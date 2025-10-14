¥¢¥º¥ï¥ó¤ÈÂçºå»ÔÀ¾¶è¡¢¡ÖºÒ³²µß½õÊª»ñ¤Î¶¡µëÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
¥¢¥º¥ï¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§°æÆâ Âî»Ì¡Ë¤Ï¡¢Âçºå»ÔÀ¾¶è¤È¡ÖºÒ³²µß½õÊª»ñ¤Î¶¡µëÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤ÎÄù·ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢Âçºå»ÔÀ¾¶èËÉºÒ·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊª»ñ¡¦»ñµ¡ºà¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤È¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÅö¼ÒÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Êºß¸Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤ØÂ®¤ä¤«¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª»ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¸¦µæÍÑµ¡ºà¤ä°åÎÅÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÌó1,300ËüÅÀ¡Ê¼ï¡Ë¤ÎÊªÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉºÒ¡¦ºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤ÄÊªÉÊ¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¡ÖºÒ³²ÂÐºö¥«¥¿¥í¥°¡×¤òÈ¯´©¤·¡¢ºÒ³²È¯À¸Á°¡¦È¯À¸»þ¡¦È¯À¸¸å¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¤òÁªÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂçºå»ÔÀ¾¶è¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³èÉ¬¼ûÊª»ñ¤Î¶¡µë¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤ò¤Ï¤«¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¬Í×Êª»ñ¤Î¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤Ê¶¡µë¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£