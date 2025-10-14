²£À¥Ä®¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¡×µÇ°´ë²è¡¡¡È¤â¤Ã¤È½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Þ¤Á¡É ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü¡¡～ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤ÏÉð¹Ã²¹Àô¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È～
³ô¼°²ñ¼Ò²¹ÀôÆ»¾ì¡Êºë¶Ì¸©Èæ´ë·´¤È¤¤¬¤ïÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ºê¼÷¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃáÉãÅò¸µ Éð¹Ã²¹Àô¡Êºë¶Ì¸©ÃáÉã·´²£À¥Ä®¡Ë¤Ï¡¢²£À¥Ä®¤¬¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÂçÅì·úÂ÷Ä´¤Ù¡Ë¡×¤ÇÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤È¶¦ÁÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¢¥ó¥±ー¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²£À¥Ä®¤¬¤â¤Ã¤È½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Þ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ä®Ì±¡¦ÍèË¬¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¼«Í³¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÏÉð¹Ã²¹Àô´ÛÆâ¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¡¦²ó¼ý¤·¡¢¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ï²£À¥Ä®Ìò¾ì¤Ø¶¦Í¤·¡¢º£¸å¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´°Õ¸«¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Éð¹Ã²¹ÀôµÚ¤Ó²£À¥Ä®¤ÎÃÏ°è¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒENgaWA¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
Éð¹Ã²¹Àô¤Ï¡¢ÃáÉã¡¦²£À¥ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÄ®¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë³¹¤«¤é½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¡ä
¥Æー¥Þ¡§²£À¥Ä®¤¬¤â¤Ã¤È¡È½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Þ¤Á¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©
ÂÐ¾Ý¡§Éð¹Ã²¹Àô¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¦²£À¥Ä®ºß½»¤Î³§¤µ¤Þ
¾ì½ê¡§ÃáÉãÅò¸µ Éð¹Ã²¹Àô ´ÛÆâÆÃÀß¥³ー¥Êー
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü～11·î7Æü
Áª¹Í´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î8Æü～11·î14Æü
ÆÃÅµ¡§Áª¤Ð¤ì¤¿¤´°Õ¸«¤Ë¤Ï¡¢Éð¹Ã²¹ÀôµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒENgaWA¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÅöÁª¼ÔÈ¯É½¡§2025Ç¯11·î17Æü¡¡Éð¹Ã²¹Àô¤è¤êÅöÁª¼Ô¤µ¤Þ¤Ø¤´Ï¢Íí
ÆÃÅµ°ú´¹´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î17Æü～12·î31Æü
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§²£À¥Ä®
¢£²£À¥Ä®¤ÎÆÃÄ§¤ÈÇØ·Ê
²£À¥Ä®¤Ï¡¢¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Âè1°Ì¡ÊÂçÅì·úÂ÷Ä´¤Ù¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö°¦Ãå¤Î¤¢¤ë³¹¡×Âè1°Ì¡¢¡Ö¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë³¹¡×Âè2°Ì¤È¡¢Ä®Ì±¤«¤é¤Î¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÄ®¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ä®Ì±»²²Ã·¿¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤è¤³¤é¤Ü¡×¤ò¿ä¿Ê¡£½»Ì±¼«¤é¤¬¡ÖÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä®¤¬¤½¤ì¤òºÎÂò¡¦¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ°è¤Ø¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢Ä®Ì±¤È¹ÔÀ¯¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è¤ò°é¤Æ¤ë»ÑÀª¤¬¡¢Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²£À¥Ä®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤è¤³¤é¤Ü¡×
https://yokolab.jp/
¡ã°Ü½»»Ù±çÀ©ÅÙ¤â½¼¼Â¡ä
²£À¥Ä®¤Ç¤Ï¡¢°Ü½»¼Ô¸þ¤±¤ÎÄê½»¡¦°Ü½»»Ù±çÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð¼èÆÀ¡¦²þ½¤¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈË¬¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤ò°é¤à¤Þ¤Á¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£À¥Ä®°Ü½»»Ù±çÀ©ÅÙ¡Êºë¶Ì¸©¸ø¼°¡Ö½»¤à¤Ê¤éºë¶Ì¡×¥µ¥¤¥È¡Ë
https://sumunara-saitama.pref.saitama.lg.jp/immigration/immigration-63city/yokose/
¢£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥Ã¥Á¥ó ENgaWA
²£À¥Ä®¤ÇÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼ÒENgaWA¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆÃ»ºÉÊ³«È¯¡¦À½Â¤µòÅÀ·ó¥ªー¥×¥ó¥«¥Õ¥§¡£°Ü½»¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¼Ò°÷¤¬²£À¥¡¦°²¥öµ×ÊÝÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«¤éÇÀ»ºÊª¤òºÏÇÝ¡¢ÇÀ²È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.engawa450.com/
¢£ÃáÉãÅò¸µ Éð¹Ã²¹Àô
Éð¹Ã²¹Àô¤Ï¡¢ÃáÉã¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÉð¹Ã»³¤ÎÏ¼¡¢²£À¥Àî±è¤¤¤Ë¤¢¤ë²¹Íá»ÜÀß¤Ç¤¹¡£À¾ÉðÅ´Æ»¡¦²£À¥±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬¡£ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢¥µ¥¦¥ÊÅù¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃáÉã¡¦Ä¹ÆÔ´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºë¶Ì¸©ÃáÉã·´²£À¥Ä®²£À¥4628-3
https://www.buko-onsen.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒONDO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò²¹ÀôÆ»¾ì¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKii company¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤«¤Ê¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Òºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤ò»±²¼¤Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤òÊ¨¤«¤¹¡×¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ondoholdings.com/