ÆüËÜCPO¶¨²ñ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥êー¥Àー°éÀ®¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¹ÖºÂ¡ÖProduct Leaders Training 2026¡×¤ò³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜCPO¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§¥±¥ó¥ï¥«¥Þ¥Ä¡¢°Ê²¼ÆüËÜCPO¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ê°Ê²¼PM¡Ë¸þ¤±¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥êー¥Àー°éÀ®¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¹ÖºÂ¡ÖProduct Leaders Training 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://unexpected-riddle-62e.notion.site/Product-Leaders-Training-2026-24e2ada405748098879ace08bb72290a
ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÃå¼Â¤ËPM¤Î¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢PMÆ±»Î¤¬ÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä³Ø¤Ó¤Î¾ì¤â³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³¤³°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿ÍºàÎ®Æ°À¤¬Äã¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Éý¹¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤È·Ð±Ä»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎPM¤Î¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤ËÀïÎ¬¤ä¼Â¹Ô¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÉ¬Í×À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜCPO¶¨²ñ¤ÏÀßÎ©°ÊÍè¡¢¹ñÆâ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¿å½à¤ò°ú¤¾å¤²¥×¥í¥À¥¯¥È¥êー¥Àー¤òÆüËÜ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¿·¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢PM¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÇÂè3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖProduct Leaders Training¡×¤Ç¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤é6Æü´Ö¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ø¤ÈÆâÍÆ¤òÂç¤¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤¹¡£4»þ´Ö¡ß4Æü´Ö¤Î¹ÖµÁ¤ª¤è¤Ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±ー¥¹´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¹Ô¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¹ÖÉ¾¤ò2²ó¼Â»Ü¡£CPO/VPoP¤òÌÜ»Ø¤¹PM¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤ª´«¤á¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Product Leaders Training 2026 ³«ºÅ³µÍ×
¢£ÆâÍÆ
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÖµÁ¤È¥±ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Á´6Æü´Ö¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
- Á´ÂÎÀâÌÀ²ñ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë
- - 2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ) 17:00～18:00
- ¹ÖµÁ&¥ïー¥¯¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë
- - Day1¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â) 14:00～18:00
- - Day2¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â) 14:00～18:00
- - Day3¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â) 14:00～18:00
- - Day4¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â) 14:00～18:00
- Ãæ´Ö¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë
- - 2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ) 13:00～18:00
- - ¾ì½ê¡§Datadog Japan ¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£²ÃúÌÜ£·－£² JP¥¿¥ï 19F¡Ë
- ºÇ½ª¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë
- - 2026Ç¯2·î13Æü(¶â) 13:00～18:00/18:00～º©¿Æ²ñ¡ÊÍ½Äê¡Ë
- - ¾ì½ê¡§SmartHR ¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ£³ÃúÌÜ£²－£± ½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー¡Ë
◼️Âêºà¤È¤·¤Æ¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯´ë¶È
- ¹ÖµÁÂêºà´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー
- ¥±ー¥¹´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Òkubell¡¢¤ª¤è¤Ó¤â¤¦°ì¼Ò¤òÍ½Äê
◼️ÂÐ¾Ý
CPO¡¢VPoP¡¢PM¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢PMÎò5Ç¯°Ê¾å¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
◼️ÈñÍÑ
348,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Áá´ü³ä°ú¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢»²²ÃÎÁ¤¬15%OFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥ëー¥×³ä°ú¡§Æ±°ì´ë¶È¤«¤éÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢2¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Î»²²ÃÎÁ¤¬15%OFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¤Î¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢³ä°úÎ¨¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹(½ÅÊ£¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)
◼️¿½¹þÊýË¡
¡ÖProduct Leaders Training 2026¡×¾Ò²ð¥Úー¥¸²¼Éô¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þ¡ºÀÚ¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿½¹þ´ü´Ö½ªÎ»Á°¤ËÄù¤áÀÚ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️¹Ö»Õ¾Ò²ð
ÆüËÜCPO¶¨²ñ¡¡ÂåÉ½Íý»ö
¥±¥ó¥ï¥«¥Þ¥Ä¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒLayerX Product Strategy/DCM Ventures Venture Partner¡Ë¡¡
ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£À¸¤Þ¤ì¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ðー¥¯¥ìー¹»½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆMacromedia¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢Kodak¡¢Adobe¡¢Cisco¤ò·Ð¤ÆSalesforce¤ËÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¡¢Salesforce Japan¤Ë½Ð¸þ¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£2022Ç¯¡¢DCM Ventures ¤Î Venture Partner ¤Ë½¢Ç¤¡£ÆüËÜ¤Î¥·ー¥É¡¦¥¹¥Æー¥¸¡¢¥¢ー¥êー¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤òÃæ¿´¤Ë»Ù±ç¡£ 2024Ç¯¡¢LayerX¤ËÆþ¼Ò¡£Product Strategy¤Î¥íー¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ã¤½¤ÎÂ¾¤Î¹Ö»Õ¡ä
ÆüËÜCPO¶¨²ñ¡¡Íý»ö
¾¾±É Í§´õ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒSmartHR ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÅý³çËÜÉô ¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥À¥¯¥ÈËÜÉô ËÜÉôÄ¹¡Ë
µÜÅÄ Á±¹§¡ÊZen and Company ÂåÉ½¼èÄùÌò /ALL STAR SAAS FUND Advisor /¥½¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò Senior Advisor¡Ë
»³ËÜ Íý·Ã¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEventHub¡¡CEO¡Ë¡¡
²Ö°æ °´¡ÊHomage¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ / CPO COO¡Ë¡¡
¹õß· Î´Í³¡ÊGO³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈËÜÉô ËÜÉôÄ¹¡Ë
À¾²¬ÍªÊ¿¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥É¥¯¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ / CTO¡Ë
Ãæ½Ð ¾»ºÈ¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò CPO / CFO¡Ë
À¾¾ì Àµ¹À¡ÊProduct Advisor¡Ë¡¡
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜCPO¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÆüËÜ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÄÌ¤¸¤ë¿å½à¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2021Ç¯1·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤ò¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÎÏ¤Ç¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£