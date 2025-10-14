11·î20Æü(ÌÚ) AndTech¡Ö¹âÊ¬»Ò±ä¿µ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¤È±þÍÑ ～¹âÊ¬»Ò±ä¿¤Ë¤è¤ë¹½Â¤¡¦ÊªÀ¤ÎÀ©¸æ¡¢±ä¿¾ò·ï¤Î¹Í¤¨Êý¤È¼ÂºÝ～¡×WEB¥ª¥ó¥é¥¤¥óZoom¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅÍ½Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ«»³¡¡ÀµÉ×¡¢°Ê²¼ AndTech¡Ë¤Ï¡¢R&D³«È¯»Ù±ç¸þ¤±Zoom¹ÖºÂ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹âÊ¬»Ò±ä¿µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè°ì¿Í¼Ô¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¹âÊ¬»Ò±ä¿µ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¤È±þÍÑ ～¹âÊ¬»Ò±ä¿¤Ë¤è¤ë¹½Â¤¡¦ÊªÀ¤ÎÀ©¸æ¡¢±ä¿¾ò·ï¤Î¹Í¤¨Êý¤È¼ÂºÝ～¡×¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¤äÁ¡°Ý¤Ï°úÄ¥¤Ë¤Ï¶¯¤¯¡¢°µ½Ì¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÍ¤ÎÀ¼Á¤ò¼¨¤¹¡£ÁêÈ¿¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼Á¤Ï¡¢±ä¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸¶Íý¤È±ä¿¾ò·ï¤Ë¤è¤ëÊªÀÀ©¸æ¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü³«¹Ö¤òÍ½Äê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- LiveÇÛ¿®¡¦WEB¥»¥ß¥Êー¹Ö½¬²ñ¡¡³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§¹âÊ¬»Ò±ä¿µ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¤È±þÍÑ ～¹âÊ¬»Ò±ä¿¤Ë¤è¤ë¹½Â¤¡¦ÊªÀ¤ÎÀ©¸æ¡¢±ä¿¾ò·ï¤Î¹Í¤¨Êý¤È¼ÂºÝ～
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ) 13:00-17:00
»² ²Ã Èñ¡§45,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨ ÅÅ»Ò¤Ë¤Æ»ñÎÁÇÛÉÛÍ½Äê
WEBÇÛ¿®·Á¼°¡§Zoom¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢URL¤òÁ÷ÉÕ¡Ë
- ¥»¥ß¥Êー¹Ö½¬²ñÆâÍÆ¹½À®
ー¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¹Ö»Õー
¿®½£Âç³Ø¡¡ Á¡°Ý²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¡ Âç±Û¡¡Ë »á
- ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ø¤Ù¤ëÃÎ¼±¤ä²ò·è¤Ç¤¤ëµ»½Ñ²ÝÄø
¡¦¹âÊ¬»Ò¤Î±ä¿¹©Äø¡¢±ä¿ÁõÃÖ¤È±ä¿¾ò·ï±ä¿¹©Äø¤Ç²Ã¤ï¤ëÎÏ¤ÈÇ®¡¢±ä¿¤Î´ðÁÃÊýÄø¼°Åù
¡¦±ä¿¤Ë¤è¤ë¹½Â¤À©¸æ¡¢Ê¬»ÒÇÛ¸þ¤Î3Í×ÁÇ¡¢±ä¿¤Ë¤è¤ëÊ¬»ÒÇÛ¸þÅù
¡¦±ä¿¤Ë¤è¤ëÊªÀÀ©¸æ¡¢¶þÀÞÎ¨¤ÈÊ£¶þÀÞÀ©¸æ¡¢ÎÏ³ØÊªÀÀ©¸æÅù
¡¦¸÷³ØÅªÀ¼Á¤È¹½Â¤¤È¤Î´ØÏ¢À¡¢ÎÏ³ØÅªÀ¼Á¤È¹½Â¤¤È¤Î´ØÏ¢ÀÅù
- ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¼õ¹Ö·Á¼°
¡¡WEB²ñµÄ¥Äー¥ë¡ÖZoom¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖLiveÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ²¼µ¥×¥í¥°¥é¥àÁ´¹àÌÜ¡Ê¾ÜºÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¹Ö±é¼ç»Ý¡Û
¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¤äÁ¡°Ý¤ò¹½À®¤¹¤ë¹âÊ¬»Ò¤ÏºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤Ê¬»Òº¿¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÊªÀ¤Ï±ä¿¹©Äø¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÊ¬»ÒÇÛ¸þ¤ä·ë¾½²½ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤ë¡£¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Á¡°Ý¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¤Î±ä¿¤ÈÇÛ¸þ¤ª¤è¤Ó·ë¾½²½¤Î´ðÁÃ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤ÈÊªÀ¤Î´Ø·¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£ÊªÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸÷³ØÅªÀ¼Á¤È¤·¤ÆÊ£¶þÀÞ¡¢ÎÏ³ØÅªÀ¼Á¤È¤·¤Æ¶¯ÅÙ¤È¥ä¥ó¥°Î¨¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤¬¡¢ÇÛ¸þ·ë¾½²½¤Ë¤è¤ë¹½Â¤·ÁÀ®¤ÎÃÎ¼±¤Ï¡¢¤³¤ì¤é°Ê³°¤ÎÊªÀ¤ÎÍý²ò¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
I¡¡¹âÊ¬»Ò¤Î±ä¿¹©Äø
¡¡1¡¡±ä¿ÁõÃÖ¤È±ä¿¾ò·ï
¡¡2¡¡±ä¿¹©Äø¤Ç²Ã¤ï¤ëÎÏ¤ÈÇ®
¡¡3¡¡±ä¿¤Î´ðÁÃÊýÄø¼°
¡¡4¡¡±ä¿·ÁÂÖ
II¡¡±ä¿¤Ë¤è¤ë¹½Â¤À©¸æ
¡¡1¡¡Ê¬»ÒÇÛ¸þ¤Î3Í×ÁÇ
¡¡¡¡1.1¡¡ÇÛ¸þ·ÁÂÖ
¡¡¡¡1.2¡¡ÇÛ¸þÅÙ
¡¡¡¡1.3¡¡ÇÛ¸þÍ×ÁÇ
¡¡2¡¡±ä¿¤Ë¤è¤ëÊ¬»ÒÇÛ¸þ
¡¡3¡¡ÇÛ¸þ·ë¾½²½
III¡¡±ä¿¤Ë¤è¤ëÊªÀÀ©¸æ
¡¡1¡¡¶þÀÞÎ¨¤ÈÊ£¶þÀÞÀ©¸æ
¡¡¡¡1.1¡¡¸÷³Ø¸½¾Ý¤È¶þÀÞÎ¨
¡¡¡¡1.2¡¡¶þÀÞÎ¨ÂÊ±ßÂÎ¤È¸÷³Ø°ÛÊýÀ
¡¡¡¡1.3¡¡Ê£¶þÀÞ¤Îµ¯¸»
¡¡¡¡¡¡¡Ê1¡ËÍ¶µ¯Ê£¶þÀÞ
¡¡¡¡¡¡¡Ê2¡ËÇÛ¸þÊ£¶þÀÞ
¡¡¡¡¡¡¡Ê3¡Ë·ÁÂÖÊ£¶þÀÞ
¡¡¡¡1.4¡¡Lorentz-Lorenz¤Î¼°¤È¸ÇÍÊ£¶þÀÞ
¡¡2¡¡ÎÏ³ØÊªÀÀ©¸æ
¡¡¡¡2.1¡¡¶Ë¸Â¹½Â¤¤ÈÎÏ³ØÊªÀ
¡¡¡¡2.2¡¡±ä¿Êª¤Î¹½Â¤¤ÈÎÏ³ØÊªÀ
¡¡¡¡¡¡¡Ê1¡ËÊ¬»ÒÇÛ¸þ¤È¥ä¥ó¥°Î¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê2¡Ë±ä¿¾ò·ï¤ÈÇ®¼ý½ÌÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê3¡Ë¶¯ÅÙ¤È¿ÅÙ
¡ã¼Áµ¿±þÅú¡ä
¡Ú¹Ö±é¤ÎºÇÂç¤ÎPR¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¤äÁ¡°Ý¤Ï¡¢°úÄ¥¤Ë¤Ï¶¯¤¯¡¢°µ½Ì¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÍ¤ÎÀ¼Á¤ò¼¨¤¹¡£ÁêÈ¿¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼Á¤Ï¡¢±ä¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶Íý¤È¡¢±ä¿¾ò·ï¤Ë¤è¤ëÊªÀÀ©¸æ¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡£
