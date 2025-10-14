¡ÚÂè3²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÊ¡²¬¡ì25¡Û´ÉÍýÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦DX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨²ñ
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè3²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÊ¡²¬'25
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://box.dxpo.jp/fukuoka/
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î28Æü(²Ð)¡¦29Æü(¿å)
²ñ¾ì¡§¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û ¼çºÅ¡§¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹(³ô)
¡¡ Å¸¼¨²ñ»ö¶È¡¢M&AÃç²ð»ö¶È¡¢¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿·Â¼Í´»°¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì ¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9272¡Ë¤Ï¡¢10·î28Æü(²Ð)¡¦29Æü(¿å) ¤Î2Æü´Ö¡ÖÂè3²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÊ¡²¬¡Ç25¡×¤ò¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ë¤ÆÀ¹Âç¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£Íè¾ìÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¤Î·Ð±ÄÁØ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ð±Ä´ë²è¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÉôÌç¡ÊÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¡¦·ÐÍý¡¦ºâÌ³¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÅù¡Ë¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢8¤Ä¤ÎÀìÌçÅ¸¤òÆ±»þ³«ºÅ¡ªÃíÌÜ¤ÎITÀ½ÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë½ÐÂ·¤¦
¢¨Á°È¾£²Æü´Ö¡¦¸åÈ¾£²Æü´Ö¤ÇÅ¸¼¨ÆâÍÆ¡¢¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÅÙ¤ÎÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ç¡¢Á°È¾¡¦¸åÈ¾¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ÉÍýÉôÌç¤Î³§ÍÍÉ¬Ä°¤ÎÀìÌç¥»¥ß¥Êー¤òÁí·×40¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡ª
¡¡ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤ÎÍ¼±¼Ô¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¤¤¿¡ÖÀìÌç¥»¥ß¥Êー¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦DX¿ä¿Ê¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢AI¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëLINE¥ä¥Õー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º(³ô)¥µー¥Ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô AI±¿±ÄÉô ÉôÄ¹ ²ÃÆ£ÉÒÇ·»á¤¬¡¢¶ÈÌ³¤ËÀ¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼ÒÆâÍøÍÑÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿·ÐÍý¡¦ºâÌ³¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢(³ô)¥¢ー¥êー¥¯¥í¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò ²Ö¾ëÀµÌé»á¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÐÍýDX¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¡¦·ÐÍý¤Î¥×¥í¤ÏÌÞÏÀ¡¢¶ÈÌ³²þ³×¡¦DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¿¦É¬Ä°¤Î¥»¥ß¥Êー¤¬Â¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÊ¡²¬'25¡¡½ÐÅ¸À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦DX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¸¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤Ø¡¡https://box.dxpo.jp/fukuoka/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¡¦ËÜÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¡ä
¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹(³ô)Æâ¡¡DXPO»öÌ³¶É¡¡
¢©108¡¾0073¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ1-4-28¡¡»°ÅÄ¹ñºÝ¥Ó¥ë¡Ê¼õÉÕ11³¬¡Ë
TEL¡§03-6809-4451¡¡¡¡E-mail¡§info@dxpo.jp
¡ã¼èºà¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¡ä
https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi