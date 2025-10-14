CARTA ZERO¡¢2025Ç¯¾å´ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ìÆ°¸þ¤ª¤è¤Ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼ÒCARTA HOLDINGS¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCARTA ZERO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§±§º´Èþ ¿ÊÅµ¡¢°Ê²¼¡ÖCARTA ZERO¡×¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯¾å´ü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ìÆ°¸þ¤Èº£¸å¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÈñ¤Ï°ú¤Â³¤Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥½ー¥·¥ã¥ë¹¹ð¤ä¥Ó¥Ç¥ª¹¹ð¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¹¹ðÍ½»»¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤¬Ìó9³ä¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î°ìÈÌ²½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2020Ç¯7·î¤«¤éÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÄ´ºº¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»Ô¾ìÄ´ºº¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤ò¤è¤êÅª³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤è¤ê¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ìÆ°¸þÄ´ºº¡×¤ØÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú·ë²Ì¤È¡¢Åö¼Ò¤Î±¿ÍÑ·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð½Ð¹ÆÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖCARTA ZERO 360 Programmatic Display Market Analytics¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥óÈñÍÑ¤Î¿ä°ÜÅù¡¢³ºÅö´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î½Ð¹Æ·¹¸þ¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¾å´ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ìÆ°¸þ¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
±¿ÍÑ·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð»Ô¾ì¤Î¾õ¶·
2025Ç¯¾å´ü¤Î±¿ÍÑ·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿¶ÑCPM¤Ï138.6±ß¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¾å´ü¤Î130.2±ß¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼ã´³¾å¾º¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶ÑCPM¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¾å´ü¤È¤ÎCPMÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢100¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¶È¼ï¤Ï6¶È¼ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¶È¼ï¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ135.0¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ðÈñ¤Î¾õ¶·
¹¹ðÈñ¤ò¡ÖÁý²Ã¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌó62¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢´ë¶È¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¹¹ð¼è°ú¼êË¡¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¡ËÊÌÈæ³Ó
Á°²ó¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¹¹ð¼è°ú¼êË¡¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¾º¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥½ー¥·¥ã¥ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡ÊWEBÆ°²è¡¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¡Ë¹¹ð¤¬Âç¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¡á¡ÊÍ½»»¤ò¡ËÁý²Ã¤·¤¿¤È¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¤
¹¹ðÍ½»»¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÈæÎ¨
2025Ç¯¾å´ü¤Î¹¹ðÍ½»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢57.6%¤¬¡Ö¹¹ðÍ½»»¤Î7³ä°Ê¾å¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÅê²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹¡Ã¼èÁÈÈæÎ¨
¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹¤Ë¡Ö¸½ºß¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤ÏÌó2³ä¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬Äó°Æ¡¦¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤âÂ¿¤¯¡¢º£¸å¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
À¸À®AI³èÍÑ
¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÌó9³ä¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤Ï¡Ö¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢ÁÏ½Ð¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¡×¡Ö¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¡×¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãCARTA HOLDINGS AI¿ä¿Ê¼¼Ä¹ ²ÃÆ£ Í§¹¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¹¹ð¤ä¥Ó¥Ç¥ª¹¹ð¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¸«ÉÔÂ¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê¡¢²¿¤è¤ê¼ÒÆâ¥ê¥½ー¥¹¤ÎÉÔÂ¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑÎ¨¤¬Ìó9³ä¤ËÃ£¤¹¤ëÃæ ¡¢À¸À®Êª¤ÎÉÊ¼Á¡¦Àµ³ÎÀ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·üÇ°¤¬º¬¶¯¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹ ¡£
CARTA ZERO¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤È±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ËÆÈ¼«¤ÎAI´Ä¶¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÅ¬ÀÚ¤ËÍÞÀ©¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¼«Æ°À¸À®¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀºÅÙ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿´ª¤ä·Ð¸³¤È¤¤¤Ã¤¿°ÅÌÛÃÎ¤È¤¤¤¨¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤µ¤¨¤â¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤Ç²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡¦ºÆ¸½¤·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤ÎÅê»ñ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
¡Ê*1¡Ë¡ã¥Äー¥ë³µÍ×¡ä
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒCARTA ZERO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CARTA ZERO¤Ï¡¢¥Çー¥¿¡¦¿Í¡¦µ»½Ñ¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¡¢ÀïÎ¬Àß·×¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢²ÝÂê²ò·è¤ÈÀ®Ä¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê²ò¤òÄó¶¡¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
