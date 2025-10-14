¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀ¤³¦Åª´ë¶ÈMerck¡¢¥³ー¥¯¤Ë1²¯5,000Ëü¥æー¥íµ¬ÌÏ¤Îµ¤¸õÃæÎ©·¿À½Â¤»ÜÀß¤ò³«Àß
¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀ¤³¦Åª´ë¶È¤Ç¤¢¤ëMerck¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥³ー¥¯¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥éーÆóー¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥¯¡Ê´ë¶È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¹©¾ì¡¢¸¦µæ»ÜÀß¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë»º¶ÈÃÄÃÏ¡Ë¤Ë¡¢1²¯5,000Ëü¥æー¥íµ¬ÌÏ¤Î¤í²áÀ½Â¤»ÜÀß¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ÜÀß¤ÏÆ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î´°Á´µ¤¸õÃæÎ©·¿¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÅÅÎÏ¤òÏÅ¤¦·×²è¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Îµ¤¸õÃæÎ©Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡§Merck ¥Ö¥éーÆóーµòÅÀ¶ÈÌ³Åý³çÀÕÇ¤¼Ô Órla Fitzgerald»á¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³«È¯¾Ê/¥²ー¥ë¸ìÃÏ°èÃ´Åö·ó±¿Í¢¾Ê ¹ñÌ³Âç¿ÃJerry ButtimerµÄ°÷¡¢Merck Life Science CEO Jean-Charles Wirth»á¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ»º¶È³«È¯Ä£ÀìÌ³Íý»öMary Buckley¡¢Merck Life Science¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¥³ー¥¯»ö¶ÈÀÕÇ¤¼ÔMark Dunphy»á
3,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥êー¥ó¥ëー¥à¤òÈ÷¤¨¤¿¿·»ÜÀß¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä¥â¥Î¥¯¥íー¥Ê¥ë¹³ÂÎ¡¢ºÙË¦¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤ÎÀ½Â¤¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¹âÅÙ¤Ê¤í²áÀ½ÉÊ¤òÀ¸»º¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·»ÜÀß¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëMerckºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Åê»ñ¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥³ー¥¯¤Î¥Ö¥éーÆóー¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ê¥°¥È¥Ò¥ëµòÅÀ¤Ë¹ç·×4²¯4,000Ëü¥æー¥í¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎµòÅÀ³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥³ー¥¯¤Ë¤Æ200Ì¾°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊÀ½Â¤¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³«È¯¾Ê¤ª¤è¤Ó¥²ー¥ë¸ìÃÏ°èÃ´Åö·ó±¿Í¢¾Ê¤Î¹ñÌ³Âç¿ÃJerry ButtimerµÄ°÷¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMerck ¤Î¥³ー¥¯¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏÅê»ñ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ï¥Ö¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥³ー¥¯¤¬¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Merck Life Science CEO Jean-Charles Wirth»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Î¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊÀ½Â¤¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÀ½Â¤³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØÃÏ°èÆâÀ½Â¤¡¦ÃÏ°è¶¡µë¥â¥Ç¥ë¡Êin-region-for-region¡Ë¡Ù¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¡¢²è´üÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤í²áµ»½Ñ¤Ø¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡×
¿·»ÜÀß¤Ï¡¢Merck¤Î¡ÖÃÏ°èÆâÀ½Â¤¡¦ÃÏ°è¶¡µë¥â¥Ç¥ë¡×ÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢À½Â¤¤È¶¡µë¤ò¤ªµÒÍÍ¤ä´µ¼Ô¤Î¶á¤¯¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ°èÆâ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤í²áµ»½Ñ¤òÀ¸»º¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯¿ÙÀ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ëÊªÎ®¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¯µòÅÀ¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÁýÂç¤¹¤ëµßÌ¿¼£ÎÅ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ëÃæ³ËµòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢Merck¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
Merck Life Science¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¥³ー¥¯»ö¶ÈÀÕÇ¤¼ÔMark Dunphy»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·»ÜÀß¤Î³«Àß¤Ï¥³ー¥¯¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·»ÜÀß¤Ï¡¢Merck¤¬¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¥³ー¥¯¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤È¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î²è´üÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤ÎÀ½Â¤¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ»º¶È³«È¯Ä£¤ÎÀìÌ³Íý»öMary Buckley¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Merck ¤¬¥³ー¥¯¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê»ñ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬»ý¤Ä¿Íºà¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤äÀ½Â¤µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î°åÎÅ¶¡µëÌÖ¤ò»Ù¤¨¤ë¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·»ÜÀß¤Ï¡¢2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤ËÀ¸»º¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¶Ý¥×¥í¥»¥¹¡¢¸Â³°¤í²á¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤í²á¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿ーÁõÃÖ¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¤Î°ÂÁ´À¡¦Ìµ¶ÝÀ¡¦Í¸úÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤¬Ãæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÅÅÎÏ¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¡¢³×¿·Åª¤ÊÇ®²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´ÖºÇÂç61¥È¥ó¤ÎCO2ÇÓ½Ð¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¹â½ãÅÙ¿å¤ÎºÇÂç95¡ó¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢Merck ¤¬2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Áí³Û20²¯¥æー¥í¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë³ÈÄ¥¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤Þ¤ëµßÌ¿¼£ÎÅ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ»º¶È³«È¯Ä£¡¡(IDA Ireland)¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ»º¶È³«È¯Ä£¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î»º¶È³«È¯¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÅê»ñÅù¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢²áµî50Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²¤½£¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢Î©ÃÏ¤ä¿Íºà¡¢ÀÇÀ©¡¢Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ê¤É³Æ¼ïºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢¸½ÃÏ»ë»¡¡¢¿Ê½Ð·×²è¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¿Ê½Ð¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
