c45c954a174e5b884f99fcf0.jpg?v=202510151227 ]
¡Ö¤Ü¤ë¥³¥ß¡×¤Ë¤Æ¡ÖÍ¶ÏÇ°Ëâ¡×¥·¥êー¥ºÈÎÇäÃæ¡ª
¡Ö¤Ü¤ë¥³¥ß¡×¤Ï¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤¬Â£¤ë¡È¶»¥¥å¥ó¥Á¥ãー¥¸(¥Ïー¥È)¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ü¤ë¥³¥ß¡×¤Ë¤Æ¡ÖÍ¶ÏÇ°Ëâ¡×¥·¥êー¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡ÖÍ¶ÏÇ°Ëâ¡×Vol1～3¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¡Ê¥í¥´Ìµ¤·ver.¡Ë¡¢Vol.4¡¦5¤ÏÆÃÅµ¥È¥é¥Ã¥¯¡¢OMNIBUS STORY¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Ä«¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ü¤ë¥³¥ß¡×¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥ÞÈÎÇä¥Úー¥¸ ¡§https://voltage-comics.com/home?genre=21(https://voltage-comics.com/home?genre=21)
¡Ö¤Ü¤ë¥³¥ß¡×¸ø¼°X¡Ê¡÷vol_comic¡Ë¡§https://x.com/vol_comic(https://x.com/vol_comic)
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ
¡ÖÍ¶ÏÇ°Ëâ¥·¥êー¥º OMNIBUS STORY
¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ð¥¹¡¦¥±¥¤¡¡～¤ª¤Ï¤è¤¦¤«¤é¤ª¤ä¤¹¤ß¤Þ¤Ç～¡×¡×25%OFF¥»ー¥ë
Queen Lily¤Î¿·ºî¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ
¡ÖÍ¶ÏÇ°Ëâ¥·¥êー¥º OMNIBUS STORY
¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ð¥¹¡¦¥±¥¤¡¡～¤ª¤Ï¤è¤¦¤«¤é¤ª¤ä¤¹¤ß¤Þ¤Ç～¡×¡×¤ò25%OFF¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§
³«ºÅÃæ～2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë 23:59
¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖQueen Lily¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÈÆü¾ï¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¡Ä¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤ËÊû¤²¤ë¶Ë¾å¤Î¼ª¥¥å¥ó¥¹¥Èー¥êー ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤Ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¤È¤¤á¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖQueen Lily¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://products.voltage.co.jp/queenlily/
¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖQueen Lily¡×¸ø¼°X(@QnLily_official)¡§https://x.com/QnLily_official
¥Ü¥ë¥Æー¥¸¡¡¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://products.voltage.co.jp/doramacd/
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh
¡Ø¿¼Ìë»Ä¶È¡Ù¥·¥êー¥º
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¿¼Ìë»Ä¶È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ª¥È¥ÊÆ±»Î¤Î´Å¤¯¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥êー¥º
¡ØÌ©¼¼¡ßÉ¿ÊÑ¡Ù¥·¥êー¥º
Ì©¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡ØÉ¿ÊÑ¡Ù¤¹¤ëÈà¤È¤Î´Å¤¯´±Ç½Åª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥êー¥º
¡ØÍ¶ÏÇ°Ëâ¡Ù¥·¥êー¥º
µ®½÷¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë°Ëâ¤È¤Î¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê´±Ç½¥·ー¥ó¤ÈÎø°¦¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥êー¥º
¡ØÉ¿ÊÑ¥á¥¬¥Í¡Ù¥·¥êー¥º
¸·¤·¤¯ÎäÅ°¤Ê¾å»Ê¤¬´ã¶À¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¥»¥¯¥·ー¤ÊÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¥¢¥Ê¥¿¤ËÇ÷¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥êー¥º
¡ØÙÔ°¦·ëº§¡Ù¥·¥êー¥º
·ÀÌó·ëº§¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢É×¤ò±é¤¸¤ëÈà¤È¤Î´Å¤¯ÀÚ¤Ê¤¤Îø°¦¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥êー¥º
¡Ø¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡Ù
¸µ¥ä¥ó·Ù»¡´±¤Ë°ìÅÓ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë½éÎø¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ
¡ÖQueen Lily¡×Ãí°Õ»ö¹à¡¡
¢¨Á´ÊÔ¥À¥ßー¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨Ä°¼è¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥ë¥Æー¥¸²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æー¥¸
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー28³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÅÃ« Í´»Ê¡Ê¤Ä¤¿¤Ë¤æ¤¦¤¸¡Ë