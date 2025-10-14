¥«¥é¥Õ¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÀß³Ú¸¤¬¼ç±é¡¢30-DELUX NAGOYA New Generation Theater The 3rd¡Ö´æºî µÁ·ÐÀéËÜºù¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤¬°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡ª
¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü(https://youtu.be/Lr6nlQ9bPU0?si=Hy1Bpk-Q_ZkjyVlS)
30-DELUX NAGOYA¤Ë¤è¤ë¿·»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢New Generation Theater The 3rd¡Ö´æºî µÁ·ÐÀéËÜºù¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤¬ÌÀÆü¤«¤é³«»Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
New Generation Theater¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç2,400¿Í¤òÆ°°÷¤·Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡ÖµÁ·ÐÀéËÜºù～¸»Ê¿Å·³°³¨´¬～¡×¤ò¡¢Åì³¤¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌÌ¡¹¤ÈµÓËÜ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÀß³Ú¸¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢Á°ºî¤Î¹¥±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤²¬ËÜºÌ²Æ¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÈ´Å§¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Æâ³¤ÂÀ°ì(¥«¥é¥Õ¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)¡¢µµÅÄ ·ë¿´¡¢Â¼À¥ Ê¸Àë¡¢´Ø¡¡Í¥¼ù¡Ê¥«¥é¥Õ¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¡¢J¡ÊKoRocK¡Ë¡¢¿ù»³ °¦²Â¡¢ÌÚ¼Â ¤¢¤ß¡Ê±é·àÁÈ¿¥KIMYO¡Ë¡¢¤´¤Èー¤¢¤¤é¡Ê·àÃÄ¢«´Å¤µ¹µ¤¨¤á¡£¡Ë¡¢²æÁ·Æ³(¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Î¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µµÅÄ·ë¿´¡¢´ØÍ¥¼ù¤«¤é°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãµµÅÄ ·ë¿´¡ä
¸ÑÃé¿®Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢µµÅÄ·ë¿´¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬1Ç¯¤Ë°ìÅÙ30-DELUX OSAKA¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó½é¤á¤Æ30-DELUX NAGOYA¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âçºå¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¸ÑÃé¿®¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÌò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬Ì¾¸Å²°¤òÀº°ìÇÕÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ã´Ø¡¡Í¥¼ù¡ä
¡Ø´æºî µÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î´Ø Í¥¼ù¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¡Ä¡Ä¤½¤Î¡ÄµÞ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄÀµÄ¾¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä
¤É¤¨¤ê¤ã¤¢¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¤Í¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤êÌ¾¸Å²°ÊÛ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ºî¤Î¡ØµÁ·ÐÀéËÜºù～¸»Ê¿Å·³°³¨´¬～¡Ù¤ò´Ñ·à¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢µÁ·Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿Í¾ð¤ä°¦¾ð¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿°ìÃÊ¤È¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¿30-DELUX¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï½éÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ªËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¡Ä¡Ä¤Çーー¤é³Ú¤·¤ß¤À¤¬¤Í¡ª¡ª
²þ¤á¤Æ¡¢´Ø Í¥¼ù¡ÊÅìµþÅÔ½Ð¿È¡Ë¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú30-DELUX NAGOYA New Generation Theater¤È¤Ï¡Û
2002Ç¯¤ËÀ¶¿å½çÆó¤òÃæ¿´¤ËÅìµþ¤Ç´úÍÈ¤²¤·¤¿30-DELUX¡£30-DELUX NAGOYA¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë´úÍÈ¤²¡¢Åì³¤ÃÏ¶è½Ð¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë½¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿§¤òÂ¸Ê¬¤Ë½Ð¤¹¡ÖÌ¾¸Å²°À½ºî¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ËèÇ¯ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼ã¼ê¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë±éÌÜ¤¬New Generation Theater¡£¡Ø´æºî µÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¤Ï3ºîÌÜ¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤â¼ç±é¤â´Þ¤á¤¿¥²¥¹¥È¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢º£¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ç²ÄÇ½¤Ê¼ã¤µ°î¤ì¤ëÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤ÆÉñÂæ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡ü12·î20Æü(ÅÚ)18:00¤Î¸ø±é¤Ï30-DELUX NAGOYA¥á¥ó¥Ðー¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢30-DELUX NAGOYA¤Î¼ã¼ê¥¥ã¥¹¥È¤¬¼ç±é¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ø±é¤òÍ½Äê¡£µÁ·ÐÌò¤òÆîÍ¦Âç¤¬¡¢ÀÅ¹á¸æÁ°Ìò¤òÃÓÃ«Í¥Æà¡¢¸ÑÃé¿®Ìò¤òâÃÌîñ¥¤¬±é¤¸¤ë¡£ÄÌ¾ï¸ø±é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢30-DELUX NAGOYA¤Îº£¸å¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼ê¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆîÍ¦Âç¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÆî Í¦Âç(30-DELUX NAGOYA) ¡ä
º£²ó¡¢´æºî µÁ·ÐÀéËÜºù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Æî Í¦Âç¤Ç¤¹¡ª
30-DELUX NAGOYA¤Ïº£Ç¯¤Ç6Ç¯ÌÜ¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÆþ½ê¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÎËÜ¸ø±é¤ÏNew Generation Theater¤È¤·¤Æ¼ã¼êÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉñÂæ¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â30-DELUX NAGOYA¥á¥ó¥Ðー¥á¥¤¥ó²ó¡ª ËÍ¤Ï¼ç±é¤Î¡Ö¸»¶åÏºÈ½´±µÁ·Ð¡×¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Æþ½ê¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Ç¼çÌò¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾åËÍ¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î·Î¸Å¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ç®ÎÌ¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¤Î¸Ø¤ê¡¢¤½¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¤Î¶¯¤¤å«¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ç½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¡¹¤È¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶»¤Ë¡¢µÁ·ÐÀéËÜºù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã³µÍ×>
30-DELUX NAGOYA
New Generation Theater The 3rd
¡Ø´æºî µÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¸ø±é³µÍ×
¡ÚºîÉÊÌ¾¡Û
¡Ö´æºî µÁ·ÐÀéËÜºù¡×
µÓËÜ/ ±é½Ð:ºØÆ£Èþ¼·³¤
¡Ú½Ð±é¡Û
Àß³Ú ¸¡Ê¥«¥é¥Õ¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¡¡¢¨12·î20Æü(ÅÚ)18:00¸ø±é¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤·¡£
Æâ³¤ ÂÀ°ì¡Ê¥«¥é¥Õ¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë
²¬ËÜ ºÌ²Æ¡¡¢¨12·î20Æü(ÅÚ)18:00¸ø±é¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤·¡£
µµÅÄ ·ë¿´¡¡¢¨12·î20Æü(ÅÚ)18:00¸ø±é¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤·¡£
Â¼À¥ Ê¸Àë
´Ø¡¡Í¥¼ù¡Ê¥«¥é¥Õ¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë
J¡ÊKoRocK¡Ë
¿ù»³ °¦²Â
ÌÚ¼Â ¤¢¤ß¡Ê±é·àÁÈ¿¥KIMYO¡Ë
¤´¤Èー¤¢¤¤é¡Ê·àÃÄ¢«´Å¤µ¹µ¤¨¤á¡£¡Ë
Â¼°æ ²íÏÂ¡ÊB-ST¡Ë
¾®Åè Î´Ç·(DEARS RISE)
¾¾°æ·òÅÍ
¶âÃ« ½ÕÍè¡ÊB-ST¡Ë
°ËÆ£ ²¹µ¬¡ÊB-ST¡Ë
¸Åß·¼ÂÊâ(¤é¤¸¤ª½÷»Ò)¡¡¢¨12·î20Æü(ÅÚ)18:00¸ø±é¤Î¤ß¤Î½Ð±é
ÌÚ²¼ Îµ¿¿
ÃÓÃ« Í¥Æà
¹âß·Î»Êå
âÃÌî ñ¥
ÎÓ ¤Á¤ê
Æî Í¦Âç
»³¼¼ Í´ÂÀ
°ð»³ ¼Ó´õ
²æ Á·Æ³¡ÊWAHAHAËÜÊÞ¡Ë
À¶¿å ½çÆó
Â¾
¡Ú¸ø±éÆüÄø¡Û
12·î18Æü(ÌÚ)18:00¡ü
12·î19Æü(¶â)18:00¡ü
12·î20Æü(ÅÚ)13:00¡ü/18:00¡ú
12·î21Æü(Æü)11:30¡ü/16:00¡ù(SOLD OUT)
¡ü¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤¢¤ê
¡ùÀé½©³Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ëµÚ¤Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥í¥Óー¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ú12·î20Æü(ÅÚ)18:00¤Ï30-DELUX NAGOYA¥á¥ó¥Ðー¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸(Àß³Ú¸¡¦²¬ËÜºÌ²Æ¡¦µµÅÄ·ë¿´¤Î½Ð±é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£)
¡Ú²ñ¾ì¡Û
ÃæÀîÊ¸²½¾®·à¾ì
Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶èµÈÎÉÄ®178-3
¡ÚÎÁ¶â¡Û
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§\6,900
ÅöÆü·ô¡§\7,200
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤Î´Ñ·àÉÔ²Ä¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Ë¤ªÌ¾Á°¡¦¤´´Ñ·à²ó¡¦ºÂÀÊÈÖ¹æ¤ò¤´´Ñ·àÆü¤ÎÁ°¡¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Çー¥Õ¥©ー¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
TEL:052-320-9100(Á´Æü12:00～18:00)¤Þ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00～ °ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§¥µ¥ó¥Çー¥Õ¥©ー¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
TEL:052-320-9100(Á´Æü 12:00~18:00)
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡
mail:stage.contact55@gmail.com
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://30-delux.net/nagoya
¢¡¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/30_delux_nagoya