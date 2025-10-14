ÆüËÜ¥¹¥¤ー¥Ä³¦ºÇÂçµé¤Î¥·¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÅÐÎµÌç¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè16²ó ¥¥ê(R)¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¡ºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½
¥Ù¥ë ¥¸¥ã¥Ý¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Aytekin Yildiz¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥¥ó ¥æ¥ë¥É¥¥¥º¡Ë¡¢°Ê²¼¥Ù¥ë ¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ë¤È¡¢¡Ö¥¥ê¡×¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À¼þºî¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®¡Ë¤Ï¡¢À½²Û¡¢À½¥Ñ¥ó¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¢¡ÖÂè16²ó ¥¥ê ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢9·î30Æü(²Ð)¤ËºÇ½ª¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÀ¸²Û»ÒÉôÌç¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÉôÌç¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥óÉôÌç¡Êµì¥Ùー¥«¥êーÉôÌç¡Ë¡×¤Î3ÉôÌç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½ñÎàÁª¹Í¤ÎÂè1¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿15ºîÉÊ¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤ß¡¢³ÆÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢¶ä¾Þ¡¢Æ¼¾Þ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ê ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¥ê ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤¬·ë½¸¤·¤¿ºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£Ëè²óÂ¿¤¯¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤Ù4,268Ì¾¡¢4,723ºîÉÊ¢¨¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¸Ø¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¥³¥ó¥¯ー¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä³¦¤Ç¤âºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤È¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨Âè1²ó～Âè15²ó¹ç·×¿ô
¡Ö¥¥ê ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡×¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤ä¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ê¤É¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î³§ÍÍ¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¡Ö¥¥ê ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡×¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸²Û»ÒÉôÌç¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¡ÖFromage clair¡×¥¢¥ó¥ªーÌ¬ÌÓ¡¡¼þÊ¿
¥Ñ¥óÉôÌç¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¡¡Ö¥¹¥Õ¥£¥é¥Æ¥£ー¥Ë¡¡¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥Áー¥º¡×¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ê¥ó¥Á(R) ÂçÄÅ¡¡ÍºÂç
¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÉôÌç¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤È¤í¤Õ¤ï¥¹¥Õ¥ì¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡× ÉÔÆóÀ½Ìý³ô¼°²ñ¼Ò Äá¸«¡¡·úÅÍ
ºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì°ìÍ÷
¢£À¸²Û»ÒÉôÌç
¢£¥Ñ¥óÉôÌç
¢£¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÉôÌç
Âè16²ó ¥¥ê(R)¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥³¥ó¥¯ー¥ë ³µÍ×
ºÇ½ª¿³ºº
¡ãÆü»þ¡ä2025Ç¯9·î30Æü(²Ð)¡¡9:30-14:30¡¡¡¡¡¡
¡ã²ñ¾ì¡äÆüËÜ²Û»ÒÀìÌç³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¾åÌîÌÓ¡Ë
¢¨À¸²Û»ÒÉôÌç¤Ï¼Âµ»¿³ºº¡¦»î¿©¿³ºº¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¢¨¥Ñ¥óÉôÌç¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÉôÌç¤Ï¡¢ÅöÆü¤Ë´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤òºÇ½ª¿³ºº²ñ¾ì¤Ë»ý»²¤·¡¢»î¿©¿³ºº¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ö¥¥ê ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ì¤È¯É½¤Î¤â¤Î¡Êº£¸åÈ¯Çä¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¤â¤Î¤Ç¤â²ÄÇ½¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï2025Ç¯¤Ë¿·¾¦ÉÊ¡¢¿·¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ò³ÆÉôÌç¤ÇÊç½¸¤·¡¢±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤è¤êÂè1¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎà¿³ºº¡Ë¤òÄÌ²á¤·¤¿³ÆÉôÌç5ºîÉÊ¡¢¹ç·×15ºîÉÊ¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¡£
±þÊçºîÉÊ¿ô¤Ê¤é¤Ó¤ËºÇ½ª¿³ºº¿Ê½ÐºîÉÊ¿ô
¡ã±þÊçºîÉÊ¿ô¡ä 160ºîÉÊ
¡ãÉôÌç¡ä À¸²Û»ÒÉôÌç5ºîÉÊ
¥Ñ¥óÉôÌç¡Ê17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡Ë5ºîÉÊ
¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÉôÌç5ºîÉÊ
¹ç·×15ºîÉÊ
¾Þ¤ª¤è¤ÓÉû¾Þ
¡ãºÇÍ¥½¨¾Þ¡ä ³ÆÉôÌç1Ì¾
¡ã¶ä¾Þ¡ä ³ÆÉôÌç1Ì¾
¡ãÆ¼¾Þ¡ä ³ÆÉôÌç1Ì¾
¢¨ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô·ô30Ëü±ßÊ¬¤òÂ£Äè¡£
¢¨³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊÈÎÇä»þ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¥ê ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×Ç§Äê¥í¥´¤òÂ£Äè¡£
¿³ºº°÷
¡¦²£ÅÄ ½¨É× ¥·¥§¥Õ¡Ê²Û»Ò¹©Ë¼¥ªー¥¯¥¦¥Ã¥É¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æâ³¤²ñ²ñÄ¹)
¡¦ÌÚ»³¡¡´² ¥·¥§¥Õ¡Ê¥é¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¦¥¸¥ç¥¨¥ë¡¡¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¿¥Ìー¥Ù¥ë¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¦¥Ç¥å¡¦¥¸¥ã¥Ý¥óÂåÉ½¡Ë¡¡
¡¦°ÂÇÜ¡¡Îµ»° ¥·¥§¥Õ¡Ê¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー ¥Ñ¥ê¥´¡¡¥·¥§¥Õ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥ì¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥É¥¥ー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó²ñÄ¹¡Ë
¡¦¾¾ÅÄ¡¡Éð»Ê ¥·¥§¥Õ¡Ê¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥×¥ê¥ó¥Á(R) ¥Ø¥Ã¥É¥·¥§¥Õ¡Ë
¡¦ÆÁ±Ê¡¡½ã»Ê ¥·¥§¥Õ¡Ê¥¨¥¥êー¥Ö¥ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¢¨ÆÁ±Ê½ã»Ê¥·¥§¥Õ¤ÏÂè8²óÂç²ñ¥¢¥·¥§¥Ã¥ÈÉôÌç¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¥ê ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤Ë½ê±ï¤Î¤¢¤ë¥·¥§¥Õ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ººÈ¯É½¡¦É½¾´¼°
¡ãÆü»þ¡ä2025Ç¯9·î30Æü(²Ð)¡¡17:30-19:00¡¡
¡ã²ñ¾ì¡äÆó»Ò¶ÌÀî¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî¡Ë
¡Ö¥¥ê ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥³¥ó¥¯ー¥ë¡× ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¥Úー¥¸
https://www.arcane.co.jp/kiri-contest/
¼çºÅ¼Ô¡¡
¥Ù¥ë ¥¸¥ã¥Ý¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥ó
¸å±ç
¶¨Æ±ÁÈ¹ç Á´ÆüËÜÍÎ²Û»Ò¹©¶È²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÍÎ²Û»Ò¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ñ¥ó¹©¶È²ñ
Á´ÆüËÜ¥Ñ¥ó¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
¶¨ÎÏ
ÆüËÜ²Û»ÒÀìÌç³Ø¹»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥ó
1980Ç¯¤è¤êÀ¾ÍÎÎÁÍý¿©ºà¤ò¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤è¤êÍ¢Æþ¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿À¸»º¼Ô¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿©ºà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé¿©ºà¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢À½²ÛºàÎÁ¡¢¥°¥í¥Ã¥µ¥êー¤Ê¤É2,000¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆüËÜÃæ¤Î¥·¥§¥Õ¡¢¥½¥à¥ê¥¨¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢¥ê¥Æー¥éー¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.arcane.co.jp
¥¥ê(R) ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¥ê ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡×¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿µí¤«¤éºÎ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê
À¸Æý¤ÈÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¸¶ÎÁ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç 1966 Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¯¥êー¥ßー¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤È¡¢°¦¤é¤·¤¤¥í¥´¤È¸ÄÊñÁõ¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤«¤éÎÁÍý¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥·¥§¥Õ¤ä¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ê¤ÉÂ¿¤¯
¤Î¿©¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/kiri_jp/
X¡§https://x.com/kiri_japan
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§¥Ù¥ë ¥¸¥ã¥Ý¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Aytekin Yildiz¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥¥ó ¥æ¥ë¥É¥¥¥º¡Ë
ÁÏÎ©¡§2005 Ç¯11 ·î1 Æü »ñËÜ¶â 2 ²¯7,000 Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ù¥ë¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ ¥¥ê/¥Ù¥ë¥¥åー¥Ö/¥Ö¥ë¥µ¥ó ³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä ¡Ê°ìÉôÀ½ÉÊ¤Ï¹ñÆâ°ÑÂ÷À½Â¤¡Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¡¢¿·À½ÉÊ³«È¯¡¢ ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ø¤Î±Ä¶È»Ù±ç¡¢ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾åÅù¤Î¶ÈÌ³
»ö¶È½ê¡§¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3 ÃúÌÜ13 ÈÖ18 ¹æ 313 ÆîÀÄ»³¥Ó¥ë5 ³¬
URL¡§https://www.bel-japon.com/