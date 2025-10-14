¡Ö¼«Í³¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ú¥¸¥æ¥¦¸¦µæ½ê¡Û
¡Ö¼«Í³¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥æ¥¦¸¦µæ½ê¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§¾¾ÈøÊÙ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¸½¾õ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Í³¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬º£¤Î¸½¾õ¤ò¡Ö¼«Í³¡×¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Í³¤òÁË³²¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¼ýÆþ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤äÀÇÉéÃ´¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤òµó¤²¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¹ñ¤äÀ¯ÅÞ¤¬¼«Í³¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ïº£¸å¤âÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤òÄê´üÅª¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡¢Ä´ºº¿Í¿ô¤Ï1000¿Í¡ÊÃË½÷È¾¡¹¡¢³ÆÇ¯Âå¤«¤é¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿Í¿ô¤òÄ´À°¤·¤Æ¼Â»Ü¡Ë
- ¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Í³¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï66.8%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊQ1¡Ë¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤¬¡Ö¼«Í³¤Ê¹ñ¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï69.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊQ4¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆÃ¤Ë60Âå°Ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼«Í³¡×¡¢¡Ö¼«Í³¤Ê¹ñ¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
- ¡Ö¼«Í³¡×¤ò´¶¤¸¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡Ö»þ´Ö¡×¤ä¡Ö¤ª¶â¡×¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡ÊQ2¡Ë¡£¡Ö¼«Í³¡×¤òÁË³²¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ýÆþ¡×¤ä¡ÖÀÇ¶â¡×¤Ê¤É¡Ö¤ª¶â¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÊQ5¡Ë¡£
- ¡Ö¼«Í³¡×¤À¤È»×¤¦¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬£±°Ì¡¢ÆüËÜ¤¬£²°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊQ6¡Ë¡£
- ¸½¾õ¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¡ÊÀÐÇËÆâ³Õ¡Ë¤¬¼«Í³¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Âº½Å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊQ8¡Ë¡£¼«Í³¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦ÆüËÜ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î½ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊQ9¡Ë¡£
- ¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤Ê¤É¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊQ10¡Ë¡£¤ª¼ò¤ä¥¿¥Ð¥³¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¼«Í³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¡×¤ÈÂª¤¨¤Ä¤Ä¤â°ìÄê¤Î¥ëー¥ëºî¤ê¤¬É¬Í×¤È¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊQ11¡Ë¡£
¡¦Q£±¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤ÂÐ¤·¤Æ¡¢66.8%¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¼«Í³¤À¡×¡¦¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤À¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦Q4¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤¬¡Ö¼«Í³¡×¤Ê¹ñ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢69.4%¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¼«Í³¤Ê¹ñ¤À¡×¡¦¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤Ê¹ñ¤À¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦Q£µ¡Øº£¤ÎÆüËÜ¤Ç¡Ö¼«Í³¡×¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼ýÆþ¤Î¾¯¤Ê¤µ¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î³ä¹ç¤¬52.7%¤ÈºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÇ¶âÉéÃ´¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î³ä¹ç¤â¹â¤¯¡¢¤ª¶â´Ø·¸¤¬¡Ö¼«Í³¡×¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¡¦Q£¶¡Ø°Ê²¼¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¼«Í³¡×¤À¤È»×¤¦¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¾å°Ì¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤Þ¤¿¼¡¤¤¤ÇÆüËÜ¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ê¤ÉËÌ²¤¤¬¾å°Ì¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦Q£¹¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬ÆüËÜ¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¸Ä¡¹¿Í¤Î¡Ö¼«Í³¡×¡ÊÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ä¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡¢¿¦¶ÈÁªÂò¤Î¼«Í³¤Ê¤É¡Ë¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦À¯ÅÞ¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡£¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¾å°Ì¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¢¼¡¤¤¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¾å°Ì¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥æ¥¦¸¦µæ½ê
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥æ¥¦¸¦µæ½ê¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤ä¼«Í³¼çµÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤Î¤¢¤êÊý¤ä¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä»ñËÜ¼çµÁ¤Î¿ÊÅ¸¤È¼«Í³¤Î´Ø·¸¤òºÆ¹Í¤·¡¢Äó¸À¤äÄ´ºº·ë²Ì¤Î¸øÉ½¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
