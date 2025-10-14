¥Ð¥ë¥Æ¥¹¡¢SocioFuture¤Î¡ÖÊÝ¾Ú°ÑÂ÷¿½¹þ¥µー¥Ó¥¹¡×¤ØÉÊ¼Á¸þ¾å»Ù±ç¤ò¼Â»Ü
¡¡¥Ð¥ë¥Æ¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤ª¤è¤ÓÉÊ¼Á¸þ¾å»Ù±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥Ð¥ë¥Æ¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄî´¹À°ì¡¢°Ê²¼¡¢¥Ð¥ë¥Æ¥¹¡Ë¤Ï¡¢SocioFuture³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿û¸¶¾´É§¡¢°Ê²¼¡¢SocioFuture¡Ë¤Î¡ÖÊÝ¾Ú°ÑÂ÷¿½¹þ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å»Ù±ç¤Î»öÎã¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§ https://service.valtes.co.jp/s-test/case/socio-future/index.html
¢£¥Ð¥ë¥Æ¥¹¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ÎÇØ·Ê
¡¡SocioFuture¤Ï¡¢ATM¤Î³«È¯¡¦´Æ»ë¥»¥ó¥¿ー±¿ÍÑ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¡×¡Ö·ò¹¯¡×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡AT£Í¤Ï¡Ö¥Ð¥°¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÄê²ÔÆ¯¤È¹âÉÊ¼Á¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢¿·¤·¤¯³«»Ï¤·¤¿¡ÖÊÝ¾Ú°ÑÂ÷¿½¹þ¥µー¥Ó¥¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÆÀß·×¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤êÆñ¹Ò¡£Æ³ÆþÍ½ÄêÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ë½¸ÃæÅª¤Ê¥Æ¥¹¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢Âè»°¼Ô¸¡¾Ú¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤òÃµ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÄó°Æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ë¥Æ¥¹¤Ø¤Î¤´°ÍÍê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¶ñÂÎÅª¤ÇÅª³Î¤ÊÄó°ÆÎÏ
¡¡¡Ö¥Ð¥ë¥Æ¥¹¤ÎÄó°Æ¤¬Èó¾ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¡¢²æ¡¹¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤¬º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤³¤È¤òºÇ¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¦½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÎÏ
¡¡¡Öº£²ó¤Ï¾õ¶·Åª¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Ë¶á¤¤¿Ê¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤âÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¡ÄÃæÎ¬¡Ä¡Ë¼ÂºÝ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»ÅÍÍ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥È¹àÌÜ¤Î¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡×
¡¦¥Äー¥ë³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½
¡¡¡Ö¿·µ¡Ç½¤Ï¼êÆ°¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢´ûÂ¸µ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤«¤òT-DASH(*1)¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²óµ¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÉé²Ù¤¬°ìµ¤¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡¡Ö¡ÊQualityTracker(*2)¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ë¥Æ¥¹¥È¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤ò¥Ð¥ë¥Æ¥¹¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¦¼ÒÆâÉÊ¼Á°Õ¼±¤Î¸þ¾å
¡¡¡Öº£²ó¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤¢¤êÊý¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://service.valtes.co.jp/s-test/case/socio-future/index.html
*1¡§T-DASH¡Ê¥Æ¥£ー¥À¥Ã¥·¥å¡Ë
¥Ð¥ë¥Æ¥¹¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Îµ½Ò¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¡¦¸¡¾Ú¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://service.valtes.co.jp/t-dash/
*2¡§QualityTracker¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥È¥é¥Ã¥«ー¡Ë
¥Ð¥ë¥Æ¥¹¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¡¢¥Æ¥¹¥È¼Â¹Ô»þ¤Î¿ÊÄ½´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥Æ¥¹¥È¥±ー¥¹¤Î´ÉÍý¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¥Äー¥ë¡£¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â°¿Í²½¤·¤Ê¤¤¸úÎ¨Åª¤Ê¥Æ¥¹¥È¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://service.valtes.co.jp/qualitytracker/
¢£»Ù±çÂÐ¾Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡ÊÝ¾Ú°ÑÂ÷¿½¹þ¥µー¥Ó¥¹
¡¡https://www.scft.co.jp/service/guarantee_delegation_application
¢£¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ´ë¶È
¡¡SocioFuture³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡https://www.scft.co.jp/
¡¡SocioFuture¤Ï¡¢¶âÍ»¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ëATM¤Î´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë³è¤«¤·¡¢¶âÍ»¡¦¹ÔÀ¯¡¦·ò¹¯¤Î£³ÎÎ°è¤ò¡È¥Ä¥Ê¥°¡É¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ë¥Æ¥¹¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ð¥ë¥Æ¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿ÉÊ¼Á¸þ¾å»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¾åÎ®¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¥Æ¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸À®AI¥Æ¥¹¥È¥Äー¥ë³«È¯¡¦³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ë¥Æ¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê»ñ³ÊÇ§Äêµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖISTQB¡×¤ÎºÇ¹â°Ì¥é¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖGlobal Partner¡×¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ð¥ë¥Æ¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
´ë¶ÈÌ¾¡§¥Ð¥ë¥Æ¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ÅÄÃæ¿¿»Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄî´¹À°ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¡ÊÂçºåËÜ¼Ò¡ËÂçºå»ÔÀ¾¶è°¤ÇÈºÂ1-3-15 ´ØÅÅÉÔÆ°»ºÀ¾ËÜÄ®¥Ó¥ë8F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡ËÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®1-6-4 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈ¾Â¢Ìç±ØÁ°¥Ó¥ë11F
ÀßÎ©¡§2023Ç¯4·î6Æü¡Ê2023Ç¯10·î¤Ë¥Ð¥ë¥Æ¥¹Ê¬³ä½àÈ÷³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.valtes.co.jp/