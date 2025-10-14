EY ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー 2025 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î»³²¼ÏÂÍÎ¤¬Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏ¶èÂåÉ½¤ËÁª½Ð
²ð¸îÍÑÉÊ¡ÊÊ¡»ãÍÑ¶ñ¡Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥ê¥Í¥ó¥µ¥×¥é¥¤»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥·¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³²¼ÏÂÍÎ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¡×¡Ë¤Ï¡¢EY Japan¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥ÊーÉ½¾´À©ÅÙ¡ÖEY ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー 2025 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î»³²¼ÏÂÍÎ¤¬¡¢Âè14 ²ó Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏ¶è¡ÖAcceleratingÉôÌç¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏ¶è¤ÎÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥ÊーÆüËÜÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëEOY 2025 Japan ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£EY ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤È¤Ï
EY ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡ÊEOY¡Ë¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëµ¯¶È²È¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ®²Ì¤ò¾Î¤¨¤ë¡¡¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ìó80¥õ¹ñ¡¦145ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2001Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ¯¶È²È¤ò¾Ò²ð¡¦É½¾´¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¿³ºº´ð½à¡Ê¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥ÊーÀº¿À¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¡¢À®Ä¹¡¢±Æ¶ÁÎÏ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤½ñÎà¡¦ÌÌÃÌ¿³ºº¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¹Í¤Ï¼¡¤ÎÎ®¤ì¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
1.ÃÏ¶èÂç²ñ¡Ê³ÆÃÏ°èÍ½Áª¡Ë
Á´¹ñ7ÃÏ¶è¤Ç¡ÖAcceleratingÉôÌç¡×¤È¡ÖChallenging SpiritÉôÌç¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ª¤è¤ÓÃÏ¶èÂåÉ½¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2.ÆüËÜÂç²ñ¡ÊEOY Japan¡Ë
12·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¶èÂåÉ½¤äÆüËÜÂç²ñ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿µ¯¶È²È¤¬½¸·ë¡£¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÌÌÃÌ¡¦É¾²Á¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÆÉôÌç¤Î¡ÖÉôÌç¾Þ¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÂåÉ½¡×¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3.À¤³¦Âç²ñ
ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿µ¯¶È²È¤Ï¡¢¥â¥Ê¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ¯¶È²È¤È¶¦¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡×¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¾Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ª¤è¤ÓÆüËÜÂç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥·¥¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³²¼ÏÂÍÎ¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂçÊÑµ®½Å¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë²ð¸îÍÑÉÊ¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡×¤òÃæ¿´¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë»Å»ö¤¬Â¿¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¡×¤ÎÊ¬Ìî¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¤Î»ö¶È¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¶ÈÂÖ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¯É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿Í¤ÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹»Å»ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¤¬AI¥Äー¥ë¤ä¥íー¥³ー¥É¡¦¥Îー¥³ー¥É¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¡Ö»È¤¤ÅÝ¤¹¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¼«¤éºî¤ë¡×¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼Ò°÷¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨¤è¤¯»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤È¤Î¿¼¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¤â»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ¿Í¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ëー¥º¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ºßÂð¤Ç²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ë¹âÎð¼Ô¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¼¡¡¹¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¡¢ºßÂð²ð¸î¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºßÂð²ð¸î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¤è¤êË¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿²ð¸î¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÀ½ÉÊ¤ò³¤³°¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏ¶è¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜÂç²ñ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»³²¼ÏÂÍÎÎ¬Îò
1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢2010Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥·¥¿Æþ¼Ò¡£2013Ç¯¡¢Éã¤Ç¤¢¤ëÀèÂå¼ÒÄ¹¤¬µÞÀÂ¤·¡¢25ºÐ¤Ç½¾¶È°÷1,500Ì¾°Ê¾å¤Î¥È¥Ã¥×¤Ø¡£°Ê¹ß¡¢·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ä»ö¶È¤ÎÁªÂò¡¦½¸Ãæ¤Ê¤É¤ÎÊÑ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢½¢Ç¤4Ç¯¤ÇÌó4ÇÜ¤ÎÍø±×¤ò²Ô¤°²ñ¼Ò¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£¸½ºß¤Ï3,000¿Íµ¬ÌÏ¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ò¡¢30Âå¤Î·Ð±Ä¿Ø3¿Í¤òÃæ¿´¤ËÎ¨¤¤¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤ë°Õ»×·èÄê¤ò¼Â¹Ô¡£Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖEX¢ÎCX¤ò¶¯¤ß¤ËÈóÏ¢Â³À®Ä¹¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢12¡ó¤ÎCAGR¡ÊÄ¾¶á3Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È°é¤Æ¤é¤ì¡¢¾®³Ø¹»¤Ç²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤ò¼¹É®¡¢¹â¹»¤Ç¤ÏÊ¡»ãÍÑ¶ñÀìÌçÁêÃÌ°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤«¤é²ð¸îÊ¬Ìî¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¡£Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê1¹æµÄ°÷¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È³èÀ²½°Ñ°÷²ñÉû°Ñ°÷Ä¹¡¢G1 U40¥Üー¥É¥á¥ó¥Ðー¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÍý»ö¤Ê¤É¤Î¸ø¿¦¤âÌ³¤á¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤Î¡ÖManagement of the year¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥·¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1963Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖÀµ¤·¤¯À¸¤¤ë¡¢Ë¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥ê¥Í¥ó¥µ¥×¥é¥¤¡¢²ð¸îÍÑÉÊ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä¤ÎÎ¾»ö¶È¤Ç¶È³¦Âç¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¡£Á´¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤È¸ÜµÒ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁê¸ß¤Ë¹â¤á¹ç¤¦¹¥½Û´Ä¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢2030Ç¯¤Ë850²¯±ß¤ÎÇä¾åÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£DX¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸»ö¶È¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼þÊÕ¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ä³¤³°¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£¶È³¦ºÆÊÔ¤È¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2050Ç¯¤Ë¤ÏÇä¾å¹â1Ãû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»ÔÃæ²Ï 737
ÅìµþËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆîÆóÃúÌÜ15ÈÖ3¹æÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£CÅï8³¬
ÀßÎ©¡§1963Ç¯3·î6Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³²¼ÏÂÍÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê¡»ãÍÑ¶ñ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä¡¢¥ê¥Í¥ó¥µ¥×¥é¥¤»ö¶ÈÅù
Çä¾å¹â¡§336.6²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§2,829Ì¾¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¡×¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.yco.co.jp/(https://www.yco.co.jp/)
¥ä¥Þ¥·¥¿¤Î¥Û¥Æ¥ë¥ê¥Í¥ó¥µ¥×¥é¥¤¡§https://www.yco.co.jp/hotel/(https://www.yco.co.jp/hotel/)
²ð¸îÍÑÉÊ¡¦Ê¡»ãÍÑ¶ñ¾Ò²ð¥µ¥¤¥È ¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿ ¤¹¤°¤¤¿¡×¡§https://www.ycota.jp/(https://www.ycota.jp/)
²ð¸îÍÑÉÊ¡¦Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤ÎÁí¹çÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È ¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡§https://caretaro.com/(https://caretaro.com/)
°Ê¾å