¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

³ô¼°²ñ¼Òarma bianca

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù¤Î¾¦ÉÊ7¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØMILGRAM -¥ß¥ë¥°¥é¥à-¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)







https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press


¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£




¢§ÉÁ¤­²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É







¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£


¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§\3,300(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë27.2¡ß7.7cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â7.8cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm


ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë




¢§ÉÁ¤­²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É







¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£


¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§\1,980(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë19¡ß5.3cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë7¡ß3cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm


ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë




¢§ÉÁ¤­²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ 1¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¥¹¥±ー¥¹







¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò1¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£


¼Ò°÷¾Ú¤äÌ¾»É¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¯¥ê¥¢ÁëÉÕ¤­1¥Ý¥±¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÊØÍø¤Ê¥êー¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤­¤Ç¤¹¡£


ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§\1,980(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë7.1¡ß10.3cm


ÁÇºà¡¡¡§¹çÀ®Èé³×




¢§ÉÁ¤­²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー







¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£


¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§\1,100(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë99¡ß65mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm


ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë




¢§ÉÁ¤­²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ BIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸





¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òBIG¤Ê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£


ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤È¥¹¥¿¥ó¥É¡¢ÊÉ³Ý¤±¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢Î©¤Æ¤«¤±¤¿¤êÊÉ¤Ë³Ý¤±¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¥«¥Ð¥ó¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§\1,100(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â15.2cm


ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥­




¢§ÉÁ¤­²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ ¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸







¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£


¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§\715(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â76mm


ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥­




¢§ÉÁ¤­²¼¤í¤· ¥ß¥³¥È ¥Ðー¥¹¥Çーver. Âè2ÃÆ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È







¥ß¥³¥È¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£


¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶´¤ó¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§\385(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm


ÁÇºà¡¡¡§»æ




¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)







https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û


³ô¼°²ñ¼Òarma bianca


½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F


¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact


Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù


Mail¡§support@amnibus.com


¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬


È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca


Web¡¡¡¡https://armabianca.com/


¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬


(C)¥ß¥ë¥°¥é¥à´ÉÍý°Ñ°÷²ñ