¡¡¡ÉÅ°ÄìÅª¤Ê¹â¹»À¸ÌÜÀþ¡É¤Çºî¤ë¿Ê³Ø¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ì¥«¥é¿ÊÏ©.JP¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ØÀ¸Êç½¸¹ÊóÁ´ÈÌ¤Î»Ù±ç¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀîÂÀ°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00～17:00¤Ë¡¢Âç³Ø¤äÀìÌç³Ø¹»¤Ê¤É³Ø¹»¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÖÃÏÊý¤Î¾®¤µ¤ÊÂç³Ø¤¬¡¢10Ç¯¤Ç»Ö´ê¼Ô¤ò5ÇÜ¤Ë¤·¤¿ÀïÎ¬¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶詳細・お申し込みページ
https://lp-marketing.lifemap.jp/kua/
¡¡¶áÇ¯¡¢Âç³Ø¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18ºÐ¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¡¢Æþ»îÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï»Ö´ê¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤»þÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¤È¹½Â¤¤Ç³ØÀ¸Êç½¸¤òÀß·×¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äCRM¡¢DX¤È¤¤¤Ã¤¿¡È´ë¶È¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂç³ØÁÈ¿¥¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤ëÆñ¤·¤µ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ä³ä¤êÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê¤ÎÃÙ¤ì¤ä¡¢¶µ¿¦°÷´Ö¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤ÎÊÉ¡¢Â°¿ÍÅª¤Ê¹Êó¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³ØÀ¸Êç½¸¤È¹Êó²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»Ö´ê¼Ô¿ô¤òÌó5ÇÜ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿ÌÚ¸¶¹Í¹¸»á¤ò¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢CRMÆ³Æþ¤ä¥Çー¥¿Àß·×¡¢¶µ°÷¤ò´¬¤¹þ¤à¹ç°Õ·ÁÀ®¤Þ¤Ç¡¢Âç³Ø¤¬ÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Æþ»î²þ³×¡¦¹ÊóÀïÎ¬¡¦DX¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Î¹Êó¡¦Æþ»îÃ´Åö¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶µ°éÎÎ°è¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¸«¤É¤³¤í
- Æþ»îÀ©ÅÙ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¤Ë»Ö´ê¼Ô¤òÌó5ÇÜ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡Ö¹½Â¤²þ³×¡×¤Î10Ç¯¥¹¥Èー¥êー
- ¡È´ë¶È¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡É¤òÂç³Ø¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦CRMÆ³Æþ¡¦ÁÈ¿¥¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î¥ê¥¢¥ë
- ¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¡¢Âç³Ø¹Êó¡¦Æþ»î²þ³×¤Î¼ÂÁ©ÃÎ
- ¶µ°é¸½¾ì¤ÇDX¡¦AI³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¡Ö³ØÀ¸Êç½¸¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×ÀïÎ¬
¢¨ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¡¦ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÌÚ¸¶ ¹Í¹¸¡Ê¤¤Ï¤é ¤¿¤«¤¢¤¡Ë»á
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø
¹Êó ·ó DX¿ä¿Ê¡¡ÀÕÇ¤¼Ô
¿·Â´¤Ç¿Íºà·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·Ð¸³¡£
¤½¤Î¸å¡¢µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤ØÆþ¿¦¤·¡¢Ìó10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³ØÀ¸Êç½¸¤ª¤è¤ÓÆþ»î¶ÈÌ³¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¹ÊóÉôÌç¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇDX»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö¶µ°é¡ßAI¡×¤ÇÂè°ìÁÛµ¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¡ÚX¡Ûhttps://x.com/mymymykihara
¡ÚPodcast¡Û https://open.spotify.com/show/6ct4eBZ8j9ekn9IXgxL6Nl
¡Únote¡Ûhttps://note.com/kiharatakaaki
¢£³«ºÅ³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÃÏÊý¤Î¾®¤µ¤ÊÂç³Ø¤¬¡¢10Ç¯¤Ç»Ö´ê¼Ô¤ò5ÇÜ¤Ë¤·¤¿ÀïÎ¬¡×～Æþ³ØÄê°÷¤ò732Ì¾¤«¤é1,110Ì¾¤Ø³ÈÂç¡£Æþ»îÀ©ÅÙ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¡¢¹Êó¤Î¹©É×¤È¥Çー¥¿¤Ç¼Â¸½～
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00～17:00¡ÊQ&A¤¢¤ê¡Ë
¢¨ºÆÊü±Ç¡§10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë ³Æ16:00～17:00
¢£¼õ¹ÖÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¿½¹þÊýË¡¡§²¼µ¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¤´Íè¾ì¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¤ß¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü»þ¤ÏÏ¿²è¤ÎºÆÊü±Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Wi-Fi´Ä¶¤Ê¤É¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÅÇÈ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¶È¼ÔÍÍ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
