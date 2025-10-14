CLLENNÊÔ½¸Ã´Åö¤Î¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡ÙTV¥¢¥Ë¥á¤¬ËÜÆü10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
DMM¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒCLLENN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÛÀîÆØ»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖCLLENN¡×¡¢ÆÉ¤ß¡Ö¥·¥ì¥ó¡×¡Ë¤¬ÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤¬¡¢ËÜÆü10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÆü10·î14Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷³«»Ï¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù
Í®¼ù¤Á¤Ò¤íÀèÀ¸¤Î¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ï¡¢CLLENN¤¬ÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤·¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î½÷À¸þ¤±¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬Mee¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºîÉÊ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¡¢ËÜÆü10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢½Ã¿Í¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÄ®¤Ë½»¤à½÷»Ò¹âÀ¸¡¢Ä«²â ËüÍý¡Ê¥¢¥µ¥« ¥Þ¥ê¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¡¢½Ã¿Í¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ã¿Í¤ÎÈô¹â ·Ò¡Ê¥Ò¥À¥« ¥Ä¥Ê¥°¡Ë¤¬Å¾¹»À¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤È½Ã¿Í¤¬¼ïÂ²¤ò±Û¤¨¤Æ¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¡¢´Å¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
20XXÇ¯¡¢½Ã¿Í¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÄ®¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¡¦Ä«²âËüÍý¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¡¢½Ã¿Í¤ÎÆÃÎãÀ¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Èô¹â·Ò¡£ËüÍý¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÀÜ¤¹¤ë½Ã¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ½ã¿è¤Ê·Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤¨¡¨¡¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
Ä«²â ËüÍý¡Ê¥¢¥µ¥« ¥Þ¥ê¡Ë¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
Èô¹â ·Ò¡Ê¥Ò¥À¥« ¥Ä¥Ê¥°¡Ë¡§¹¾¸ýÂóÌé
ÁêÅÄ Àã¹É¡Ê¥¢¥¤¥À ¥æ¥¥Ò¥í¡Ë¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯
¥¥µ¥é¡§²Ã·¨°¡°á
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.kimikoe-anime.com/
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/kimikoe_news
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
TOKYO MX¡¡10·î14Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË23»þ30Ê¬～
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¡10·î14Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË25»þ19Ê¬～
AT-X¡¡10·î15Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË22»þ～
BS11¡¡10·î15Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË24»þ～
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
¡¦¸«ÊüÂêÀè¹ÔÇÛ¿®
2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË24»þ～ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢U-NEXT¡¢Lemino
¡¦¸«ÊüÂêÇÛ¿®
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ～½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢Amazon Prime Video¡¢FOD¡¢FOD¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë for Prime Video¡¢J:COM STREAM¡¢DMM TV¡¢TELASA¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Hulu¡¢milplus¸«ÊüÂê¥Ñ¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥à
¡¦ÅÔÅÙ²Ý¶âÇÛ¿®
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ～½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Amazon Prime Video¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥Éー¥¬¡¢J:COM STREAM¡¢TELASA¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢music.jp¡¢milplus
¡¦¸«Æ¨¤·ÌµÎÁÇÛ¿®
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ABEMA¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥Éー¥¬¡¢TVer¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¡¢Lemino
¢£¸¶ºî¾ðÊó
¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
Ãø¼Ô¡§Í®¼ù¤Á¤Ò¤í
1～10´¬¡§¹¥É¾È¯ÇäÃæ
½¸±Ñ¼Ò¤Î½÷À¸þ¤±¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬Mee¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ
https://manga-mee.jp/detail/52036
¢¨²èÁü¡¦¥í¥´¤ò»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)Í®¼ù¤Á¤Ò¤í¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¥ß±Û¤¨À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£CLLENN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CLLENN¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤ËDMM¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGIGATOON Studio¤¬»ö¶ÈÅý¹ç¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÁíºîÉÊ¿ô¤Ï5,000¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿Í¥ÎÉ¤ÊÅÅ»Ò½ñÀÒÈ¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://cllenn.com/
ÊÔ½¸¼ÔºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://special.dmm.com/recruit-comic-editor/
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹°ìÍ÷¡§https://cllenn.com/topics
ºÎÍÑ¹Êó¸ø¼°X¡§https://x.com/cllenn_recruit
¡Ú»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
CLLENN¡¡»ö¶ÈÃ´Åö
E-MAIL¡§info-cln@cllenn.com