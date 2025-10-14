¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¥¥ª¥¹¥¯Ã¼Ëö¡ÖTriplabo Kiosk¡×¤Ç¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ØGO¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï
¥ê¥ó¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹¦À®Î¶¡¢°Ê²¼¡Ö¥ê¥ó¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¥¥ª¥¹¥¯Ã¼Ëö¡ÖTriplabo Kiosk¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢No.1*¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ØGO¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥¿¥¯¥·ー¼êÇÛµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Triplabo Kiosk¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÇÛ¼ÖÂÐ±þ¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÃ´¤¤¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤Î¾Ê¿Í²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¼Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú¡Ë¡¦±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Triplabo Kiosk¤Î²èÌÌ¤òÁàºî¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¿¥¯¥·ー¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ÖÎ¾¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¼çÍ×¤ÊQR¥³ー¥É·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ê¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¼ê´Ö¤Ê¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þー¥È¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò¥«¥Ðー¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ
¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ØGO¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Ç¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎTriplaboKiosk¤¬º£¸åÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÊØÍø¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÁáÄ«¡¢¿¼Ìë¡¢°Å·¸õ»þ¤Î°ÜÆ°¡¢¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î°ÜÆ°¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¯¥·ーÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TriplaboKiosk¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤Ê¥¿¥¯¥·ー°ÜÆ°¤ò½ÉÇñ¼Ô¤ØÄó¶¡¤·¡¢°ÜÆ°¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¥¥ª¥¹¥¯Ã¼Ëö¡ÖTriplabo Kiosk¡×¤Ï¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ
TriplaboKiosk¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¼êÇÛ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Îµ¡Ç½¤âÃæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ¡¦ÈËÂÎ¡Ë¡¦±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¤Î5¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÁàºî¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄÉ²Ã¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ê¤·¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¤¹¤ëµ¡Ç½¡§
1.¥¿¥¯¥·ー¼êÇÛµ¡Ç½¡Ê¡ØGO¡Ù¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¡Ë
¡¦½ÐÈ¯ÃÏ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¡Ê»ØÄê¾ì½ê¡Ë¤Ë¸ÇÄê¡¢ÌÜÅªÃÏÆþÎÏ¡¦ÁªÂò¤â¥¹¥àー¥º¡£¶õ¹Á¡¦´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤âÅëºÜ²ÄÇ½
¡¦¥¿¥¯¥·ー¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¸«ÀÑÎÁ¶â¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤Ç³Æ¼ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬²ÄÇ½
¡¦¸Æ¤Ó½Ð¤·¸å¤Ë¥ì¥·ー¥È¡Ê»æ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¡£ÃíÊ¸¾ðÊó¤Ï¥ì¥·ー¥È¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½
2.Suica¡Ê¥«ー¥É¥¿¥¤¥×¡Ë¹ØÆþµ¡Ç½
¡¦¤¢¤é¤«¤¸¤á°ìÄê³Û¤¬¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¤¿Suica¤ò¹ØÆþ²ÄÇ½
¡¦Ëç¿ô¤òÁªÂò¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê³Æ¼ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¸å¡¢¼«Æ°¤ÇSuica¤¬È¯¹Ô
3.´Ñ¸÷¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¸òÄÌ¥Ñ¥¹¤Î¹ØÆþµ¡Ç½
¡¦ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÊØÍø¤Ê¸òÄÌ¥Ñ¥¹¤ò¹ØÆþ²ÄÇ½
¡¦³Æ¾¦ÉÊ¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤Ç·èºÑ¤Ç¤¤ëQR¥³ー¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç³Æ¼ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬²ÄÇ½
4.¶õ¹ÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹Í½Ìóµ¡Ç½
¡¦ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¹Ô¤¤Î¶õ¹Á¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤¬Í½Ìó²ÄÇ½
¡¦³Æ¾¦ÉÊ¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤Ç·èºÑ¤Ç¤¤ëQR¥³ー¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç³Æ¼ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬²ÄÇ½
*Sensor TowerÄ´¤Ù - ¥¿¥¯¥·ーÇÛ¼Ö´ØÏ¢¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡ÊApp Store/Google Play¹ç»»ÃÍ¡Ë
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2020Ç¯10·î1Æü～2025Ç¯6·î30Æü
