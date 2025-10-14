ÀÅ²¬Âç³Ø¤È¥ä¥Þ¥Ï¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖÍ¾²Ë¿Þ´Õ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î¸ø³«¼ø¶È¤òÃæ±û¶èÎ©ÄÑÃæ³Ø¹»¤Ç¼Â»Ü
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÀÅ²¬Âç³Ø¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÅ²¬Âç³Ø¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥µ¥¤¥È¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÍ¾²Ë¿Þ´Õ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ø³«¼ø¶È¤ò10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÎ©ÄÑÃæ³Ø¹»¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¼ø¶È¤Î¥¤¥áー¥¸
Ìó100Ì¾¤ÎÍ¾²Ë¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò·ÇºÜ¤·¤¿Í¾²Ë¿Þ´Õ
Í¾²Ë¿Þ´Õ³µÍ×¤È¼ø¶È¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß¤Î³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¦¶ÈÌÌ¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÍ¾²Ë¡×¤Î½¼¼Â¤âµá¤á¤é¤ì¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤Î¤â¤È¡¢2024Ç¯7·î¤è¤êÅö¼Ò¤ÈÀÅ²¬Âç³Ø¶µ°é³ØÉô¤Î±öÅÄ¿¿¸ã¸¦µæ¼¼¤Ï¡¢Í¾²Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥µ¥¤¥È¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÍ¾²Ë¿Þ´Õ¡×¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö³º¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìó100Ì¾¤ÎÅö¼Ò½¾¶È°÷¤¬Í¾²Ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ì¤é¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÍ¾²Ë¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤ä¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÀÅ²¬Âç³Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë»¿Æ±¤·¤¿Ãæ±û¶èÎ©ÄÑÃæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¾²Ë¿Þ´Õ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ø³«¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¸ø³«¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï½¾¶È°÷¤âÅÐÃÅ¤·À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤ÄÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸ø³«¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÍ¾²Ë¿Þ´Õ¡×¸ø³«¼ø¶È
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë13:10-13:55 ¡Ê¼õÉÕ³«»Ï12:25¡Ë
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÎ©ÄÑÃæ³Ø¹» ¡Ê¢©104-0051ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÄÑ2-3-2¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ÄÑÃæ³Ø¹»£±Ç¯À¸Á´5¥¯¥é¥¹
ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
12:25¡¡¼õÉÕ³«»Ï
12:35-12:55¡¡¼ñ»ÝÀâÌÀ¡Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·Ð°Þ¡¢³µÍ×¡¢Å¸³«¤Ê¤É¡Ë
13:10-13:55¡¡¸ø³«¼ø¶È
14:00-14:15¡¡¼Áµ¿±þÅú¤ª¤è¤ÓÀ¸ÅÌ¡¢ÀèÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
14:20¡¡½ªÎ»
¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Ï¡¢10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¤Þ¤Ç¤Ë²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼èºà¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à
https://forms.office.com/r/hVzjQnpDWd
¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÍ¾²Ë¿Þ´Õ¡×URL
https://yokazukan.jp/
