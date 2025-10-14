Þ¯Íî¤Î¸ú¤¤¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£¡ØL¡ÆAppartement (¥¢¥Ñ¥ë¥È¥â¥ó)¡ÙÅì³¤¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¡ª
10·î23Æü(ÌÚ)¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¾¦¶ÈÅï2F¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÅÊ÷ Àµ²Â¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ØL¡ÆAppartement(¥¢¥Ñ¥ë¥È¥â¥ó)¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¡ÈTIMELESS¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤ËËÜÊª¤òÃÎ¤ëÂç¿Í¤¬³Ú¤·¤à¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ýー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Í³¤ÇÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÆÈ¼«¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢ìÔÂô¤ËÂçÍýÀÐ¤Ç°Ï¤ï¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥¢ー¥ë¥Ç¥³Ä´¤Î¡ÉVIP BOX¡É¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤òÁÒ¸Ë¤ä¥¬¥ìー¥¸¤ò¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤¿¤Þ¤ë¤Ç¹©»öÅÓÃæ¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÁõ¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Í¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£Å¹¡¡¡¡Ì¾¡§L'Appartement NAGOYA
¢£¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¾¦¶ÈÅï2F
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00
¢£¥ªー¥×¥óµÇ°¡§¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¾¸Å²°Å¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯10·î23Æü(ÌÚ)¡¡L'Appartement¤¬¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢(Ì¾¸Å²°)¤Ë¿·Å¹¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ¸ÅÊ÷ Àµ²Â¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×L'Appartement(¥¢¥Ñ¥ë¥È¥â¥ó)¤¬¡¢10·î23Æü(ÌÚ) Ì¾¸Å²°¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡Ö¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¾¦¶ÈÅï2³¬¤Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TWEED JACKET(Lisiere)\181,500～\187,000(ÀÇ¹þ¤ß)
¥Ð¥Ã¥°(Vintage Hermes)¡¡\2,420,000(ÀÇ¹þ)
T¥·¥ã¥Ä(Vintage)¡¡\12,100～\25,300(ÀÇ¹þ¤ß)
¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¤ª¶á¤¯¤Ë¤¤¤é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ÜºÙ
L'Appartement NAGOYA
OPEN¡§2025Ç¯10·î23Æü(ÌÚ)
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø4-7-1¡¡¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊó
ONLINE STORE¡§ https://baycrews.jp/brand/detail/lappartement
OFFICIAL SITE¡§ https://lappartement.jp/
SHOP LIST¡§ https://baycrews.jp/store/list?shop=0593
INSTAGRAM¡§ https://www.instagram.com/lappartement_jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¡Û
ÁÏÎ© ¡§1977Ç¯7·î22Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¡§¿ùÂ¼ ÌÐ
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÅÊ÷ Àµ²Â
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-23-21
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¦¥á¥ó¥º¤Î¥Èー¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦Ä¾±ÄÅ¹¤Î±¿±Ä¡¢°û¿©Å¹¤Î±¿±Ä¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¡¢µÚ¤Ó²È¶ñ¤ÎÈÎÇä
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒSaint James Japon ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLADUREE JAPON¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWILL WORKS¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¡¦¥×¥Á¥á¥Ã¥¯¡¢Foodies USA, Inc.
HP¡§http://www.baycrews.co.jp/