À¤³¦½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ée¥¹¥Ýー¥Ä¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¡ÖTGX¥·¥êー¥º¡×»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼ÒTGX GOLF¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢À¤³¦½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ée¥¹¥Ýー¥Ä¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¡ÖTGX¥·¥êー¥º¡× ¤ò2026Ç¯¤è¤êÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÅÄµ×Èþ»ÒÁª¼ê¤âFULL SWING¤Î¥ê¥¢¥ëÂÎ´¶¤ò¼Â´¶
¥´¥ë¥Õ¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ß¥«¥ë¥Á¥ãー¡£¿·»þÂå¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¤¬ÃÂÀ¸
¡ÖTGX¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ò¥Üー¥ë1¤Ä¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢¼¡À¤Âå·¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ée¥¹¥Ýー¥Ä¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¡£ À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤¬¿®Íê¤¹¤ëÊÆ¹ñÈ¯¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ ¡ÈFULL SWING TECHNOLOGY¡É¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤¡¢²»³Ú¡¦¾ÈÌÀ¡¦´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÇ®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿ー¥È¤Î¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ´¹ñ¤ò6¥Áー¥à¤ËÊ¬¤±¡¢³Æ¥Áー¥à¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó1Ì¾¤È¥×¥ìー¥äー2Ì¾¤Ë¤è¤ëÊÔÀ®¤Ç¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤â¹ç¤ï¤»¤Æ»²Àï¡£¥È¥Ã¥×¥×¥í¡¢¼ã¼ê¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬ÃË½÷º®¹ç¤ÇÆ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¡ÈÀ¤Âå¤ÈÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦±é¡É ¤¬¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¹ë²ÚÁª¼ê¤¬Â³¡¹»²Àï
¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤Æ»²²èÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ã«¸¶½¨¿Í¡¢ÍÂ¼ÃÒ·Ã¡¢²ÏËÜ·ë¡¢¶âÅÄµ×Èþ»Ò¡¢ÏÆ¸µ²Ú¤Û¤«¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥×¥ìー¥äー ¼ã¼ê¥×¥í¡¦Âç³Ø¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÂåÉ½¤âÅÐ¾ì¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¶¥±é¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¡¢ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÀï¤¦¡£´Ñ¤ë¿Í¤â°ì½ï¤Ë¥Áー¥à¤äÁª¼ê¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡È¿·¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¥«¥ë¥Á¥ãー¡É¤òÆüËÜ¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤¬TGX¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ée¥¹¥Ýー¥Ä¡É¥â¥Ç¥ë
¥ê¥¢¥ë¶¥µ» ¡ß ¥Ç¥¸¥¿¥ë±é½Ð ¡ß ´ÑµÒ»²²Ã·¿¥¨¥ó¥¿¥á¥¹¥Ýー¥Ä¤Èe¥¹¥Ýー¥Ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ée¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢SNSÏ¢Æ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÎ×¾ì´¶¤ò¶¦Í¡£³ÆÂç²ñ¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤òÍ½Äê¡£YouTube¤äInstagram¤Ê¤ÉSNS¤Ç¤Î¥·¥çー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¥´¥ë¥ÕÌ¤·Ð¸³ÁØ¤ä¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Ø¤Î¥êー¥Á¤âÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¤ò¡ÈÌ¤Íè¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¡É¤Ø
TGX¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶¥µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤òÍ»¹ç¤·¡¢¼ã¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÂÎ¸³·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ë¥Á¥ãー¡É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¦¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á ÃÏ°è´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¥¤¥Ù¥ó¥È¼¡À¤Âå°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¹½ÁÛ¤â»ÏÆ°Í½Äê¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤ÎÇ®°Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸òº¹¤·¹ç¤¦Ì¤Íè·¿¥´¥ë¥Õ
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÇ®Àï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ6¥Áー¥àÀï¤È¤Ê¤ëTGX¥·¥êー¥º
¥´¥ë¥Õ¤ÎÎÏ¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤òÂ¤¤ë
¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡£¡×
¡ÖÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥Áー¥à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦±é¤¹¤ë――¤½¤ì¤¬TGX¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
½ÏÎý¤Î¥×¥ìー¥äー¤¬¸«¤»¤ëÇØÃæ¤Ë¡¢¥ëー¥ー¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶¥µ»¤Î¾ì¤¬¡È°éÀ®¤È·Ñ¾µ¤Î¾ì¡É¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è³èÀ¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢¼ã¼Ô»Ù±ç¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä»º¶È¹½ÃÛ¡£Áª¼ê¤Î»×¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°è¤ä¡¢´ë¶È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¡¢TGX¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ï¿¼¤¯½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÍýÇ°¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¡È¶¦ÁÏ¡É¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TGX¤Ç¡¢À¤Âå¤ÈÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°――
¶¦ÁÏ¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢¶¦¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅìµþÀÄ»³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿TGX¥·¥êー¥ºÈ¯É½²ñ
TGX¥·¥êー¥ºÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¶âÅÄµ×Èþ»ÒÁª¼ê¡¢ÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê
TGX¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈFULL SWING¥¤¥ó¥É¥¢¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤ë¶âÅÄÁª¼ê¡¢ÏÆ¸µÁª¼ê
¡Ú¼çºÅ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒTGX GOLF
µ»½Ñ¶¨ÎÏ¡§FULL SWING GOLF
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§contact@tgxgolf.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§www.tgxgolf.com