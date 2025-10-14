¡ÚGivers¥³¥é¥ÜÆÃÊÌ´ë²è¡Û¿·°æµü¤¬¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤ÎÀ®¸ùË¡Â§¤Ë³Ø¤ÖÊÙ¶¯²ñ¡ß¸òÎ®²ñ¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÃÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·¥ó²Ú¶£¤Î¶µ¤¨
¿·°æµüÃø¤Î½ñÀÒ¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·¥ó²Ú¶£¤Î¶µ¤¨¡×
¥Ù¥¹¥È¥»¥éーÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÊÙ¶¯²ñ¤È¸þ¾å¿´¹â¤¤»²²Ã¼ÔÍÍÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
Ãø¼Ô¡¦¹Ö»Õ
¿·°æ¡¡µü
¥µ¥Ö¥¹¥¯D2CÁí¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿·°æ µü
ARAI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥ÈÂåÉ½¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯D2CÁí¸¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£
University of Wales MBA¼èÆÀ¸å¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþÎ±³ØÃæ¤Ëµ¯¶È¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÏÉÔÆ°»º¡¢ÈþÍÆ¡¢ËÇ°×¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿µ¯¶È²È¡£Ç¯¾¦1000²¯±ßÄ¶´ë¶È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯D2C¶È³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¼ÂÀÓ¤ÏÎß·×1000²¯±ß°Ê¾å¡£2024Ç¯1·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥í¥Þー¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ø¤Î¿·µ¬¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢ºâÈ¶´ë¶È¤È¤ÎËÉÙ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Á¡¢³¤³°Å¸³«¤Ë¤âÀºÄÌ¡£ÆüËÜ½é¤ÎÁÐÏÓAIÅëºÜ¥Ð¥ê¥¹¥¿¥«¥Õ¥§¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î´ë²èÈÎÇä¤ä¡¢AI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ß¥µ¥Ö¥¹¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÆÃµöÊÝÍ¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¸½ºß¤Ï°åÎÅË¡¿ÍÍý»ö¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¡¦Ìô¶É·Ð±Ä¡Ê¿·½É¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¿·½É¾Ã²½´ïÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦É½»²Æ»Áí¹ç°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¯¥í¥ÈÌô¶É¡Ë¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢¡Ö·ò¹¯¤È¤ª¶â¤Î¥×¥í¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î¾Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø99¡ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤SNS¤Î¿·¤·¤¤²Ô¤®Êý¡Ù¡Ø¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯D2C¡×¤Î¤¹¤´¤¤Çä¤êÊý¨¡¨¡Íø±×Î¨80%°Ê¾å¤ÎºÇ¶¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ù¡ØÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¶µ¤¨¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
½ñÀÒ
ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¶µ¤¨
½ñÀÒÌ¾¡¡¡§ ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¶µ¤¨
Ãø¼Ô¡¡¡¡¡§ ¿·°æ µü¡¿Å¢ ·õ¹ë
¥Úー¥¸¿ô¡§ 292¥Úー¥¸
¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·¥ó²Ú¶£¤Î¶µ¤¨¡×¤ÏÀ¤³¦¤ò¶î¤±¤ë²Ú¶£¤ÎÀïÎ¬¡¢
¤½¤·¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¡£
¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÃæÅì¤Ê¤É¿·¶½¹ñ¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¸½Âå¤Î²Ú¶£¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»öÎã¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÏºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¡£
À¤³¦¤ÈÀï¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÊû¤²¤ë¡¢ÃÎ¼±¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤ë°ì
ºý¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë½ñÀÒ¤Ç¤¹¡£
¡ýÌÜ¼¡
½ø¡¡¾Ï ¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Ë³Ø¤Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®¸ùÅ¯³Ø¨¡¨¡¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤¡×¤ËÂå¤¨¤Æ
¡ýÀ¤³¦60¥«¹ñ¤Ç6000Ëü¿Í¡¢¹¤¬¤ë¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î±Æ¶ÁÎÏ
¡ý²Ú¶£¤Î¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÈëÌ©
¡ýÀ¤³¦Ãæ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦»°Âç¾¦¶ÈÌ±Â²¡×¤ÎÀµÂÎ
¡ý¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬
¡ý¤Ê¤¼²Ú¶£´ë¶È¤¬À®Ä¹¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ý¤Ê¤¼º£¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
¡ý²Ú¶£¤Î¿Ê²½¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê
¡ý²Ú¶£¤ÎÀ®¸ùÅ¯³Ø¤ò³Ø¤Ù¤Ð¡¢Íø±×¤¬°ìµ¤¤Ë½Ð¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë
¡ý¡Ö²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¬ÈÏ¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¡¢°ìÊ¸Ìµ¤·¤«¤é²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¡ý¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò·àÅª¤ËÈôÌö¤µ¤»¤ë¥·¥ó¡¦²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶µ¤¨
Âè£±¾Ï ÇúÈ¯Åª¤ËÇä¾å¤¬¿¤Ó¤ë²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈëÌ©
¡ý²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡©
¡ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë
¡ýÊ£»¨¤Ê·Ð±ÄÍýÏÀ¤ËÍê¤é¤º¡¢¤È¤³¤È¤ó¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤ë
¡ýÇä¾å¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤£³¤Ä¤ÎÍýÍ³¡¢Çä¾å¤ò¿¤Ð¤¹£³¤Ä¤ÎÊýË¡
¡ý¥»ー¥ë¥¹¥Èー¥¯¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òËá¤¤¤¿¤é¡¢Çä¾å¤Ï¿¤Ó¤ë¤Î¤«¡©
¡ý¡ÖÆóÅÙ¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ã×Ì¿½ý
¡ý¥ê¥Ôー¥¿ー¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Å¹Ä¹¤¬°ìÈÖ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È
¡ý¾ï¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îµ¯¸»¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë
¡ýÆüËÜ´ë¶È¤Î99¡ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÇúÈ¯Åª¤ËÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼êË¡
¡ý¾¦Çä¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡ÖºÇÂç¸øÌó¿ô¤òÄÏ¤à¤³¤È¡×
¡ý¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤â¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÇä¤ê¾å¤²¤ëÅ´Â§
¡ý¿å¤Î²Á³Ê¡¢¥Ù¥ó¥Ä¤Î²Á³Ê
¡ý¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë
¡ý²Ú¶£¤Î¡Ö´üÂÔÃÍ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×½Ñ
¡ý¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë£²¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡ý²Ú¶£¤Ï¡Ö¿Í¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤¹ÍýÍ³¡×¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ýÇã¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯
¡ý¡ÖÇº¤ß¤Î¿¼¤µ¡×¤È¡Ö²Á³Ê¡×¤Î¿¼¤¤´Ø·¸
¡ý¥ê¥Ôー¥¿ー¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î´üÂÔÃÍ¤È²Á³Ê¤Î´Ø·¸
¡ý²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¥ê¥Ôー¥¿ー¤¬Â¿¤¤ÈëÌ©¨¡¨¡ZOOM¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¸«¤¨¤ë²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶Ë°Õ
¡ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÇº¤ß²ò¾Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÑ¤¨¤¿
¡ý²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´ðËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¾å¤ÇÀ¤³¦¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë
¡ý¡Ú¥¢¥¸¥¢·÷¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡ÛÃæ¹ñÈ¯¤Î²ÐÆé¥Á¥§ー¥ó¡Ö³¤ÄìÙý¡ÊHaidilao¡Ë¡×¤ÎÀ¤³¦Å¸³«
¡ý¡Ú¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿²Ú¶£·Ï¥Ùー¥«¥êー¥Á¥§ー¥ó
¡ý¡ÚÃæÅì¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡Û¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¹ñ·Ï¥Ï¥éー¥ë¥Õー¥É»Ô¾ì
¡ý¡Ú¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡Û¥±¥Ë¥¢¤Î²Ú¶£¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹
¡ý²Ú¶£¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®¸ù¤Î¶¦ÄÌÅÀ
Âè£²¾Ï ¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤¬ËÄÂç¤ÊÍø±×¤ò½Ð¤»¤ëÍýÍ³
¡ýÉé¤±¤Ê¤¤Àï¤¤Êý
¡ý´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤Î¡Ö¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¡×¤ÎÀµ¤·¤¤¹Í¤¨Êý
¡ýÍø±×ÂÎ¼Á¤Î½¸ÃÄ¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡
¡ý¡Ú¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È»öÎã¡ÛÈþÍÆ¼¼·Ð±Ä
¡ý¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÍø±×¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë
¡ý¡ÖÈñÍÑ¡×¤Î¼ïÎà¤È¥¦¥¨¥¤¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý
¡ýÍ¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«Æ°Åª¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±
¡ýÍ¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î½ÅÍ×¤Ê¹Í¤¨Êý
¡ý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆ¯¤¯¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë»Å³Ý¤±
¡ý¤Ê¤¼ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢Íø±×ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤«¡©
¡ý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
¡ý½¾¶È°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Û¥ó¥Í
¡ý¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÈñÍÑ¤ò½Ð¤¹¤«¤Ç¡¢À®¸ùÎ¨¤¬°µÅÝÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë
¡ý°ÂÄê¸ÛÍÑ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë
¡ýÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²Ú¶£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ý¡ÖÂ¿ÍÍ²½¡×ÂÐ±þ¤¬µ¯¤³¤¹¡¢»×¤ï¤Ì¥ê¥¹¥¯
¡ý²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍø±×¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤ª¤µ¤é¤¤
¡ýÆüËÜ¤Î¡ÖËÜ¼Ò¼çÆ³·¿¡×·Ð±Ä¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂêÅÀ
¡ý¸½¾ì¤ËºÛÎÌ¡¦¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¡ý¡Ú¥¢¥¸¥¢·÷¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡Û¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î²Ú¶£¤¬¸½ÃÏ´´Éô¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò°Ñ¤Í¤ÆµÞÀ®Ä¹
¡ý¡Ú¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡ÛÍ¢Æþ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÀïÎ¬
¡ý¡ÚÃæÅì¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡ÛÃæÅì¥«¥¿ー¥ë¤Î·úÀß¶È³¦¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂ¿¤¯»²²è
¡ý¡Ú¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡Û¥¬ー¥Ê¤ÇÃæ¹ñ·Ï¹©¾ì¤¬¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò°éÀ®¡õÍø±×¥¢¥Ã¥×
Âè£³¾Ï ¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¡Ö¤ª¶â¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý
¡ý²Ú¶£¤Î¤ª¶â¤Î¤È¤é¤¨Êý
¡ý¤ª¶â¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤ÎÏ¢º¿¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹
¡ý¡ÖËÜÅö¤Î¤ª¶â»ý¤Á¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡ý¡Ö´¶¼Õ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¿Í¡×¤¬¶âÍ»µ¡´Ø¤äÅê»ñ²È¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¡ý¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¤¹¤ë
¡ý²Ú¶£¤Ï¡Ö¿È¤Î¾æ°Ê¾å¤Î½ÐÈñ¡×¤ò¤·¤Ê¤¤
¡ý¤ª¶â¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·ì±Õ¨¡¨¡²Ú¶£¤Ï¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë
¡ý¼ÚÆþ¤ì¤Ï°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÙ¤òÃÛ¤¯ºÇ¶¯¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë
¡ý²Ú¶£¤¬¡Ö¶â¡×¤È¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤òÇã¤¦ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¡ý¶â¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇã¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÎ¢¥á¥ê¥Ã¥È
¡ý¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¡×
¡ýÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¡ÖÍ»»ñ´ð½à¡×¤Î°ã¤¤
¡ý²Ú¶£¤¬¡Ö¾å¾ì³ô¼°¡×¤òÂçÎÌ¤ËÊÝÍ¤¹¤ëÍýÍ³
¡ý¡Ö³ô¼°¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤Î£²¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡ý³ô¼°»Ô¾ì¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹¤²¤ë
¡ý¡Ú»öÎã£±¡Û¹ã³¤ÀºÌ©¹©¶È¡Ê¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¡Ë¤¬¥·¥ãー¥×¤ò»Ò²ñ¼Ò²½
¡ý¡Ú»öÎã£²¡Û¥Á¥ã¥í¥ó¡¦¥Ý¥«¥Ñ¥ó¡Ê£Ã£Ð¡Ë¥°¥ëー¥×¤¬°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤È¶ÈÌ³Äó·È
¡ý²Ú¶£¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä»²²è¤Î¶¯¤ß
¡ý²Ú¶£¤¬¡Ö³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÍýÍ³
Âè£´¾Ï ¿ÍÌ®¤ò»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¿®Íê¹½ÃÛ¡×½Ñ
¡ý²Ú¶£¤¬¥¼¥í¤«¤é¿ÍÌ®¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÈëÌ©
¡ý¡Ö¥®¥Ö¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤Î¿¿°Õ
¡ý²Ú¶£¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥®¥Ö¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ÎÀ®¸ù»öÎã
¡ý¡Ö¥®¥Ö¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë£³¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡ýÆüËÜ¿Í¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ÍÌ®¤òÃÛ¤¯¡ÖÌ¾»É¸ò´¹¡×Ë¡
¡ý¡Ö¤¯¤ì¤¯¤ì¿Í´Ö¡×¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ÍÌ®¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤
¡ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¼«¸ÊÊ¬ÀÏÎÏ¡×¤È¡ÖÀ¿¼Â¤Ê¾ðÊó³«¼¨¡×
¡ý¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡×¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶¯¤¤
¡ýÄ¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë
¡ý¼å¤ß¤â¸«¤»¤ë¡Ö¼«¸Ê³«¼¨¡×¤ÎÊýË¡
¡ý¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¾Ò²ð³èÍÑ½Ñ
¡ý¡ÖÃÎ¿Í·ÐÍ³¡×¤Ç¤Î¾Ò²ð¤ò½Å»ë¤¹¤ë
¡ý²Ú¶£¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¼ÁÁÇ¤µ¡×¤È¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×
¡ý¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡×¡á¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ÝÄ§¡×
¡ý¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢ºÇ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î¾ò·ï
¡ý¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤ÎÁê¼ê¤ò¸«È´¤¯ÎÏ
¡ý²Ú¶£¤¬ÌÙ¤±ÏÃ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡ý²Ú¶£¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎËÜ¼Á¡×
¡ýº¾µ½¤ò¸«È´¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÁÌä
¡ýº¾µ½»Õ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥È
¡ý¡Öºâ³¦¡¦À¯³¦¡×¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¿ÍÌ®¤ò»ý¤ÄÍýÍ³
¡ýÀ¯ÉÜ¤ÎÆ°¤¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤ÎÀ®¸ù»öÎã
¡ý¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Öºâ³¦¡¦À¯³¦¡×¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý
¡ýÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î²Ú¶£¤Î°µÅÝÅª¤Ê·ÐºÑ»ÙÇÛ¤È¡¢À¯¼£¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÀµÂÎ
¡ý²Ú¶£¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÀ¯³¦¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄÍýÍ³
Âè£µ¾Ï ¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ª¶â¤Î¶µ°é¤ÈºâÌ³´ÉÍý¤Î¶Ë°Õ
¡ý¤ª¶â¤ËÇº¤àÆüËÜ¿Í¡¢¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¤ÈÌµ±ï¤Î²Ú¶£¡¢¤½¤Îº¹¤Ï²¿¡©
¡ýË¡¿Í¤È¤Ï²¿¤«¡© ²Ú¶£¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡Ö²ñ¼Ò·Ð±Ä¡×¤ÎËÜ¼Á
¡ýÄ¹¤¯Â¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸¶Íý¸¶Â§¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÅù²Á¸ò´¹¡×
¡ý²Ú¶£¤¬»Ò¶¡¤Ë¶µ¤¨¤ë¡Ö¤ª¶â¤Î¶µ°é¡×
¡ý¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤ÏÁ±¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¢¤ë
¡ýÆüËÜ¿Í¤Ï¡ÖÀáÀÇ¡×¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¡¢²Ú¶£¤Ï¡ÖÇ¼ÀÇ¡×¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦
¡ýÊì¤¬ÌµÃÎ¤À¤ÈÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¤¬ÌµÃÎ¤À¤ÈÉÏË³¤Ë¤Ê¤ë
¡ýÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¼Ô¤À¤±¤¬À¸¤»Ä¤ë
¡ýÊ£Íø¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÉÙ¤Î³ÈÂç¤È¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
¡ý¡Ö72¤ÎË¡Â§¡×¨¡¨¡»ñ»º¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¿ô¤òÃÎ¤ë
¡ý¤Ê¤¼¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÉÙÍµÁØ¤Ë¡ÖÌµ¸Â¤Ë¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Î¤«¡©
¡ý¤ª¶â¤Ï¿®Íê¤Î¾Ú¨¡¨¡¤Ê¤¼¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë»ñ¶â¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¡©
¡ýÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨Â³¤±¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿£µ¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡ýÉÙÍµÁØ¤¬¡Ö¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¡×¤ÈÌµ±ï¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿£¶¤ÄÍýÍ³
¡ýÉÙÍµÁØ¡¦Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º¤Ï¡¢¤Ê¤¼Áý¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤«¡©
¡ý¡Ö¤ª¶â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×½¬´·¤¬ÉÙÍµÁØ¤Ø¤ÎÆ»
¡ýÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¤Î¹â¼ýÆþ¤è¤ê¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤Î°ÂÄê¼ýÆþ¤¬Âç»ö
¡ýÉÙÍµÁØ¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ýÆüËÜ¿Í¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¡×
¡ý¤ª¶â¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÇÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤°¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¶â¤ËÆ¯¤«¤»¤ë¡×
¡ý¡Ö¶âÍ»ÃÎ¼±¥¼¥í¡×¤«¤é¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ì¤ë
¡ý»ñ»º¤òÃÛ¤±¤ë¿Í¤ÈÃÛ¤±¤Ê¤¤¿Í¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¨¡¨¡Àï¤¦¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ¤¨Êý
¡ý¤Ê¤¼¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡©
¡ýÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¹¤Ù¤¤³¤È
¡ýÉÙÍµÁØ¤Ï·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦
¡ýº£¤¹¤°»Ï¤á¤ë¤Ù¤¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤ÎÃì¡×¤Å¤¯¤ê
Âè£¶¾Ï »Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤òÆÉ¤à¡¢¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¡ÖÆ¶»¡ÎÏ¡×
¡ý¡Ö»Ô¾ì¥Ëー¥º¤òÆÉ¤àÎÏ¡×¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î
¡ý²Ú¶£¤Ï¡Ö°ì¼¡¾ðÊó¡×¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë
¡ý¥Çー¥¿¤È¸½¾ì¤ÎÄ¾´¶¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢´°àú¤Ê»Ô¾ìÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë
¡ý²Ú¶£¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¼Ò°÷Âè°ì¼çµÁ¡×¤Î¿¿°Õ
¡ý¼Ò°÷¤Î¸½¾ì¤Î°Õ¸«¤ò·Ð±Ä¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¡ý¼Ò°÷¤¬ºÛÎÌ¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¡ý¡Ö¼Ò°÷¤ä²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤È¤Ï¼è°ú¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ
¡ý¼Ò°÷¤ä¼è°úÀè¤È¤Î¡Ö²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¡×¤Î¿®Íê¹½ÃÛË¡
¡ý¸½¾ì¤ÎÀ¼¤«¤é²è´üÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¡ý²Ú¶£¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë·Ð±Ä¤Î¸¶Â§¡×
¡ý¡Ú¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡Û¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯Åê»ñ
¡ý¡ÚÃæÅì¤Ç¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡ÛÀÐÌý°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÂ¿³Ñ²½¤òÅª³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤ë
¡ý²Ú¶£¤¬À¤³¦¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¡ý²Ú¶£¤Î»Ô¾ìÀïÎ¬¤Ë³Ø¤Ù
¡ý¤Ê¤¼²Ú¶£¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÃæÅì¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡ý¤Ê¤¼È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Î¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ý¿Í¸ýÁý²Ã¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑ¤Î³ÈÂç¤Ï¼«Æ°Åª¤Ëµ¯¤¤ë
¡ýÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤Ï¥â¥Î¤¬¤Ê¤¤¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ý²Ú¶£¤¬ÃÛ¤¤¤¿µðÂç¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È´ë¶È£Ã£Ð¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®¸ù¤Îµ°À×
¡ý£Ã£Ð¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®¸ùÀïÎ¬¤ò²òË¶¤¹¤ë
¡ý£Ã£Ð¥°¥ëー¥×¤Î¼çÍ×»ö¶È¤È¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡ý£Ã£Ð¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬£´¤Ä¤ÎÃì
½ª ¾Ï ²Ú¶£¤ÎÃÎ·Ã¤ò¸½Âå¤Ë³è¤«¤¹
¡ýº£Æü¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¡ý¿·°æµü¤Î¸¶ÅÀ¨¡¨¡¿·Ê¹ÇÛÃ£¤«¤é²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤Ø
¡ýÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎºÆ¶½¤ÏÉ¬¤º¤Ç¤¤ë
¡ýÌ¤Íè¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë
¡ý£±ºý¤ÎËÜ¡¢£±¤Ä¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë
¡ýËÜµ¤¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ø
¡ý¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë
¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ú¶£¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡£¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢¿·»þÂå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ùË¡Â§¤Ë³Ø¤Ù¡Û
NVIDIA¡¢zoom¡¢YouTube¡¢TSMC¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¤³¦Åª¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢
²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁÏ¶È¼Ô¤¬¤¤¤º¤ì¤â¡Ö²Ú¶£¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Ë°Ü½»¤·¡¢
´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Î´Ä¶¤Ç
¥¼¥í¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ
À¤³¦Ãæ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤µ¤é¡¢²Ú¶£¤ÎÀ®¸ùÅ¯³Ø¡©¡×
¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë
¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
²Ú¶£¤Î¶µ¤¨¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡£
²Ú¶£¤Ï¤Ä¤Í¤Ë»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤·¡¢
ËÁÆ¬¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê
À¤³¦Åª´ë¶È¤òÁÏ¶È¡¦À®¸ù¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢
º£¤ä¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢
ÃæÅì¡¢²¤½£¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢
À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢
ºÇ¿·¤Î²Ú¶£¤ò¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢
´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¤Ê¤«¤Ç
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤·Â³¤±¤ëÈëÌ©¡¢
¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤ÎÀ®¸ùÅ¯³Ø¤ò´°Á´¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
