¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çºÅ¡ÖThe AI Reality Tour Tokyo 2025¡×¤Ë¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óÅÐÃÅ

2025年10月28日(火)に開催される、クリックテック・ジャパン株式会社主催の「The AI Reality Tour Tokyo 2025」にゴールドスポンサーとして出展、セッション登壇を行うことをお知らせします。
Qlik AI Reality Tour 2025¤È¤Ï
¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖThe AI Reality Tour Tokyo 2025¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー³Æ¼Ò¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î AI & ¥Çー¥¿ÀïÎ¬¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æー¥Þ¤Ë¡ÖDo Data Differently - ¥Çー¥¿¤Ç¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ëÊÑ³×¤ò -¡×¤ò·Ç¤²¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Çー¥¿Åý¹ç¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¤½¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î³ÍÆÀ¤ÈºÇÅ¬¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯ 10·î 28Æü(²Ð) 13:00～
- ²ñ¾ì¡§¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Ûー¥ë (ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ2ÃúÌÜ16-2 ¿ÀÅÄÌÀ¿ÀÊ¸²½¸òÎ®´Û2F)
- ¼çºÅ¡§¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
- »²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡ÊÌµÎÁ¡Ë
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://pages.qlik.com/AIRealityTour_Tokyo.html
- - »öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://pages.qlik.com/AIRealityTour_Tokyo.html?utm_campaign=701R500000LwYa0IAF&utm_%5B%E2%80%A6%5Devent-sponsor&utm_source=Partner&utm_team=FLD&utm_content=ITI)¤«¤é
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
¥á¥¤¥ó¥·¥¢¥¿ー
- Æü»þ¡§2025Ç¯ 10·î 28Æü(²Ð) 17:55 - 18:15
- ÅÐÃÅ¼Ô¡§Qlik Partner Ambassador
¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー À½ÉÊÀïÎ¬ËÜÉô ËÜÉôÄ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡»ù¶Ì ¿ò
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§À¸À®AI»þÂå¤ÎÉ¬¿Ü¥¹¥¥ë¡ª ¥Çー¥¿¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤Ç¡ÖAI Ready¡×¤Ê¥Çー¥¿´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ
- ³µÍ×¡§À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëº£¡¢³Ø½¬¥Çー¥¿¤äÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¡¦µ¡Ì©¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¡ÖAI Ready¡×¤Ê¥Çー¥¿´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î¥Çー¥¿¥Þ¥¹¥¥ó¥°À½ÉÊ¡ÖInsight Masking¡×¤ÈQlik Replicate¤òÍÑ¤¤¤¿»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
- Æü»þ¡§2025Ç¯ 10·î 28Æü(²Ð) »þ´ÖÌ¤Äê
- ÅÐÃÅ¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー À½ÉÊËÜÉô ÉûËÜÉôÄ¹ ¾¾Èø Âó¿¿
- ÆâÍÆ¡§Qlik Replicate¤ò³èÍÑ¤·¤¿SAP¤È¥Çー¥¿³èÍÑ´ðÈ×¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤Î²þÁ±¤È¼þÊÕ¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶¤Îºþ¿·¤Î»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢1995Ç¯¤ÎÁÏ¶È»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹µ»½Ñ¤òÄÉµæ¤·¡¢´ë¶È¼«¤é¤¬ÎÉ¼Á¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ´ðÈ×¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡×´ØÏ¢¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤ÎÅýÀ©¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¿ä¿Ê¤ò»Ù¤¨¤ë¹¶¤á¤È¼é¤ê¤ÎÎ¾ÌÌ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Çー¥¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Çー¥¿µ»½Ñ¼Ô¸þ¤±¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ödb tech showcase¡×¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥Çー¥¿µ»½Ñ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢ËèÇ¯1,000Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー URL¡§https://www.insight-tec.com/¡¡
¡¦db tech showcase URL¡§https://www.db-tech-showcase.com/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤é¤Ó¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
