EBISU FLOWER PARK»¥ËÚÅ¹ ― 10·î¸ÂÄê¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡×ÅÐ¾ì¡£»Íµ¨¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤ª²Ö¤Î¿§ºÌ¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò¶õ´Ö±é½Ð

´°Á´²ñ°÷À©¡¦½»½êÈó¸ø³«¤Î¥Õ¥é¥ïー¥Ðー¡ÖEBISU FLOWER PARK»¥ËÚÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î¸ÂÄê¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Îµ¨Àá¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÁõ¾þ¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÇ»»ç¤Î¥Þ¥à¡ÊµÆ¡Ë¤È½©¤Î¼ÂÊª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë½©¤ÎÌë¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»È¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤´Äó¶¡¡£
¤ª²Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÄ¹¤¯¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÏÀÚ¤é¤º¤ËµÛ¿å¥Õ¥©ー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢EBISU FLOWER PARK»¥ËÚÅ¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤½¤ÎÍ¾±¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Íµ¨¤ò¤á¤°¤ë¶õ´ÖÀß·× ― µ¨Àá¤Î¤ª²Ö "¥Þ¥à" ¤¬¸ì¤ë¥¹¥Èー¥êー
»¥ËÚÅ¹¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ò¡Ö½Õ¡¦²Æ¡¦½©¡¦Åß¡×¤Î4¤Ä¤Î¥¾ー¥ó¤ËÊ¬¤±¡¢Ëè·îÊÑ¤ï¤ë¥Æー¥Þ¥Õ¥é¥ïー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ¨Àá¤Î¾ð·Ê¤òºÙÉô¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
10·î¤Ï¡È¥Þ¥à¡É¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¨Àá¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ë¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Þ¥à¤Î¿§Ì£¤È²Öºà¤ÏåÌÌ©¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÕÀÊ¡§Ã¸¤¤¿§¤ÎµÆ¤òÍÑ¤¤¡¢½À¤é¤«¤¯Í¥¤·¤¤½Õ¤Î¸÷¤òÉ½¸½¡£
²ÆÀÊ¡§Ç»¤¯¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿§¤ÎµÆ¤Ç¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤ÈÁ¯¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¡£
½©ÀÊ¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÇ»»ç¤ÎµÆ¤Ë¼ÂÊª¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë½©¤òºÆ¸½¡£
ÅßÀÊ¡§¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Þ¥à¤ÇÀÅ¼ä¤ÊÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¡¢Àã·Ê¿§¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ò±é½Ð¡£
¤ª²Ö¡¦¾ÈÌÀ¡¦¹á¤ê¡¦²»¤ÎÄ´ÏÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö»Íµ¨¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÍèÅ¹¤´¤È¤Ë¡È¿·¤·¤¤µ¨Àá¡É¤È½Ð²ñ¤¦
»¥ËÚÅ¹¤Ç¤Ï¡¢³Æµ¨Àá¤´¤È¤ËÀÊ¤òÊÑ¤¨¤ÆºÆÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë²ñ°÷ÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¡¤ÏÅßÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¡£
°ìÅÙ¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢µ¨Àá¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡£
¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¡¢»Íµ¨¤È¥Þ¥à¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
