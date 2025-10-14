¡ÚJAFÅìµþ¡Û»Ò¤É¤â¤Î¸òÄÌ»ö¸ÎÈï³²¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¡²»³Ú¤ä·à¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¤òÅÁ¤¨¤ëÌ¤½¢³Ø»ù¸þ¤±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¿·¥á¥ó¥Ðー¤òÊç½¸
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊJAF¡ËÅìµþ»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹ ²ÃÆ£ÏÂÉ×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÌ¤½¢³Ø»ù¸þ¤±¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯³èÆ°¡Ö¥É¥ì¥ß¤°¤ëー¤×¡×¤Î¿·µ¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¤Ë¤¢¤¿¤ê³èÆ°ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥É¥ì¥ß¤°¤ëー¤×¡×¤Ï¡¢JAF¤¬¼è¤êÁÈ¤à¸ø±×³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥á¥ó¥Ðー¤ò¼çÂÎ¤È¤·¡¢ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤Ç¡¢²»³Ú±éÁÕ¡Ê±é·à¡¦»æ¼ÇµïÅù´Þ¤à¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤ÎÅÔÆâÊâ¹Ô¼ÔÇ¯ÎðÊÌ»à½ý¼Ô¤Ï7ºÐ¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¢¨¡£»Ò¤É¤â¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Æþ±àÁ°¤«¤é¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥É¥ì¥ß¤°¤ëー¤×¡×¤Î³èÆ°¤Ï¤½¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨°úÍÑ¡§·Ù»ëÄ£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß´ØÏ¢¡×ÎáÏÂ7Ç¯4·î¹æ¡Ö7ºÐ¤¬¤¢¤Ö¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ë
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¤ÎÇØ·Ê
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤ÎJAFÅìµþ»ÙÉô¡Ö¥É¥ì¥ß¤°¤ëー¤×¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó250Ì¾¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸ø±é¿ô¤Î¸º¾¯¤äÆâÍÆ¤ÎÄê·¿²½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¿·µ¬¥á¥ó¥Ðー¤òÊç¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ø±é¿ô¡¦ÆâÍÆ¤È¤â¤Ë³È½¼¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î～3·î¤ò½àÈ÷´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë¡¢¿·Æþ±à»ù¤ò´Þ¤á¤¿Ì¤½¢³Ø»ù¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
JAFÅìµþ»ÙÉô¡Ö¥É¥ì¥ß¤°¤ëー¤×¡×³µÍ×
¢£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¿½¹þ»ñ³Ê
²¼µ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Êý
¡Ê1¡ËÅìµþÅÔºß½»
¡Ê2¡Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤ÊÊý¡¢³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤ëÊý
¡¡¡¡¤½¤Î¤Û¤«»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÆÃµ»¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¢£¸ø±é³µÍ×
¼Â»ÜÉÑÅÙ¡§ÉÔÄê´ü¡ÊÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§Ê¿Æü¤Î¤¦¤ÁÈ¾Æü¡Ê¸áÁ°Ãæ¤Î¼Â»Ü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÊÝ°é±à¡¢ÍÄÃÕ±à
¢£11·î6Æü¡ÊÌÚ¡ËÀâÌÀ²ñ¤Î³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î6Æü(ÌÚ) 11»þ～12»þ30Ê¬
¾ì½ê¡§ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊJAF¡Ë ´ØÅìËÜÉô¡¦Åìµþ»ÙÉô¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç2-2-17¡Ë
ÆâÍÆ¡§¡Ê1¡Ë³èÆ°ÆâÍÆ¤Î¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡Ê2¡Ë²áµî¸ø±éÆ°²è¤Î»ëÄ°
¡¡¡¡¡¡¡Ê3¡Ëº©¿Æ²ñ¡Ê¼Áµ¿±þÅú´Þ¤à¡Ë
¿½¹þ¡§°Ê²¼URL¤è¤êweb¿½¹þ
¡¡¡¡¡¡https://jaf.link/3VHit6(https://jaf.link/3VHit6N)