¥¯¥ì¥ª¡¿ÌµÎÁÇÛ¿®¡Ö»þ·ÏÎó¥Çー¥¿¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÈºÐ»ö¡É¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥Õ¥ë¥Í¥¹ 2.0¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー10/14～24
À¸³è¼Ô»ëÅÀ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£°æ »Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î11Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö»þ·ÏÎó¥Çー¥¿¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÈºÐ»ö¡É¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥Õ¥ë¥Í¥¹2.0¡×¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ºòÇ¯ÇÛ¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤òºÆÊÔ½¸¤·¡¢ÍÎÁ¥ì¥Ýー¥È¤Î°ìÉô¤ò¿·¤¿¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÐ»ö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎBtoC´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦ÈÎÂ¥·×²è¤Î¼çÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ºòº£ºÐ»ö¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëºÐ»öÄ´ºº¥Çー¥¿¤ò¡È»þ·ÏÎó¡É¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÐ»ö¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÍÎÁ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÐ»ö¤Î¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð¸³¤ä´ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¤ò´ð¤ËºÐ»ö¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤Êý¡¢ºÐ»ö¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÃæÄ¹´ü¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢À§Èó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦ºÐ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢Ðíâ×Åª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë
¡¦¤³¤ì¤«¤é¤ÎºÐ»ö¤Îºß¤êÊý¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÀïÎ¬¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö»þ·ÏÎó¥Çー¥¿¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÈºÐ»ö¡É¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥Õ¥ë¥Í¥¹ 2.0¡×
¸ø³«´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)10:00～10·î24Æü(¶â)17:00
¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)10:00～10·î24Æü(¶â)16:00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー/¥¢ー¥«¥¤¥ÖÊý¼°¡Ê¼ýÏ¿Æ°²è¤òÇÛ¿®¡Ë¡¡
»ëÄ°¡§YouTube¡Ê¸ÂÄê¸ø³«¡Ë¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¼ÔÍÍ¤Ë»ëÄ°URL¤òÁ÷ÉÕ
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¤·¹þ¤ßURL¡§https://kreo.jp/seminar/251014_saijifact_ver2?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=251014_saijifact_ver2(https://kreo.jp/seminar/251014_saijifact_ver2?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=251014_saijifact_ver2)
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ(Ìó45Ê¬)
1.ºÐ»ö¤Î»ý¤ÄÀ¼Á¤ò²þ¤á¤ÆÍý²ò¤¹¤ë
2.ºÐ»öÁ´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë
3.³ÆºÐ»ö¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â»ÜÎ¨¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯
4.ºÐ»ö¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ë
5.ÍÎÁ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
