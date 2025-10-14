Uber Taxi¡¢Í½Ìóµ¡Ç½¤òÁ´¥¨¥ê¥¢¤ÇÄó¶¡³«»Ï
Uber Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Uber Japan¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖUber¡×¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¿¥¯¥·ー¤òÇÛ¼Ö¤Ç¤¤ë¡ÖUber Taxi¡×¤ÎÍ½Ìóµ¡Ç½¤¬¡¢Uber Taxi¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë38ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÁ´¥¨¥ê¥¢¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢º£Ç¯4·î(https://www.uber.com/ja-JP/newsroom/taxi-reserve-2025/)¤ËÅìµþ¡¦Âçºå¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢7·î(https://www.uber.com/ja-JP/newsroom/taxi-reserve-expansion/)¤Ë¤Ï»¥ËÚ¡¢²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢¿À¸Í¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢²ÆìËÜÅç¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¹ñÆâ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¡¢Uber Taxi¤ÎÍ½Ìóµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ï2025Ç¯4·î»þÅÀ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó13ÇÜÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢38ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎUber TaxiÅ¸³«¥¨¥ê¥¢¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Uber Taxi Í½Ìóµ¡Ç½¡¡¿·µ¬Å¸³«¥¨¥ê¥¢
¡ãËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡ä
▪️È¡´Û¡¢°°Àî
▪️ÀÄ¿¹
▪️½©ÅÄ¡Ê10·îÃæ¤ËÄó¶¡³«»Ï¡Ë
▪️»³·Á
▪️ÀçÂæ¡Ê10·î20Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡Ë
▪️·´»³
¡ã´ØÅì¡ä
▪️¤Ä¤¯¤Ð¡¢¿å¸Í¡¢ÆüÎ©
▪️±§ÅÔµÜ
▪️Á°¶¶¡¢¹âºê
▪️ÉÙ»Î¡¢¹ÃÉÜ
▪️Ä¹Ìî¡¢¾¾ËÜ
¡ãÃæÉô¡ä
▪️ÀÅ²¬¡¢ÉÍ¾¾
▪️ÉÙ»³
▪️¶âÂô
▪️Ê¡°æ
▪️´ôÉì
▪️»ÍÆü»Ô¡¢ÄÅ
¡ã¶áµ¦¡ä
▪️ÂçÄÅ
▪️ÆàÎÉ
▪️ÏÂ²Î»³
▪️É±Ï©
▪️Ã¸Ï©Åç
¡ãÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡ä
▪️²¬»³
▪️¾¾¹¾
▪️Ê¡»³
▪️¹â¾¾
▪️¹âÃÎ
¡ã¶å½£¡ä
▪️ËÌ¶å½£
▪️µ×Î±ÊÆ¡Ê10·î20Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡Ë
▪️·§ËÜ
▪️ÂçÊ¬
▪️Ä¹ºê¡¢º´À¤ÊÝ
▪️¼¯»ùÅç¡Ê10·î20Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡Ë
¢¨Uber Taxi¤ÎÅ¸³«¥¨¥ê¥¢¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.uber.com/ja-JP/blog/uber-taxi-service-area-information/)
Uber Japan¤Ï¡¢2025Ç¯Æâ¤ËÁ´47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Î¡ÖUber Taxi¡×¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÅ¸³«¥¨¥ê¥¢¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÍøÍÑ·ï¿ô¤âÁ´¹ñÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÇÍøÍÑ·ï¿ô¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÍ½Ìóµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿À®Ä¹¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÍ½Ìóµ¡Ç½¤Ï¡¢¾è¼ÖÍ½ÄêÆü¤Î90ÆüÁ°¤«¤é15Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËÇÛ¼ÖÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¡¢Í½Ìó³ÎÄê»þÅÀ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·×²èÅª¤«¤Ä°Â¿´¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ËÀ©Ìó¤Î¤¢¤ë¥·ー¥ó¤ÈÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¹ñÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¶õ¹Á¤ä±Ø¤Ø¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±Ø¤ä¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤Ë¤âÉý¹¤¯¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Uber Japan¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÖGo Anywhere¡Ê¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ª¤è¤ÓÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãUber Taxi Í½Ìóµ¡Ç½ ¾ÜºÙ¡ä
- Í½Ìó´ü´Ö¡§¾è¼ÖÍ½ÄêÆü»þ¤Î90ÆüÁ°¤«¤é15Ê¬Á°¤Þ¤Ç
- Í½Ìó¼ê¿ôÎÁ¡§°ìÎ§700±ß
- ¾è¼ÖÎÁ¶â¡§ÄÌ¾ï¤Î¡ÖUber Taxi¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡Ê¥áー¥¿ーÎÁ¶â¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë*1
- ¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¾è¼ÖÍ½ÄêÆü¤ÎÁ°Æü¤«¤é7ÆüÁ°¤Ë»öÁ°³ÎÄê*2
*1 ¾è¼ÖÎÁ¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·Þ¼ÖÎÁ¶â¡Ê¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë¤È¥¢¥×¥ê¼êÇÛÎÁ¡ÊÅìµþ23¶è¤Î¤ß¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
*2 ¾è¼ÖÍ½ÄêÆü»þ¤ÎÄ¾Á°¤ËÍ½Ìó¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãUber Taxi ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½Ìóµ¡Ç½¤Î»È¤¤Êý¡ä
- Uber ¥¢¥×¥ê¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ç¡ÖÍ½Ìó¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×
- ¾è¼Ö¾ì½ê¡¢ÌÜÅªÃÏ¤òÆþÎÏ
- ´õË¾¤¹¤ë¼ÖÎ¾ÅþÃå»þ¹ï¤ò¥»¥Ã¥È
- »öÁ°³ÎÄêÎÁ¶â¤ò³ÎÇ§¸å¡¢Í½Ìó¤ò³ÎÄê
¢¨Í½Ìó¤ÎÁ°Æü¤«¤é7ÆüÁ°¤Ë¡¢ÅöÆüÃ´Åö¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬³ÎÄê¤·¡¢»öÁ°¤ËÀßÄê¤·¤¿Í½Ìó»þ¹ï¤Î¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÅþÃåÍ½Äê»þ¹ï¤¬¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãUber Taxi¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¡ä
- Uber¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¡¢¾è¼ÖÃÏ¤ÈÌÜÅªÃÏ¤òÆþÎÏ
- ¸«ÀÑ¤â¤êÎÁ¶â¤È¿äÄêÅþÃå»þ´Ö¤ò³ÎÇ§
- ÇÛ¼Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¸å¡¢¶áÎÙ¤Î¥¿¥¯¥·ー¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
- ¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¿äÄêÅþÃå»þ´Ö¡¦¼ÖÎ¾¤Î¸½ºßÃÏ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ÎÅþÃå¤òÂÔµ¡
- ÅþÃå¤·¤¿¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ç¹ß¼Ö
¡ãUber ¥¢¥×¥ê¤ÎÆÃÄ§¡ä
Uber¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÀè¿Êµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾èµÒ¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼«Æ°·èºÑµ¡Ç½¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò»öÁ°¤Ë¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÅªÃÏÅþÃå¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ß¼Ö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë·èºÑ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¡§¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤äÉþÁõ¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º®»¨¤·¤¿±Ø¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ê¹çÎ®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§Uber¥¢¥×¥ê¤Ï70¥«¹ñ°Ê¾å¡¢Ìó50¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ¤â¼«Æ°ËÝÌõ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡§¾èµÒ¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Áê¸ß¤ËÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¡¢°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥·¥Ë¥¢ÂÐ±þ¡§¡ÖUber Teens¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖUber¥·¥Ë¥¢¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢10Âå¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Uber¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Uber Technologies¡Ê°Ê²¼¡¢Uber¡Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡¢°Â¿´¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆ¹ñÈ¯¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼Ö¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤«?¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ»Ï¼Ô¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¿Ìä¤«¤é¡¢2010Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤¿ÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß Uber ¤Ï¿Í¤Î°ÜÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©ºà¡¢ÎÁÍý¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¦¥â¥Î¤Î°ÜÆ°¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÀ¤³¦70¥«¹ñ°Ê¾å¡¦10,000ÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Uber¤ÎÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Uber¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¾èµÒ¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤Ä¤Ê¤°ÇÛ¼Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÀ¤³¦70¥«¹ñ¡¦1ËüÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó50¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Uber Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹ñÆâ500¼Ò°Ê¾å¤Î¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢38ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤ÎÇÛ¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖUber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)¡×¤ò¡¢»¥ËÚ»Ô¡¦Åìµþ23¶è¡¦À®ÅÄ»Ô¡¦µþÅÔ»Ô¡¦Âçºå»Ô¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ï¥¤¥äー¼ÖÎ¾¤äºÇÂç5Ì¾¾è¤ê¤Î¥ï¥´¥ó¤òÇÛ¼Ö¤Ç¤¤ë¡ÖUber ¥×¥ì¥ß¥¢¥à(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¡¢Ä¹Ìî¸©»Ö²ì¹â¸¶¥¨¥ê¥¢¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¼«²ÈÍÑÍ½þÎ¹µÒ±¿Á÷¡Ê¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ë¤ò¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¼«²ÈÍÑ¼Ö³èÍÑ»ö¶È¡ÊÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£