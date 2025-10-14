ÊÒÉÕ¤±¤¿Éô²°¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¡£¥Ö¥ëー¥ßー¡¢ÂçÁÝ½ü¤äÌÏÍÍÂØ¤¨¸å¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤ªÉô²°ÊÌ µ¨Àá¤Î¥Öー¥±¥»¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä
¤ª²Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ëー¥ßー¡Êbloomee¡Ë¡×¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¥æー¥¶ー¥é¥¤¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Éð°æÎ¼ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢ÂçÁÝ½ü¤äÌÏÍÍÂØ¤¨¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤ªÉô²°ÊÌ µ¨Àá¤Î¥Öー¥±¥»¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤±¤äÁÝ½ü¤Î¸å¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤ªÉô²°¤ò¤µ¤é¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯±é½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¸¼´Ø¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¿²¼¼¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶õ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Öー¥±¤ò½µÂØ¤ï¤ê¤Ç1²ó¤º¤Ä¡¢·×4²ó¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://bloomeelife.com/presents/campaign/cleaning
´ë²è¤ÎÇØ·Ê
¥Ö¥ëー¥ßー¤Ï¡¢¤ª²Ö¤ÎÄê´üÊØ¡Ö¥Ö¥ëー¥ßー¡Êbloomee¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤´¼«Âð¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë¤ª²Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤òºÌ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÌþ¤·»þ´Ö¤ÎÄó¶¡¡×¤ä¡ÖµÙ·Æ»þ´Ö¤Î½¼¼Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁÝ½ü¤äÌÏÍÍÂØ¤¨¤Ê¤É¡Ö¤ªÉô²°¤òÀ°¤¨¤ë¡×¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢À¸³è¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ëー¥ßー¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤ª²Ö¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤ÇÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ª²Ö¤ò¾þ¤ë¤ÈÉô²°¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÁÝ½ü¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¤ª²Ö¤ò¾þ¤ë¤ÈÃ£À®´¶¤¬Áý¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÁÝ½ü¤äÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤È¤ª²Ö¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÀ¼¤ò¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Ö¤ªÉô²°ÊÌ µ¨Àá¤Î¥Öー¥±¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ñ°÷ÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÒÉÕ¤±¤äÁÝ½ü¤Î¸å¤ËË¬¤ì¤ë¡ÖÉô²°¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤ò¤è¤êÄ¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÉô²°ÊÌ µ¨Àá¤Î¥Öー¥±¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ªÉô²°ÊÌ µ¨Àá¤Î¥Öー¥±¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÌÏÍÍÂØ¤¨¤äÂçÁÝ½ü¤ÇÀ°¤¨¤¿¤ªÉô²°¤ò¤µ¤é¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë´ë²è¤·¤¿ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤ªÉô²°¤´¤È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ä¤ªÉô²°¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Öー¥±¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¸¼´Ø¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¿²¼¼¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÉô²°¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Öー¥±¤ò½µÂØ¤ï¤ê¤Ç1²ó¤º¤Ä¡¢·×4²ó¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¤ªÉô²°ÊÌ µ¨Àá¤Î¥Öー¥±¥»¥Ã¥È ～¥¥Ã¥Á¥óÍÑ～
½Ü¤Î²Ö¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¿©Âî¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¡£
½Ü¤Î¤ª²Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤äÎÁÍý»þ´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¡£
ÆÏ¤¯¤ª²Ö¡§¥ê¥ó¥É¥¦¡ÊÀÄ¡Ë/¥¹¥×¥ìー¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÊÊ£¿§»ç¡Ë/¥ï¥ì¥â¥³¥¦/¥É¥é¥»¥Ê¡Ê¥Ñー¥×¥ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥¿¡Ë
£².¤ªÉô²°ÊÌ µ¨Àá¤Î¥Öー¥±¥»¥Ã¥È～¸¼´ØÍÑ～
°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¡£
¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥éー¤Î¤ª²Ö¤Ç¡¢½Ð¶Ð¤äµ¢Âð¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¸¼´Ø¤Ë¡£
ÆÏ¤¯¤ª²Ö¡§¥¬ー¥Ù¥é¡Ê²«¡Ë/¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë/¥Ò¥Ú¥ê¥«¥à¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë/ÍøµÙÁð
£³.¤ªÉô²°ÊÌ µ¨Àá¤Î¥Öー¥±¥»¥Ã¥È ～¥ê¥Ó¥ó¥°ÍÑ～
²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ºÌ¤ë¡£
½À¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¤ª²Ö¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤ä²ñÏÃ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ë¶õ´Ö¤ò¡£
ÆÏ¤¯¤ª²Ö¡§¥Ð¥é¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë/¥¬ー¥Ù¥é¡Ê¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯¡Ë/¥Ö¥ëー¥¹¥¿ー/¥æー¥«¥ê
£´.¤ªÉô²°ÊÌ µ¨Àá¤Î¥Öー¥±¥»¥Ã¥È ～¿²¼¼ÍÑ～
Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯Á°¤Ë¡¢°Â¤é¤®¤ò¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¤Î¤ª²Ö¤ÇÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ò¡£
ÆÏ¤¯¤ª²Ö¡§¥¢¥ë¥¹¥È¥í¥á¥ê¥¢¡ÊÇò¡Ë/¥Ç¥ó¥Õ¥¡¥ì¡ÊÇò¡Ë/¥«¥¹¥ß¥½¥¦/¥ë¥¹¥«¥¹
¢¨¤ª²Ö¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Öºà¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ªÉô²°ÊÌ µ¨Àá¤Î¥Öー¥±¥»¥Ã¥È
¡¦ÆâÍÆ¡§£±.£².£³.£´.¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤Ç1²ó¤º¤Ä·×4²óÆÏ¤¯
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§½Ä25cm¡ß²£10cm¡ß±ü10cm¡¡¢¨¥°¥êー¥ó´Þ¤à4ËÜ¡¡
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§/6,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
¡¦ÈÎÇäÊýË¡¡§¥Ö¥ëー¥ßー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡¡¡
¡¡URL¡§https://bloomeelife.com/presents/campaign/cleaning
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¤ªÆÏ¤±´ü´Ö¡§
¡¡1²óÌÜ/¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¡§11·î14Æü～15Æü
¡¡2²óÌÜ/¸¼´ØÍÑ¡¡¡¡¡§11·î21Æü～22Æü
¡¡3²óÌÜ/¥ê¥Ó¥ó¥°ÍÑ¡§11·î28Æü～29Æü
¡¡4²óÌÜ/¿²¼¼ÍÑ¡¡¡¡¡§12·î5Æü～6Æü
¢¨¤ªÆÏ¤±Æü¤ÎÊÑ¹¹¡¦»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ª²Ö¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Î¥Åç¤Ë¤Ï¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¡Ö#ÂçÁÝ½ü¤È¤ª²Ö ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SNS¡ÖX¡×¤Ç¡Ö#ÂçÁÝ½ü¤È¤ª²Ö ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë～³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥ßー¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/bloomee_jp
¤ª²Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ëー¥ßー¡×³µÍ×
¡Ö¥Ö¥ëー¥ßー¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ïー¥®¥Õ¥È¤ä¤ª²ÖÉÕ¤¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤Î¥®¥Õ¥È»ö¶È¡¢µ¨Àá¤ª²Ö¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÆÏ¤¯¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¢¥Ë¥á¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¡¢¾®Çä»ö¶È¼Ô¤ÈÄó·È¤·¤¿Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ª²Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥æー¥¶ー¥é¥¤¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-19-14 ¥³¥¨¥ë½ÂÃ«Æ»¸¼ºä 6³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Éð°æ Î¼ÂÀ
ÀßÎ©¡§2014Ç¯9·î
https://userlike.jp/
2014Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¡£¤ª²Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ëー¥ßー¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¥æー¥¶ー¤µ¤ó¤Î¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£