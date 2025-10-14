¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¤òÄó°Æ¤¹¤ëEmooove¡¢¡ØTier1¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ä¶ÈÀïÎ¬ ¼ÂÎã¤«¤é³Ø¤Ö¡¢ºÆ¸½À¤¢¤ë±Ä¶È¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤ò10·î21Æü(²Ð)¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ
¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¼êË¡¤òÄó°Æ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒEmooove(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO:Æ£ß·ÎÊ°ì)¤Ï¡¢¡ØTier1¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ä¶ÈÀïÎ¬ ¼ÂÎã¤«¤é³Ø¤Ö¡¢ºÆ¸½À¤¢¤ë±Ä¶È¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤ò2025Ç¯10·î21Æü(²Ð)11»þ¤«¤é12»þ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://emooove.co.jp/useful_seminar/seminar_02/?organizationId=2542
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×
BtoB´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Tier1¤Î´ë¶È³«Âó¤ÏLTVºÇÂç²½¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦Àß·×¤·¡¢¤É¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤ÎÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¡¢Å¸¼¨²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿±Ä¶È¼êË¡¤Ç¤Ï¾¦ÃÌ¿ô¤ä¼õÃíÃ±²Á¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀß·×¤È·èºÛ¼Ô³«Âó¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Tier1³«Âó¤ÎÀ®¸ù¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤«¤éºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëTier1¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¼êË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- Tier1¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ä¥¢¥×¥íー¥ÁÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë
- ½¾Íè¤ÎÅÅÏÃ¡¢¥áー¥ë¡¢Å¸¼¨²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿±Ä¶È¼êË¡¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÃÌ¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
- ·èºÛ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
- LTV¤òºÇÂç²½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼õÃíÊ¬ÀÏ¤ä¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁªÄê¤òÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¢£³«ºÅÆü»þ
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î21Æü(²Ð)11:00～12:00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Zoom)
Äê°÷¡§¤Ê¤·
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§10·î22Æü(¿å)¡¢23Æü(ÌÚ)¡¢24Æü(¶â)11:00～12:00
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Æ£ß· ÎÊ°ì
¿À¸ÍÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë·î´Ö100ËüPV¤ò¸Ø¤ë½¢³è¥á¥Ç¥£¥¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ò´Þ¤àÊ£¿ô´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢µìÄë/Áá·Ä¾åÍýÂçÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë³ØÀ¸100Ì¾°Ê¾å¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ù±ç¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢SaaS¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎCPF～PMF»Ù±çÅù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë´ë²è/¥»ー¥ë¥¹/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¿ä¿Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¤òÀßÎ©¡£
³ô¼°²ñ¼Òopenpage
±Ä¶ÈÉô¡¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡´Ý»³ ÂÙÀ¸
¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ½¾»ö¸å¡¢µ¯¶È¤ò·Ð¸³¡£2024Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Òopenpage¤ØÆþ¼Ò¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤È¤·¤Æ°Æ·ï²½Î¨2ÇÜ¡¢À¸»ºÀ2ÇÜ¤ÎÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¡¢²ÔÆ¯»þ´Ö¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÀßÄêÌÜÉ¸¤òÁ´¤ÆÃ£À®¡£¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¥¢¥×¥íー¥Á¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»ー¥ë¥¹¥ëー¥à¡ÊDSR¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¼êË¡¤ÇºÆ¸½À¤Î¹â¤¤±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤ò¹½ÃÛ¡£¸½ºß¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤Î¼õÃíÎ¨²þÁ±SaaS¡Öopenpage¡×¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥Ãæ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ê¥Õ¥È
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉô ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡¾ë½ê½¨À¬
°û¿©¶È³¦¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£3Å¹ÊÞ¤Û¤É¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä²ñ¼ÒÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBranding Engineer¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤½¤Î¸å¸½¿¦¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ê¥Õ¥È¤Ë¤Æ¡¢»ö¶ÈÉô¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é·È¤ï¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬～¼Â¹Ô¡¢¥»ー¥ë¥¹¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¡Ê¥¤¥àー¥ô¡Ë³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¤Ï¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¤ò¤´Äó°Æ ±Ä¶È5.0¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ½é¤ÎLinkedIn±Ä¶È»Ù±ç»ö¶È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î±Ä¶È³èÆ°Á´ÈÌ¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÂç¼ê´ë¶È～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î·èºÛ¼Ô³«Âó¡×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¶È³¦¡¢µ¬ÌÏ´¶¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤ª¼è°ú¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãø½ñ¡ÖBtoB¥»ー¥ë¥¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë LinkedIn Sales Navigator ³èÍÑ½Ñ¡×
¹ñÆâºÇÂ¿¤ÎLinkedIn±Ä¶È»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÊÀ¼Ò¤¬¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡ÉLinkedIn¥»ー¥ë¥¹¡É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
È¯ÇäÆóÆü¤ÇAmazon¥«¥Æ¥´¥ê6ÉôÌç¤ÇÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
LinkedIn¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âç¼ê´ë¶È～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·èºÛ¼Ô³«Âó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
