Type One Ventures¡¢ÆüËÜË¡¿ÍÂåÉ½¤Ë×¢ÅçÎµÂÀÏº»á¤¬½¢Ç¤

Åê»ñ¼ÂÀÓ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
Type One Ventures¤Ï¡¢À¸À®AI¤ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AI¤Ë²Ã¤¨¡¢±§ÃèÍ¢Á÷¤ÎºÇÅ¬²½¤ä±ÒÀ±¥Çー¥¿²òÀÏ¤Ê¤ÉAI¡ß±§Ãè¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤ÇÅê»ñ¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI¤ä±§ÃèÊ¬Ìî¤ÇºÇ¤âÀè¿ÊÅª¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢NASA¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤â¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤Î¼ÂÁõ¤È»º¶È²½¤ò»ñËÜ¤È¼ÂÌ³¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀïÎ¬Åª°ÕµÁ
º£²ó¤ÎÆüËÜË¡¿ÍÀßÎ©¤È×¢Åç»á¤Î½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤äÅê»ñ²È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÎAI¡¦±§Ãè¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ëºâÌ³¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¹âÊö¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡ßÆüËÜ´ë¶È¤Îµ»½Ñ¡¦»ö¶ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬Åª¥ê¥¿ー¥ó¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼Type One Ventures¤¬¥¯¥íー¥º¥É¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«
Type One Ventures¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¥·ー¥É¡¿¥¢ー¥êー´ü¤Ç¿ôÂ¿¤¯¥êー¥É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤È¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤¬¼¡À¤Âå¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤Î·Ð±Ä¡¦¥Üー¥É¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤¹¤ë¼ÂÌ³ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¿´¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¸ø³«°Æ·ï¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢Åê»ñ²È¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥·¥ó¥¸¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢AI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦±§ÃèÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëDD¤Ë¤è¤ê¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤«¤é»º¶È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¥Ç¥£ー¥ë¥Õ¥íー¤òµ¯ÅÀ¤Ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¡È¼ÂÁõ¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤Æ¡¢ºÎÍÑ¡¦½é´ü¸ÜµÒ³«Âó¡¦µ¬À©ÂÐ±þ¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÄÌ¤¸¤ÆÀïÎ¬Åª¥ê¥¿ー¥ó¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
×¢ÅçÎµÂÀÏº»á¤Î¼ÂÀÓ¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»¡ßAI¡ß¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¡Ë
Åìµþ»°É©¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë¤Ë¿·Â´Æþ¹Ô¤·¡¢Åìµþ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ª¤è¤ÓM&A¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë½¾»ö¡£ 2009Ç¯¤è¤ê»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô¤Ë¤ÆÅê»ñ¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ºÄ·ô»ñËÜ»Ô¾ì¡ÊDCM¡Ë¤ÇIFR¥¢¥ïー¥É¡ÖYen House of the Year¡×¤ò2015Ç¯¡¦2017Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¡£ 2020Ç¯¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇMars Growth Capital¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¤·¡¢¶¦Æ±CEO¤È¤·¤ÆAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿³ºº¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏMars Equity Fund¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥Ã¥È¤È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×À®Ä¹¤ò»Ù±ç¡£
×¢ÅçÎµÂÀÏº»á ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖType One Ventures¤¬»ý¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎAI¡¦±§Ãè¥Æ¥Ã¥¯ºÇÁ°Àþ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¡¢»ä¼«¿È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»¡¦Åê»ñ¶ä¹Ô¡¦AI³èÍÑ·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤Î·Ð¸³¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤è¤ê¡È»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëµ»½Ñ¡É¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤â¡¢¹ñÆâ³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎJapan Entry¤«¤éGo Global¤Þ¤Ç¤òÈ¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ËÞ¤½10Ç¯Á°¤«¤éÆüËÜ´ë¶È¤Î¹ñÆâ³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤Ï¿ÊÅ¸¤·¡¢ºâÌ³¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÄÉµá¤ÏÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÀïÎ¬Åª¥ê¥¿ー¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢½¾Íè·ç¤±¤Æ¤¤¤¿Åê»ñ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È»ö¶È²ñ¼Ò¤ò·Ò¤°¥Ôー¥¹¡É¤ÎÌò³ä¤òÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤ÆÃ´¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¥ê¥¿ー¥ó¼Â¸½¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ôー¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Type One Japan¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¡×
Type One Ventures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Type One Ventures¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëAI¡¦±§Ãè¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯ÆÃ²½·¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AI¡¢±§ÃèÍ¢Á÷¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÍË¾¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È»º¶ÈÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜË¡¿ÍÀßÎ©¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬ºÇÀèÃ¼¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://type1ventures.com/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
Type One Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§contact@typeone.vc
HP¡§https://type1japan.com