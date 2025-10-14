¡ÖÁ´¹ñÆ°ÊªÈòÆñ½ê¥Þ¥Ã¥×¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½»ö¶È¡×¤Ø¤Î»²²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAHB¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àî¸ý²í¾Ï¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í Á´¹ñÆ°ÊªÈòÆñ½ê¶¨²ñ(https://uchitoko.jp/)¡ÊÍý»öÄ¹¡§±üÅÄ½çÇ·»á¡Ë¤Ë¡¢Ë¡¿Í»¿½õ²ñ°÷¤ª¤è¤ÓÀµ²ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤âÉÑÈ¯¤¹¤ëºÒ³²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È»ô¤¤¼ç¤ÎÈòÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈòÆñ½ê¤Ø¤Î¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÆ±È¼ÈòÆñ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤«¤éÈòÆñ¤ò¤¿¤á¤é¤¤ÈïºÒ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¶¨²ñ¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤·¤ÆÈòÆñ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ú¥Ã¥È¥µ¥í¥ó¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼²Ä¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤È¶¨Æ¯¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ËÆ°Êª¤ÎÈòÆñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡ÖÆ°ÊªÈòÆñ½ê¡×¤ÎÅÐÏ¿¤È¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë·ÇºÜ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë»²²è¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤È·¼ÌØ³èÆ°¡×¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±. ¥Ú¥Ã¥ÈËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®
ºÒ³²»þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÈ÷¤¨¤äÈòÆñ¹ÔÆ°¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Î°Â¿´¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£². ÈòÆñ½ê¥Þ¥Ã¥×¤ÎÉáµÚ¶¨ÎÏ
Á´¹ñÆ°ÊªÈòÆñ½ê¥Þ¥Ã¥×¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡Ö¤É¤³¤ØÈòÆñ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
£³. È¯ºÒ»þ¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê
Æ±²ñ¤äÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Êª»ñ»Ù±ç¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤Ê¤É¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î»ô¤¤¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤È¥Ú¥Ã¥È¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼ÒAHB
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÌÚ¾ì»°ÃúÌÜ7ÈÖ11¹æ
ÀßÎ©¡§ 2011Ç¯10·î11Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àî¸ý ²í¾Ï
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.ahb.jpn.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/petplus_official/
¡ÚÅö¼Ò¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡×¤È¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥×¥é¥¹¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸¤¤ÈÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤òÁ´¹ñ¤Ë 179Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°°úÂà¸¤Ç¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤Î¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°»Ù±ç¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥É¥Ã¥°¡õ¥¥ã¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ä¡¢¼Ò²ñ²½¤ä¥Þ¥Êー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡Ö¤¤¤Ì¤Î¤è¤¦¤Á¤¨¤ó¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒAHB
³ô¼°²ñ¼ÒAHB¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª¤È¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤Ê¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤ÇÁí¹ç¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼ÒÌ¾¤Î¡ÖAHB¡×¤Ï¡¢¡ÈAnimal Human Bond¡ÊÆ°Êª¤È¿Í¤Îå«¡Ë¡É¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤È¥Ú¥Ã¥È¤¬¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¹¬¤»¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¾ðÊó¤È¥µ¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ¯°ì¿Í¡¢¤½¤·¤Æ°ìÆ¬¡¦°ìÉ¤¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡×°Â¿´¤Ç¤¤ëÈòÆñÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¡¢ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ä¿Ê¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¿Í¤¬¶¦¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÊâ¤á¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£