À¤³¦¤Ç200Ëü¥æー¥¶ー¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¸þ¤±LMS¡ÖSmartSkill Campus¡×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¡È¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡É¤Ê¤É5¸À¸ì¤òÄÉ²Ã¤·¡¢23¸À¸ì¤òÉ¸½àÁõÈ÷
LMS¡Ê³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤Î¿ÍºâÀïÎ¬²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ó¥Ã¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇðÌÚ Íý¡¢°Ê²¼¡Ö¥ì¥Ó¥Ã¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢Â¿µ¡Ç½·¿ LMS¡ÖSmartSkill Campus¡×¤ÎÂÐ±þ¸À¸ì¤Ë¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¦¥È¥ë¥³¸ì¡¦¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì¡¦¥¢¥à¥Ï¥é¸ì¡¦¥Á¥§¥³¸ì¤Î5¸À¸ì¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹23¸À¸ìÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ó¥Ã¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¸À¸ì¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ä³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¶µ°é¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¸À¸ìÂÐ±þ³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê
Â¿µ¡Ç½·¿LMS¡ÖSmartSkill Campus¡×¤Ï¡¢À¤³¦66¥õ¹ñ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢Á´À¤³¦¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¯¥é¥¦¥É·¿SaaS¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ø¤Î¹°èÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤«¤é¤Ç¤â¶Ñ¼Á¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤È°ÂÄê¤·¤¿ÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î½¾¶È°÷¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¤Ø¤Î¶µ°éµ¡²ñ¤Î¶ÑÅù²½¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤LMS¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤¬¸¶°ø¤Ç³Ø½¬ÆâÍÆ¤ÎÍý²òÅÙ¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Î¿»Æ©¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿µ¡Ç½·¿LMS¡ÖSmartSkill Campus¡×¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¸À¸ì¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î³«È¯¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¡¢Êì¹ñ¸ì¤Ç¤Î¶µ°éµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸À¸ì¤Î¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢³Ø½¬¸ú²Ì¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Íºâ°éÀ®¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢DE&I¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½³µÍ×
Â¿µ¡Ç½·¿LMS¡ÖSmartSkill Campus¡×¤Ïº£²ó¤Îµ¡Ç½³«È¯¤Ç¿·¤¿¤Ë¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¦¥È¥ë¥³¸ì¡¦¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì¡¦¥¢¥à¥Ï¥é¸ì¡¦¥Á¥§¥³¸ì¤Î5¸À¸ì¤òÄÉ²Ã¤·¡¢23¸À¸ì¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¼«¿È¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ÎÉ½¼¨¸À¸ì¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý¼ÔÂ¦¤Ç¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÉ½¼¨¸À¸ì¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ãÂÐ±þ¸À¸ì¡ä
- ÆüËÜ¸ì
- ±Ñ¸ì
- Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡Ë
- Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡Ë
- ¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì
- ¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì
- ¥É¥¤¥Ä¸ì
- ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì
- ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì
- ¥í¥·¥¢¸ì
- ¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì
- ¥Á¥§¥³¸ì
- ´Ú¹ñ¸ì
- ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì
- ¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì
- ¥Þ¥ìー¸ì
- ¥¿¥¤¸ì
- ¥ß¥ã¥ó¥Þー¸ì
- ¥¯¥áー¥ë¸ì
- ¥Ò¥ó¥Ç¥£ー¸ì
- ¥È¥ë¥³¸ì
- ¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì
- ¥¢¥à¥Ï¥é¸ì
¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤â½ç¼¡¡¢¼è°·¤¤¸À¸ì¿ô¤Î³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¸ÜµÒ¤«¤éÂ¾¤Î¸À¸ì¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î¤´Í×Ë¾¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶Â§£²½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÌµ½þÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´±óÎ¸¤Ê¤¯¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ú¸ø¼°HP¡Û¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦Â¿¸À¸ìÂÐ±þ
https://www.revicglobal.com/function/tri-language-interface
¥ì¥Ó¥Ã¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸ÜµÒ¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SmartSkill Campus¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¹½ÁÛ¤¹¤ë¡Ö¸¦½¤¶µ°é¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤âµ¡Ç½³«È¯¡¦¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SmartSkill Campus¤È¤Ï
SmartSkill Campus¤Ï¡¢¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÆ±»þÀÜÂ³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÂç´ë¶È¸þ¤±¤ÎÂ¿µ¡Ç½·¿LMS¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÀïÎ¬Åª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÇ¤¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤¬³Æ´ë¶È¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä»ÅÁÈ¤ß²½¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢³Ø½¬ÍúÎò¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÎÀïÎ¬¿Í»ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ´ë¶È¤Ï200¼Ò°Ê¾å¡¢²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¤ò´Þ¤á¤¿¥æー¥¶ー¤Ï200ËüÌ¾¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°HP¡§https://www.revicglobal.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ó¥Ã¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ì¥Ó¥Ã¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥¶¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç1977Ç¯ÀßÎ©¡£LMS¡Ê³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢´ë¶È¸þ¤±Æ°²è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼ÒÁÏÎ©°ÊÍè¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ùー¥¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ÒÌ¾¡¡ ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ó¥Ã¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë
- ËÜ ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç1-5-9 ½»Í§ÉÔÆ°»º¼Ç¥Ó¥ë2¹æ´Û4³¬
- ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÇðÌÚ Íý
- »ö¶ÈÆâÍÆ ¡§LMS¡Ê³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¦e¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦´ë¶È¸þ¤±Æ°²èÄó¶¡Åù¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¢¥ó¥¬ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸Ä¿Í¸þ¤±»ñ³Ê¼èÆÀÊÂ¤Ó¤Ë²ñ°÷»ö¶È¡¦´ë¶ÈË¡¿Í¸þ¤±¸¦½¤»ö¶È
- URL¡¡¡¡ ¡§https://www.revicglobal.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ó¥Ã¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë
- Ã´Åö¡§²Ã¼£/µ×Æâ
- ½êºßÃÏ¡§¢©105-0014¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç1-5-9 ½»Í§ÉÔÆ°»º¼Ç¥Ó¥ë2¹æ´Û4³¬
- TEL¡§03¡Ê6824¡Ë9782 ¡¡FAX: 03¡Ê6824¡Ë9785
- email¡§po-accountsales@revicglobal.com
- URL¡§https://www.revicglobal.com/