IT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓÃÎÇ·¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë AMC¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥¬¥·ー»ñ»º¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤äµ»½ÑÅª¤Êºþ¿·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎºÇ¿·»öÎã¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Îº£¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢COBOL¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡ÖMMS¡×¤ä¡¢¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¤Î³Æµ¡Ç½¤òÂåÂØ¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖAJTOOL¡×¡¢COBOL¤Î»ÅÍÍ½ñºîÀ®¤äCOBOL¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Áµ¿±þÅú¤òAI¤¬¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAI¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤ä¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à2025
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë13¡§30～17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÏ»ËÜÌÚ¡¡¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥Ûー¥ëB
¼çºÅ¡§AMC ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥°¥ëー¥×¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.amc.rocketsoftware.co.jp/event/modernizationforum2025/
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡¦MMS
¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¤ä¥ª¥Õ¥³¥ó¾å¤ÎCOBOL»ñ»º¤òÄã¥ê¥¹¥¯¤«¤ÄºÇÅ¬¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤ë°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.tsh-world.co.jp/mms/
¡¦AJTOOL
¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¤Î³Æµ¡Ç½¤òÂåÂØ¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£°Ü¹Ô¸å¤Î´Ä¶¤Ç¡¢COBOL¡¢JCL¡¢²èÌÌ¡¢OLTP¡¢Ä¢É¼¥Äー¥ë¡¢±¿ÍÑ´Æ»ë¥Äー¥ë¤Ê¤É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½À®¤¹¤ë³ÆÍ×ÁÇ¤ò·ë¹ç¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.tsh-world.co.jp/mms/ajtool/
¡¦AI¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
COBOL¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ÅÍÍ½ñºîÀ®¤ä¼Áµ¿±þÅú¤òAI¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£COBOL¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊú¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î²ÝÂê¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.tsh-world.co.jp/cloud/ailegacyexpert/
¢£Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.tsh-world.co.jp/¡Ë
¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¡¢¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆÈÎ©·ÏIT´ë¶È¤Ç¤¹¡£1976Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶È³¦ÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤äIoT¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¤ä¥Çー¥¿Íø³èÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹Åù¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÇºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤¿Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó°Æ¤È¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ ÃÎÇ·
ËÜ¼Ò½»½ê¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ8-4-13 ¸ÞÈ¿ÅÄJP¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°6³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1976Ç¯
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º»ö¶ÈÉô ¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô
E-mail¡§mms@tsh-world.co.jp