¥Õ¥ì¥¯¥È¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤è¤ê¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Í½»»´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛµÚ¤Ó±¿ÍÑºî¶È¤ÎÀÁÉé¡×¤ò¼õÂ÷
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ì¥¯¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï ¹õÀî¹¬¼£¡¢°Ê²¼¥Õ¥ì¥¯¥È¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤è¤ê¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Í½»»´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛµÚ¤Ó±¿ÍÑºî¶È¤ÎÀÁÉé¡×¤ò¼õÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¿¦°÷¾ðÊó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ê¿¦°÷¾ðÊóDB¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òSalesforce´Ä¶¾å¤Ë¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢ÅÅ»Ò·èºÑ°Ü¹Ô²ÃÂ®²½Êý¿Ë¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¼Â¹Ô·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢²ñ·×´ØÏ¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¿¦°÷¾ðÊóDB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò°ìÉô³èÍÑ¤·¡¢¡ÖÍ½»»´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òSalesforce´Ä¶¾å¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¼¹¹Ô¤«¤é±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Í½»»´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÂ¾¤Î²ñ·×´ØÏ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê´ðÈ×¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢À¯ÉÜ¶¦ÄÌ¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÊGSS¡Ë¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÂåÂØ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¯¥È¤ÏËÜ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ËÍ½»»´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÂ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸½¾õ¤ÎÏ¢·È´ðÈ×¤òºÆÊÔ¤·¡¢²ÄÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¸å¤Î±¿ÍÑÊÝ¼é¤â¥Õ¥ì¥¯¥È¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢Í½»»´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô²þ½¤µÚ¤ÓËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛÊÂ¤Ó¤Ë±¿ÍÑÊÝ¼é¤Ë·¸¤ëºî¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÍî»¥¾ðÊó¡ä
Ä´Ã£°Æ·ïÌ¾¾Î¡§¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Í½»»´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛµÚ¤Ó±¿ÍÑºî¶È¤ÎÀÁÉé¡×
Íî»¥¶â³Û¡§Ìó46É´Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
·ÀÌó´ü´Ö¡§·ÀÌóÄù·ëÆü～ÎáÏÂ8Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç
¥Õ¥ì¥¯¥È¤ÏÃ¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ì¥¯¥È
¥Õ¥ì¥¯¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¡Ö¹¶¤á¤Î DX¢¨¡×»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒ¤òÃæ¿´¤Ë360¡ë¤Ç·Ò¤¬¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ëSalesforce¤äAPIÏ¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÂç¼êMuleSoft¤«¤é¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ä¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â°Ì¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹¶¤á¤ÎDX: ¼ý±×¤ä¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ÎÊÑ³×¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÊÑ³×¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½
ËÜ¼Ò¡§ ¢©105-7313¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶£±ÃúÌÜ£¹ー£± Åìµþ¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°13³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï ¹õÀî ¹¬¼£
ÀßÎ©¡§ 2005Ç¯8·î
TEL¡§ 03-5159-2090
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX»Ù±ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡×
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.flect.co.jp