MS&AD¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢Genesys CloudÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー´ðÈ×¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤·¤¿CX¤òÄó¶¡
Åìµþ - 2025Ç¯10·î14Æü - ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Í¥·¥¹¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥Ýー¥ë¡¦°ËÆ£¡¦¥ê¥Ã¥Áー¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡×¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢MS&AD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ ¥°¥ëー¥× ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO ¡§çÕÛª ¿¿°ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖMS&AD¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë»±²¼¤ÎÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò2¼Ò¤Î¼¡´üÅý¹ç¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー´ðÈ×¤ËGenesys Cloud(TM)¤ÎºÎÍÑ¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£MS&AD¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Genesys Cloud¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î½¸Ìó¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¥Çー¥¿¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤ê°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥ëー¥×³µÍ×¡ÛMS&AD¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤Î2¼Ò¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ëÊÝ¸±¡¦¶âÍ»¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÊÝ¸±¡¦¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¤È°ÂÁ´¤òÄó¶¡¤·¡¢³èÎÏ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÃÏµå¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー³µÍ×¡ÛMS&AD¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤Û¤«¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ä²ÐºÒÊÝ¸±Åù¤Î»ö¸Î¼õÉÕ¡¦ÂÐ±þ¡¢¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ï¥¦¥¹¥µ¥Ýー¥È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¥µ¥Ýー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤ò¡¢»±²¼¤Î£·¼Ò¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò´Ö¤Î¾ðÊóÏ¢·È¤òÌ©¤Ë¹Ô¤¤¡¢³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»Üºö¤òÁê¸ß¤Ë»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇCX¸þ¾å¡¢DX¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー´ðÈ×¥ê¥×¥ìー¥¹ÇØ·Ê¡¦¥¸¥§¥Í¥·¥¹ÁªÄê¤ÎÍýÍ³¡Û
MS&AD¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¡¢À¸À®AI¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¡¦µ¡Æ°À¡¦³ÈÄ¥À¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー´ðÈ×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ü¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢°Ü¹Ô¥³¥¹¥È¤¬°Â²Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢³Æ¾ò·ï¤ò½¼Â¤·¡¢Êñ³çÅª¤ÊAIµ¡Ç½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àGenesys Cloud¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー´ðÈ×¤Î³µÍ×¤ÈÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡Û
º£²ó¤ÎGenesys CloudºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇPBX¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òGenesys Cloud¤Ë½¸Ìó¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ÊÁÇ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Genesys Cloud¤ÈSalesforce Service Cloud¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCX Cloud from Genesys and Salesforce¡×¤ò¹ñÆâ½éºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢CRM¤Î¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ÈGenesys Cloud¤ò¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤µ¤»¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¸úÎ¨²½¤È¤È¤â¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Î¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½¼¼Â¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¤ªµÒ¤µ¤ÞÍøÊØÀ¸þ¾å¤È±þÂÐÉÊ¼Á¶¯²½¤Ê¤É¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ÞËÜ°Ì¤Î¶ÈÌ³±¿±Ä¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉôÄ¹¡¡ÎÓ·òÂÀÏºÍÍ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎGenesys CloudÆ³Æþ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ÞËÜ°Ì¡×¤ÎÍýÇ°¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âAI¤ä¥Çー¥¿¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¥Ëー¥º¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÈÌ³±¿±Ä¤Î³×¿·¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Íý»ö¡¡¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡¾¾±ºµ£ÍÍ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¼¹ï¤ÊºÎÍÑÆñ¤ä¤ªµÒ¤µ¤ÞÀÜÅÀ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¼Ò¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Genesys Cloud¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¥»¥ó¥¿ー¤¬¸Ø¤ë±þÂÐÉÊ¼Á¤ÈºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬µá¤á¤ë±þÂÐ¤Î¹âÅÙ²½¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥¿ー¤Î±þÂÐ¥¹¥¥ë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ÈÉé²Ù·Ú¸º¤ÎÆ±»þ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥¸¥§¥Í¥·¥¹ÆüËÜË¡¿ÍÂåÉ½¤Î¥Ýー¥ë¡¦°ËÆ£¡¦¥ê¥Ã¥Áー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMS&AD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ ¥°¥ëー¥× ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤ËGenesys Cloud¤ò¤´ºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤ò¶¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿CX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈSalesforce¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¡ØCX Cloud from Genesys and Salesforce¡Ù¤ò¹ñÆâ¤ÇÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âAI¤È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢MS&AD¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥§¥Í¥·¥¹(R) ¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤È½¾¶È°÷ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î8,000¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Genesys Cloud(TM) ¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿AI¶îÆ°¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¿Í¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Çー¥¿¡¦AI¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ë¶È¤Ï¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤äÀ®Ä¹¡¢¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿Í¤ÈAI¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¶ÈÌ³¸úÎ¨¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïwww.genesys.com/ja-jp(https://www.genesys.com/ja-jp)¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
