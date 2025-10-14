WOWOWÈ¯¤ÎÇ¤À¤±¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Önekochan¡×¡ß¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡Ù¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ú¹õÇ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û10·î14Æü(²Ð)¤è¤ê³«ºÅ¡ª
WOWOWÈ¯¤ÎÇ¤À¤±¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Önekochan¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Ä½ÐÈÇ¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢10·î14Æü(²Ð)～10·î28Æü(²Ð)¤Ë¡Ö¹õÇ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª
ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ïnekochan¥æー¥¶ー¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤´¼«Âð¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â±þÊç¤¬²ÄÇ½¡£¹õÇ¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤ËÉý¹¤¯¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏInstagram¾å¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤´±þÊç¤È¤Ê¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¿ô¤ò´ð½à¤ËÆþ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Í¤³¤Þ¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¹õÇ¤Á¤ã¤ó»÷´é³¨¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢nekochan¸ø¼°¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥åー¸¢¡Ê´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡Ë¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
Instagram¤Ç¼«Ëý¤Î¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼Ì¿¿¤ò²¼µ¤Î¾ò·ï¤ÇÅê¹Æ
£±.10/14¡Ê²Ð¡Ë~10/28¡Ê²Ð¡Ë¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÅê¹Æ
£².nekochan¸ø¼°¡Ê@nekochan_app¡Ë¤ÈOZcomics¸ø¼°¡Ê@ozbooks_comics¡Ë¤òÅê¹Æ¤Ë¥¿¥°ÉÕ¤±
£³.¡Ö#¹õÇ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤òÅê¹Æ¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤±
¢¨¥Õ¥£ー¥ÉÅê¹Æ¤Î¤ßÂÐ¾Ý
¢¨°ìÉôÇò¤¤ÌÓ¤¬¤¢¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Î±þÊç¤â²Ä
¢¨±¿±ÄÈ½ÃÇ¤Ç¼ñ»Ý¤Ë¤½¤ì¤ëÅê¹Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡ÚÆþ¾Þ&ÆÃÅµ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê1¤Ë¤ã¤óÍÍ¡Ë¡¡¡¡
- ¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡ÙÃø¼Ô¤Í¤³¤Þ¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»÷´é³¨¥¤¥é¥¹¥È&nekochan¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¥®¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥×²½
- nekochan ¸ø¼°¥é¥¤¥Ðー¥Ç¥Ó¥åー¸¢
- ¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡Ù¿·´©¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Æþ¾Þ¡Ê5¤Ë¤ã¤óÍÍ¡Ë
- ¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡Ù¿·´©¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢Æþ¾Þ¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ç·èÄê
¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê3¤Ë¤ã¤óÍÍ¡Ë
- ¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡ÙºîÃæÇ¡Ö¤¯¤í¡×¡Ö¤¯¤Þ¤´¤í¤¦¡×¡Ö¤½¤é¡×¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê»Ò¤òÊÔ½¸Éô¤¬Áª½Ð¤·È¯É½
<¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡Ù¤È¤Ï>
10/12È¯Çä¤Î¹õÇ¤¬¼çÌò¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¥¹¥¿ー¥Ä½ÐÈÇ¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¥ìー¥Ù¥ë¡ÖOZcomics¡×ÁÏ´©ºîÉÊ¡£Ç¥Þ¥ó¥¬¤Î¶â»úÅã¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¤Í¤³¤Þ¤(¥ß¥åー¥º¥ïー¥¯¡Ë¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¡¢Çº¤á¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬¿¼Ìë¡¢Ç¤À¤é¤±¤ÎµÊÃãÅ¹¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢Ç¤ÈÈþÌ£¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤Ê¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¹¥Èー¥êー
amazon¥¹¥È¥¢(https://amzn.asia/d/eiB5Yzf)
<OZbooks/comics>¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OZ¥Ö¥é¥ó¥É(WEB¥µ¥¤¥È[OZmall]&»¨»ï[OZmagazine])¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¥ìー¥Ù¥ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡¢¤Ì¤¯¤â¤ë¡£¡×
∟OZmall¡§WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡õ²ñ°÷¿ô450Ëü¿Í¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È
∟OZmagazine¡§1987Ç¯ÁÏ´©¡£³Ö·î´©¡£¤ª¤Ç¤«¤±¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó
<nekochan¤È¤Ï>
2023Ç¯7·î¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Önekochan¡×¤Ï¡¢Ç¤¿¤Á¤¬Í·¤ó¤À¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤¹¤ë²Ä°¦¤¤»Ñ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆüËÜ½é¤ÎÇÆÃ²½·¿¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡£
¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÇ¤ÈÊë¤é¤»¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¡¢°ìÊý¤Ç°Â°×¤ËÇ¤ò·Þ¤¨¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¤ÈÇ¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¤È¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´Ø·¸À¤ä·Ò¤¬¤ê¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Çºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡È¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÇÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¡£
Áí¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô8Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òÃæ¿´¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ç¥é¥¤¥Ðー¤ò¸½ºßÌó1000¥é¥¤¥Ðー¡ÊÁíÇ2000É¤°Ê¾å¡Ë¤òÊú¤¨¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://nekochanlive.com/)
¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢(https://nekochanlive.onelink.me/cihe/2r20zvp3)
Instagram(https://www.instagram.com/nekochan_app/)¡§[nekochan_app]
X¡ÊµìTwitter¡Ë(https://x.com/nekochan_app)¡§[nekochan_app]
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢nekochan¸ø¼°SNS¤ÎDM¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹