¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù¤Î¾¦ÉÊ7¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§\3,300(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë27.2¡ß7.7cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â7.8cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§\1,980(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë19¡ß5.3cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë7¡ß3cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ 1¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¥¹¥±ー¥¹
¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò1¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò°÷¾Ú¤äÌ¾»É¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¯¥ê¥¢ÁëÉÕ¤1¥Ý¥±¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÊØÍø¤Ê¥êー¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§\1,980(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë7.1¡ß10.3cm
ÁÇºà¡¡¡§¹çÀ®Èé³×
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§\1,100(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë99¡ß65mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ BIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òBIG¤Ê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤È¥¹¥¿¥ó¥É¡¢ÊÉ³Ý¤±¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢Î©¤Æ¤«¤±¤¿¤êÊÉ¤Ë³Ý¤±¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§\1,100(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â15.2cm
ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ ¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§\715(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â76mm
ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È
¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶´¤ó¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§\385(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà¡¡¡§»æ
