¥ªー¥Á¥¹¡¢TIME»ï¤Ë¤è¤ê¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´ë¶È¡×¤ËÁª½Ð
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤ÎÀ½Â¤¡¦¿øÉÕ¡¦ÊÝ¼é¤ò¹Ô¤¦À¤³¦Åª¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢¥ªー¥Á¥¹(https://www.otis.com/ja/jp/)¡ÊNYSE:OTIS¡Ë¤Ï¡¢TIME»ï¤Ë¤è¤ê¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´ë¶È 2025(https://time.com/collection/worlds-most-sustainable-companies-2025/)¡×¤Î1¼Ò¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙTIME»ï¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢CDP¥¹¥³¥¢(https://www.cdp.net/ja)¡¢GRI(https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/global-alignment/)¤ª¤è¤ÓSASB(https://sasb.ifrs.org/standards/)´ð½à¤Ø¤ÎÀ°¹çÀ¡¢ÇÓ½ÐÎÌ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¯ÅÙ¡¢½¾¶È°÷Î¥¿¦Î¨¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤Ê¤É¡¢20°Ê¾å¤Î»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿500¼Ò¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥Á¥¹¤¬¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î½é²ó¥ê¥¹¥È(https://www.otis.com/en/us/news?cn=otis-named-to-time-s-inaugural-list-of-world-s-most-sustainable-companies)¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Á¥¹¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ªー¥Á¥¹¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¡Ö2024Ç¯Connect & Thrive¥ì¥Ýー¥È(https://www.otis.com/documents/d/otis-2/connect-and-thrive)¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Á¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÀÕÇ¤¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢Åö¼Ò¤ÎÃæ³Ë»ö¶È¤ª¤è¤Ó¡Ö·ò¹¯¤È°ÂÁ´¡×¡¢¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡¢¡Ö´Ä¶¤È±Æ¶Á¡×¡¢¡Ö¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤Î4¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ËÅý¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¤Ë¡¢°ÂÁ´¡¦ÎÑÍý¡¦ÉÊ¼Á¤«¤éÀ®¤ë¡Ö¥ªー¥Á¥¹¤ÎÀäÂÐ(https://www.otis.com/ja/jp/our-company/ethics-compliance/otis-absolutes)¡×¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¡¢¡Ö¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¼«Í³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Á¥¹¤ÏºÇ¶á¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«µ¤¸õ¥êー¥Àー(https://www.otis.com/ja/jp/news?cn=otis-wins-multiple-sustainability-awards)¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿´ë¶È(https://www.otis.com/ja/jp/news?cn=otis-wins-multiple-sustainability-awards)¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Á¥¹¤ÎºÇ¶á¤Î ¼õ¾Þ¡¦É½¾´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï ¡Ö¼õ¾ÞÎò(https://www.otis.com/ja/jp/our-company/about-us/our-awards-and-honors)¡×¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ªー¥Á¥¹¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢www.otis.com(https://www.otis.com/ja/jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨TIME¤Ï¡¢Time USA LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥ªー¥Á¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥Á¥¹¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¼«Í³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Á¥¹¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤È¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤ÎÀ½Â¤¡¢¿øÉÕ¡¢ÊÝ¼é¡¢²þ½¤¤ò¹Ô¤¦À¤³¦Åª¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¶È³¦ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÌó240ËüÂæ¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤È¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¡¢ËèÆü24²¯¿Í¤¬¥ªー¥Á¥¹¤ÎÀ½ÉÊ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê·úÃÛÊª¤Ë²Ã¤¨¡¢µï½»¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤ä¸òÄÌ»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¡Ö¿Í¤Î°ÜÆ°¡×¤¬´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¥ªー¥Á¥¹¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢4.4Ëü¿Í¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò´Þ¤à7.2Ëü¿Í¤Î¼Ò°÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢200¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¢¿øÉÕ¡¢ÊÝ¼é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢www.otis.com(https://www.otis.com/)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/otis_elevators)¡¢YouTube(https://www.youtube.com/@OtisElevatorCo)¡¢Instagram(http://www.instagram.com/otiselevatorco)¡¢Facebook(http://www.facebook.com/otiselevatorco)¤Ç¥ªー¥Á¥¹¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£