µþ²¦ÅÅÅ´¥Ð¥¹¥°¥ëー¥×¤Ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¡×²¹¿åÀö¾ôµ¡Æ³Æþ
¡ü¿åÎ®¤Î¥×¥í ´Ý»³À½ºî½ê¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ëµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿MUFB²¹¿åÀö¾ôµ¡¤òµþ²¦ÅÅÅ´¥Ð¥¹¥°¥ëー¥×¡Êµþ²¦ÅÅÅ´¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¦µþ²¦¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ËÆ³Æþ
¡üÅß¾ì¤Ë¥Ð¥¹¼ÖÎ¾¤ËÉÕÃå¤¹¤ëÍ»ÀãºÞ¤Î±ø¤ì¤äÌý±ø¤ì¤ò¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ë½üµî
¡üÀö¾ôÎÏ¸þ¾å¤ÈÀö¾ô»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤è¤ê¿å¤äÇ³ÎÁ¤Î»ÈÍÑÎÌºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ
¡¡¥Ý¥ó¥×µ»½Ñ¤ä¥¨¥ó¥¸¥óµ»½Ñ¤ò¥³¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤·¤Æ¹©¶ÈÍÑµ¡³£¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò´Ý»³À½ºî½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æâ»³ ¹ä¼£¡¢°Ê²¼¡Ö´Ý»³À½ºî½ê¡×¡Ë¤ÈJAL¥°¥ëー¥×¤Î¾¦¼Ò ³ô¼°²ñ¼ÒJALUX¡Ê¥¸¥ã¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÀ¾ ÉÒ¾Ï¡¢°Ê²¼¡ÖJALUX¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åìµþ23¶èÀ¾Éô¤ª¤è¤ÓÂ¿ËàÃÏ°è¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¤ä¾å¹âÃÏ¡¢ÈôÂÍ¹â»³¤Ê¤É¤Ø¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëµþ²¦ÅÅÅ´¥Ð¥¹¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡Ë¤Ë¡¢¼ÖÎ¾Àö¾ôÍÑ¤È¤·¤Æ´Ý»³À½ºî½êÀ½¡ÖMUFB²¹¿åÀö¾ôµ¡¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦ÅÅÅ´¥Ð¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¼ÖÎ¾¥¤¥áー¥¸
MUFB²¹¿åÀö¾ôµ¡
¡¡JALUX¤Ï´Ý»³À½ºî½ê¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°û¿©Å¹¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¡¢¿å»ºÃÜÍÜÀ¸¤±¤¹¡¢»õ²Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤Î³èÍÑ¡¦ÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥Ð¥¹¤Î¼ÖÎ¾Àö¾ôÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖMUFB²¹¿åÀö¾ôµ¡¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ÎÌÖÁö¥Ð¥¹¡¢º£Ç¯7·î¤ÎÈ¢º¬ÅÐ»³¥Ð¥¹¤ËÂ³¤3ÎãÌÜ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤Ç¤¹¡£*1
*1¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÆ³Æþ»öÎã
2024Ç¯11·î7ÆüÉÕ¤±¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ëÈ¯À¸ÁõÃÖ ÌÖÁö¥Ð¥¹¤ËÆ³Æþ
https://www.jalux.com/news/2024/jalux-mufb-abashiribus.html
2025Ç¯7·î22ÆüÉÕ¤±¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§È¢º¬ÅÐ»³¥Ð¥¹¤Ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¡×²¹¿åÀö¾ôµ¡Æ³Æþ
https://www.jalux.com/news/2025/maruyama-jalux-hakonetozanbus.html
¡Ú¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ëÀö¾ô¸úÎ¨²½¤Ç¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¡Û
¡¡¡ÖMUFB²¹¿åÀö¾ôµ¡¡×¤Ï¡¢Ä¾·Â1¥Þ¥¤¥¯¥í¥áー¥È¥ëÌ¤Ëþ¤Î¾®¤µ¤Êµ¤Ë¢¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤¬±ø¤ì¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç±ø¤ì¤òÇíÎ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àö¾ôÎÏ¸þ¾å¤ÈÀö¾ô»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿å¤Î»ÈÍÑÎÌ¤äÇ³ÎÁ»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤ÎÍ»ÀãºÞ¤ä±è´ßÉô¤Ç¤ÎÄ¬É÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë±ö³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢80¡î¤Î¿åÆ»¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤¤ËÈæ¤Ù60¡î¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¿å¤Ç±öÊ¬Ç»ÅÙ¤òÌó21¡óÄã¸º¡¢Ìý±ø¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó1¡ó¤Î½üÌý¤ò´°Î»¤µ¤»¤ëºî¶È»þ´Ö¤ò3Ê¬¤Î2¤ËÃ»½Ì¡¢¤È¤¤¤¦¸ú²ÌÅª¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´Ý»³À½ºî½êÄ´¤Ù¡£¼Â»Ü¾ò·ï¡¦Â¬Äê·ë²Ì¤Ï²¼¿Þ»²¾È¡Ë¡£
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¥Ð¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô´Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô»þ¡¢»³´ÖÉô¤òÁö¹Ô¤¹¤ëºÝ¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¡¢Åß¾ì¤ÎÆ»Ï©¤ÎÅà·ëËÉ»ßºÞ¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±ö²½¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ë¤è¤ë¼ÖÂÎ¤Î±ø¤ì¤ä¥µ¥Ó¡¢Éå¿©¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê½üµî¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎMUFB²¹¿åÀö¾ôµ¡Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾Àö¾ô»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¦ºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¿å¤äÇ³ÎÁ¤Î»ÈÍÑÎÌºï¸º¤Î¤Û¤«¡¢²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿±ö²½¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î¸ú²ÌÅª½üµî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ÖÎ¾¤ÎÉå¿©¤äÎô²½¤òÍÞÀ©¤·¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖMUFB²¹¿åÀö¾ôµ¡¡×Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
µþ²¦ÅÅÅ´¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼ÖÎ¾À°È÷¹©¾ì±ÊÊ¡Ä®¹©¾ì¡¡Á°ÅÄÍÍ
¡¡¡ÖÆ³ÆþÁ°¤Ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ°È÷¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ±ø¤ìÍî¤Á¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ç¤ÏÌý±ø¤ì¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¥Û¥¤ー¥ë¤òÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¹â°µÀö¾ôµ¡¤Ç¤ÏÍî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¬¥ó¥³¤Ê±ø¤ì¤¬¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë²¹¿åÀö¾ôµ¡¤Ç¤Ï·Ú¤¯¤³¤¹¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶È»þ´Ö¤âÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºòº£¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í»ÀãºÞ½üµî¤ËÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤â»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£ー²¼Éô¤ÎÉå¿©¤òËÉ»ß¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£MUFB²¹¿åÀö¾ôµ¡
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/160959/table/46_1_b455fb653375801a4676e0b49d9d3e1f.jpg?v=202510141156 ]
¡Ú¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤È¤Ï¡Û
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¡Ö¿å¡×¤È¡Ö¶õµ¤¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë±þÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤«¤éSDGsÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â100¥Þ¥¤¥¯¥í¥áー¥È¥ë¡Ê0.1¥ß¥ê¡ËÌ¤Ëþ¤ÎË¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤È¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¾·Â1¥Þ¥¤¥¯¥í¥áー¥È¥ëÌ¤Ëþ¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈùºÙ¤ÊË¢¤ò¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£Àö¾ô¸ú²Ì¡¢¿¢Êª¤ÎÀ¸°éÂ¥¿Ê¡¢¿å¼Á²þÁ±¡¢¤Þ¤¿¡¢µ¤ÂÎ¤Èº®¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¹©¶È¡¢°åÎÅ¡¢ÇÀ¶È¡¢¿å»º¶È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò´Ý»³À½ºî½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.maruyama.co.jp/¡Ë
¡¡ÁÏ¶È130Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì´ë¶È¡£¡Ö¼¡¤Î100Ç¯¤òÁÏ¤ë -All for the future-¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤òÍÑ¤¤¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¡¦»º¶ÈÍÑ¡¦Ì±À¸ÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤µ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒJALUX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.jalux.com/¡Ë
¡¡¹Ò¶õ¡¦¶õ¹ÁÎÎ°è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÝ¸±¡¢ÉÔÆ°»º¡¢´Ä¶´ØÏ¢»ñµ¡ºà¡¢EC¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëJAL¥°¥ëー¥×¤Î¾¦¼Ò¡£´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ñー¥È¥Êー～¿Í¤Ë¼Ò²ñ¤Ë´Ä¶¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Êµ±¤¤ò～¡×¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÈË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÄó°Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£