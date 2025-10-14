Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¡¡°Ü½»¼ÔºÂÃÌ²ñ¡ÖÃÏ°è¤Î¿ÍÊÁ¡¡²¹¤«¤¤¡×¡¦¡Ö´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö°Ü½»¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÓÅÄ»ÔÄ¹¡Êº¸¡Ë¤È¡¢ÂÐÏÃ¤ËÎ×¤àÌ¤ÍèÁÏÂ¤ºÂÃÌ²ñ¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¡á9·î25Æü¡¢ºä°æ»ÔÌò½ê
ÃÓÅÄ»ÔÄ¹¡¡¼«Á³¤ä¿©¤Ê¤É»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¥¢¥Ôー¥ë
¡¡Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤ÎÃÓÅÄÄ÷¹§»ÔÄ¹¤È»ÔÌ±¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ëÌ¤ÍèÁÏÂ¤ºÂÃÌ²ñ¤¬9·îËö¤«¤é¡¢10·î7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê³«¤«¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢9·î25Æü¤Ë¤Ïºä°æ»Ô¤¬U¥¿ー¥ó¤ä°Ü½»À¯ºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿ÃË½÷8¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºä°æ»Ô¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ³°¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤é»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤¬Áý¤¨¤ë¤«¡Ä¤Ê¤É¿Í¸ýÁýÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÔÄ¹¤ò¸ò¤¨ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¡×¤ä¡Ö¿©¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡×¤ò¤Û¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÉÔÊØ¤µ¡×¡¢¡ÖÅß¾ì¤Îµ¤¸õ¡×¤Î½»¤ß¤Å¤é¤µ¤òµó¤²¤ë°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶á½ê¤äÃÏ°è¤Î¿Í¤Ë¡Ö²¹¤«¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¡¢¡Ö³°¤«¤é¤Î¿Í´Ö¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢ºä°æ»ÔÌ±¤Î²¹¤«¤µ¤ä¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµó¤²¤ë°Ü½»¼Ô¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¡£
40ÂåÃËÀ¡ÖÊ¡°æ¤Î¶µ°é»ö¾ð¤ÎÎÉ¤µ¤âÈ¯¿®¤ò¡×
¡¡Ì¤ÍèºÂÃÌ²ñ¤ÏÃÓÅÄ»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿2022Ç¯ÅÙ¤«¤éËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾·¤«¤ì¤ë»ÔÌ±¤Ï¡¢¼«¼£²ñÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï½©¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¡¢9·î25Æü¡¢Æ±30Æü¡¢10·î7Æü¤Î3Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½éÆü¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿8¿Í¤Ï¡¢10～40Âå¤ÎÃË½÷¤Ç¡¢ºÇ¶á¡¢¸©³°¤«¤éºä°æ»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¡ÊU¥¿ー¥ó¤ò´Þ¤à¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡£°Ü½»Á°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìËÌÎ¦¤ÎÀÐÀî¡¢ÉÙ»³¤Î¤Û¤«Ä¹Ìî¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÅì¤ÎÅìµþÅÔ¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ºÂÃÌ²ñ¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë8¿Í¤¬ÃåÀÊ¡¢ËÁÆ¬¡¢ÃÓÅÄ»ÔÄ¹¤¬¡Ö±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æºä°æ»Ô¤Ë¤ª½Ð¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¤É¤¦¤«µ¤·Ú¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â°Õ¸«¤äÄó°Æ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£8¿Í¤Ï½¢¿¦Àè¤ä¿¦¾ì¤Î´Ø·¸¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Áー¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ä»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Ê¤Éºä°æ»Ô¤Ø¤Î°Ü½»ÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö´Ø·¸¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢°Ü½»¥Õ¥§¥¢¤Ç¡ÖÊ¡°æ¤òÃÎ¤ê¡¢ºä°æ»Ô¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Îã¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºä°æ»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤¬Ë¤«¡×¡¢¡Ö³¤¤ä»³¤¬¶á¤¤¡×¡¢¡Ö¿å¤È¶õµ¤¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡¢¡ÖÀ±¶õ¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÅÔ»Ô·÷¤«¤é¤Î°Ü½»¼Ô¤Ï¼«Á³´Ä¶¤ÎË¤«¤µ¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤¬²¹¤«¤¤¡×¡¢¡ÖÃÏ°è¤¬ÇÓÂ¾Åª¤Ç¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤É¤Î¿Í¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö»°¹ñÄ®¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê½»Ì±ÃÄÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¡ÊÃÏ°è¤Î¤³¤È¤ò¡Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡¢¡Öºä°æÄ®¤ÏÃÏ¸µ¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤¹¤°¤ËÌîºÚ¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÌë¤Ë¶á½ê¤ò¡Ø²Ð¤ÎÍÑ¿´～¡Ù¤ÈÌë²ó¤ê¤¹¤ë½¬´·¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¡¢°Ü½»´Ö¤â¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÃÏ¸µÌ±¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë40Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤Ç¤Ï½Î¤¢¤ê¤¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¡°æ¤Î¶µ°é¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀèÀ¸¤ä³Ø¹»¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ÇÇ®¿´¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÂÐ³°¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤é¡¢ÅÔ»Ô·÷¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤Ï¶Á¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¶µ°éÂÖÀª¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ò¤â¤Ã¤È¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÂÃÌ²ñ½ªÎ»¸å¡¢ÃÓÅÄ»ÔÄ¹¤È¤È¤â¤ËµÇ°»£±Æ¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á
30Âå½÷À¡Ö°Ü½»Áý¤ä¤¹¤Ê¤é¡¢¥ー¥ïー¥É¤Ï»Å»ö¡×
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê´ØÅì¤Ê¤ÉÅÔ»Ô·÷¤«¤é°Ü½»¤·¤¿¿Í¤é¤¬¡¢¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌÂÖÀª¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÜÆ°¤¬ÉÔÊØ¡×¡ÖÌë¤ÏÊâÆ»¤Ë³¹Åô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼£°ÂÌÌ¤Ç¤âÉÔ°Â¡×¤Ê¤ÉÊë¤é¤·¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¸òÄÌÌÖ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌ¤À°È÷¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Åß¾ì¤ÎÀã¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÂçÀã¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢Åß¾ì¤¬¿´ÇÛ¡×¡¢¡ÖÅß¾ì¤ÏÀöÂõÊª¤¬´¥¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£¤µ¤é¤Ë°Ü½»¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë½»Âð»ö¾ð¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤â¡£¡Ö¶õ¤²È¤Î°ì¸®²°¤òÃµ¤¹¤Î¤ËÈó¾ï¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¶õ¤²È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄÂÂß¤ÇÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¶õ¤²È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤Ä¤¤¡×¤Ê¤É»°¹ñÄ®¤òÃæ¿´¤Ë¶õ¤²È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢°Ü½»¼Ô¤¬¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÓÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÉÔÊØ¤µ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë²ò·è¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢»Ô¤¬»ÔÆâ¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É·¿¸òÄÌ¥¤ー¥¿¥¯¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È²óÅú¡¢³¹Åô¤äÆ»Ï©²þÎÉ¤Ê¤É¤âÅØÎÏ¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶õ¤²È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤â¡¢¸½ºß¡¢»°¹ñÄ®¤Ë¤¢¤ëUDCS¡Ê¥¢ー¥Ð¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ーºä°æ¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Ü½»¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÂÐ³°¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤Ï¡¢SNS¤Ç¤â¤Ã¤È¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¶µ°é¤Ê¤É»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤Î¤Û¤«¡¢30Âå½÷À¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê°Ü½»¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤é¡Ë»Å»ö¤¬¥ー¥ïー¥É¡£¤³¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°Ü½»¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤âÂç»ö¡×¤ÈÌ¥ÎÏÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ø½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤ÎÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë°Õ¸«¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÓÅÄ»ÔÄ¹¤âºä°æ»Ô¤Î¿©¤ÎÎÉ¤µ¤ä¡¢Í·¤Ó¾ì¤¬Â¿¤¯»Ò°é¤Æ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è´Ä¶¡¢Åì¿ÒË·¤ä´Ý²¬¾ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¡£¡Öºä°æ»Ô¿¦°÷¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ê°Ü½»¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¡ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤âÄ¹¤¯ºä°æ»Ô¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÔÄ¹¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ÎÌ¤ÍèÁÏÂ¤ºÂÃÌ²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«9·î30Æü¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Ê¤ÉÀ¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä´Ø·¸¼Ô7¿Í¤È¡¢10·î7Æü¤Ï»Ô¾¦¹©²ñÀÄÇ¯Éô¤Î¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú½ÐÀÊ¼Ô¤Î¼ç¤ÊÈ¯¸À¡Û
40Âå½÷À¡¡¼Â²È¤¬ºä°æÄ®¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤éU¥¿ー¥ó¡¡
¡¡¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¼Â²È¤ËU¥¿ー¥ó¤·¤¿¥«¥¿¥Á¡£¼Â²È¤Ê¤Î¤Çº£¡¢»Ò°é¤Æ¤¬ÂçÊÑ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¡£¤´¶á½ê¤¬¥È¥Þ¥È¤Ê¤ÉÃÏÌîºÚ¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç²È·×Åª¤Ë¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÌÌ¤Ç¤â¥×¥é¥¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤¬¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Íè½Õ¶á¤¯¤Ë¤Ç¤¤ëÁ´Å·¸õ·¿¤Î¼¼ÆâÍ·¤Ó¾ì¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î10Âå¡¡¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ÎÊ¡°æ¥Áー¥à¤ËÍ¶¤ï¤ì´Ý²¬Ä®¤Ë°Ü½»¡¡
¡¡¡Öºä°æ»Ô¤Ï¿©¤ÙÊª¤Ï²¿¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥½ー¥¹¤«¤ÄÐ§¤Ï»ä¤Î¹¥Êª¤Ê¤Î¤ÇËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡£³¤Á¯¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬À¸¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬Çã¤¨¤ë¤«¤é¤¤¤¤¡×
»ÔÆâ¤Î²ñ¼Ò¤ËÅÓÃæÆþ¼Ò¤·¤¿40ÂåÃËÀ¡¡ÅìµþÅÔ¤«¤é´Ý²¬Ä®Æâ¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤
¡¡¡ÖÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÅ¾¿¦¡£ÅÔÆâ¤Ç¤â¼Ö¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤Î¥«ー¥·¥§¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÊØÍø¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¡×
30Âå½÷À¡¡Ä¹Ìî¸©¤«¤é´Ý²¬Ä®¤Ë°Ü½»
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÀìÌç¤Î»ñ³Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëº£¤Î»Å»ö¤ä¸¦µæ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ø¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÂç³Ø¤«¤éÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤ä¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç°Ü½»¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È½ÐÄ¥¤«¤éµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç±Ø¤Þ¤Ç¤«¤¨¤Ã¤Æ¤â¥¿¥¯¥·ー¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ïº¤¤Ã¤¿¡×
¹ë½£½Ð¿È¤ÎÉ×¤ÈÄ¹Ìî¸©¤«¤é°Ü½»¤·¤¿30ÂåÉ×ÉØ¡¡»°¹ñÄ®¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¹Í¤¨¤ëÊÝ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±à¤òÆüËÜ¹ñÃæÃµ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Î»°¹ñÄ®¤ÎÊÝ°é±à¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ºßÂð°é»ù¼êÅö¤È¤¤¤¦½õÀ®À©ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖËÍ¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»°¹ñÄ®¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡°æ¤Ï³¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ÊÊ¿»û¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡×
20Âå½÷À¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£ºë¶Ì¸©¤«¤é½Õ¹¾Ä®¤Ë°Ü½»
¡¡¡ÖÃÏÊý°Ü½»¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È´ôÉì¸©¤äÀÐÀî¸©¤È¤«¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ê¡°æ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅìµþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿°Ü½»¥Õ¥§¥¢¤Ç¡¢Ê¡°æ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ºä°æ»Ô¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¼Ö¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¶ìÏ«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½Õ¹¾Ä®¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¯Çã¤¤Êª¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¡£»Ô¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¡¦ºä°æ¤Û¤ä´Ý¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×
ÉÙ»³¸©½Ð¿È¤Î20Âå½÷À¡¡Âç³Ø»þÂå¤«¤éºä°æ»Ô¤Ç¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡£¡¡»°¹ñÄ®ºß½»
¡¡¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¡¢»°¹ñÄ®¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê½»Ì±ÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤È¤ÎÇ»¸ü¤Ê¸òÎ®¤¬³Ú¤·¤¤¡£º£¤Ï°Ü½»¼ÔÆ±»Î¤Ç¡¢¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ü½»¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸½»¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£°ìÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤³Ú¤Ë°Ü½»¤Ç¤¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤âÂç»ö¤È»×¤¦¡×