TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×¤Î¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸ ¥ì¥¶ー¥­ー¥±ー¥¹¡¢¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸ ¥ì¥¶ー¥«ー¥É¥±ー¥¹¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

³ô¼°²ñ¼Òarma bianca

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×¤Î¾¦ÉÊ2¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)







https://amnibus.com/products/title/210,1551?utm_source=press


¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£




¢§¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸ ¥ì¥¶ー¥­ー¥±ー¥¹







¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤È¤ª²Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£







ÃæÌÌ¤Ë¤Ï¤ª²Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿Ä³¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



ÆüËÜÀ½¤Îµí³×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


4Ï¢¥¿¥¤¥×¤Î¥­ー¥Û¥ë¥Àー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¸°¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£


µí³×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°(·ÐÇ¯ÊÑ²½)¤ò¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ÊÝ´É¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¶ÒÃå¤âÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê»°¤ÄÀÞ¤ê¥Û¥Ã¥¯Î±¤á¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢ÃËÀ­½÷À­¤È¤â¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥­ー¥±ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§\14,278(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë½Ä6cm¡ß²£10.5cm¡ßÉý2cm


ÁÇºà¡¡¡§ËÜÂÎ¡§µí³×¡¡¶â¶ñ¡§Å´¡¢¿¿ï«




¢§¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸ ¥ì¥¶ー¥«ー¥É¥±ー¥¹







¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤È¤ª²Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£







ÃæÌÌ¤Ë¤Ï¤ª²Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿Ä³¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



ÆüËÜÀ½¤Îµí³×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¼ýÇ¼Éô¤ÏÇØÌÌ¤Ë1¤«½ê¡¢ÆâÂ¦¤Ë2¤«½ê¤¢¤ê¡¢µí³×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°(·ÐÇ¯ÊÑ²½)¤ò¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ÊÝ´É¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¶ÒÃå¤âÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ­½÷À­¤È¤â¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«ー¥É¥±ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§\14,278(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë½Ä7cm¡ß²£11cm¡ßÉý1cm


ÁÇºà¡¡¡§ËÜÂÎ¡§µí³×




¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û


³ô¼°²ñ¼Òarma bianca


½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F


¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact


Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù


Mail¡§support@amnibus.com


¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬


È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca


Web¡¡¡¡¡¡https://armabianca.com/


¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬


(C)ÎÐÀî¤æ¤­¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ