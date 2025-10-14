¡Ú¤ª»û¤ÇÀîÌø¡ÛâÃ·É»û Â¢Á°ÎÍ±ñ¤¬ÀîÌøÂç²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö½ª³è¡×¤Ç¡¢Âç¾Þ¾ÞÉÊ¤Ï¾¦ÉÊ·ô1Ëü±ßÊ¬¡£11/10Äù¤áÀÚ¤ê
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Î¼¼ÆâÊè¡ÖÂ¢Á°ÎÍ±ñ¡×¡Ê±¿±Ä¡§Ëþ¾È»³ âÃ·É»û¡Ë¤Ï¡ÖÂè1²ó Â¢Á°ÎÍ±ñ ÀîÌøÂç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï ¡Ö½ª³è¡×¡£Æü¾ï¤Ç¤Õ¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ä¿È¶á¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¡¢¸Þ¼·¸Þ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÚWeb¥Úー¥¸¡Ûhttps://kuramae-ryoen.jp/news/notice-senryu
¡¡¥Æー¥Þ¤Ï¡É½ª³è¡É¡ªÂè1²ó âÃ·É»û Â¢Á°ÎÍ±ñ ÀîÌøÂç²ñ ³«ºÅ
Â¢Á°¤Ï¡¢ÀîÌø¤ÎÈ¯¾ÍÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤æ¤«¤ê¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Â¢Á°ÎÍ±ñ¤Ç¤ÏÀîÌø¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤Þ¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜÂç²ñ¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÍøÍÑ¼Ô¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª»û¡¦Ç¼¹üÆ²¡¦¤ªÊè¡¦½ª³è¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊ¸²½¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ³µÍ×¢£
¥Æー¥Þ¡§¡Ö½ª³è¡×
Êç½¸´ü¸Â¡§2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡ËÉ¬Ãå
±þÊç»ñ³Ê¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÇ¯Îð¡¦µï½»ÃÏÉÔÌä¡¢Ê£¿ô±þÊç²Ä¡Ë
¾ÞÉÊ¡§
¡¡¡¦Â¢Á°Âç¾Þ¡Ê1Ì¾¡Ë ¡Ä ¾¦ÉÊ·ô10,000±ß¡ÜÂ¢Á°¤æ¤«¤ê¤Î¥®¥Õ¥È
¡¡¡¦Í¥½¨¾Þ¡Ê3Ì¾¡Ë ¡Ä ¾¦ÉÊ·ô³Æ1,000±ß
¡¡¡¦âÃ·É»û¾Þ¡Ê1Ì¾¡Ë ¡Ä µÇ°ÉÊ
¡¡¡¡¡ö¥®¥Õ¥È¡¢µÇ°ÉÊ¤ÏÂ¢Á°ÎÍ±ñ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Áª¹ÍÊýË¡¡§´ÛÆâÅêÉ¼¡ÊÍè±ñ¼Ô¡¦¤´½»¿¦¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤ò·Ð¤Æ·èÄê
¡¡¢¨Â¢Á°Âç¾Þ¤ÎÅêÉ¼¤Ï¡¢11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÖÂ¢Á°ÎÍ±ñÈ¬¼þÇ¯´¶¼Õº×¡×¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹
·ë²ÌÈ¯É½¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ëº¢¡¢¸ø¼°HP¡¦¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÈ¯É½
¸Þ¼·¸Þ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤äµ¤»ý¤Á¤ò³Ú¤·¤¯É½¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±þÊçÊýË¡¢£
£±.Â¢Á°ÎÍ±ñ ´ÛÆâ¤Î±þÊç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ØÄó½Ð
£².Í¹Á÷
±þÊçÍÑ»æ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇ¤°Õ¤ÎÍÑ»æ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤Î¾å¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤
±þÊçÍÑ»æ¡§
https://prtimes.jp/a/?f=d28806-8-199eeae2061134f50e231bfe9c356e72.pdf
°¸Àè¡§
¡¡¢©111-0042¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¼÷1-11-7
¡¡Ëþ¾È»³ âÃ·É»û Â¢Á°ÎÍ±ñ¡ÖÀîÌøÂç²ñ¡×·¸
É¬Í×»ö¹à¡§
¤ªÌ¾Á°¡¡/ ¥Ú¥ó¥Íー¥à¡¡/¥Æー¥Þ¡¡/±þÊçºîÉÊ¡ÊÊ£¿ô²Ä¡Ë¡¡/ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡/¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡ÊÇ¤°Õ¡Ë
¡¡
£³.¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±þÊç
Google¥Õ¥©ー¥à¡§
https://forms.gle/f3YsS8N1djZooiLi9
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¢£
Â¢Á°ÎÍ±ñ ÀîÌøÂç²ñ·¸
TEL¡§0120-634-940
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§
https://kuramae-ryoen.jp/inquiry
¡¡Â¢Á°ÎÍ±ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Â¢Á°ÎÍ±ñ¤Ï¡¢ÀõÁð¡¦Â¢Á°¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅÔ»Ô·¿¼¼ÆâÊè½ê¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´ÛÆâ¤Ï¡¢Å·¸õ¤äµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ë¤ª»²¤ê¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Í×¤ä²ñ¿©¤â°ì¤«½ê¤Ç¹Ô¤¨¤ëÍøÊØÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Â¢Á°ÎÍ±ñ
ºÇ´ó¤ê±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
ÅÔ¿´·¿¼¼ÆâÇ¼¹üÆ²
Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ª»²¤ê
ÊèÀÐ¤Î´ÉÍýÉÔÍ×
²Ö¡¦Àþ¹á¤Î»ý»²ÉÔÍ×
ÉûËÜÆ²¡ÊÁòµ·²ñ¾ì¡Ë
µÒÅÂ¡ÊµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¡Ë
¥«ー¥É1Ëç¤Ç¤ª»²¤ê
¼øÆý¼¼¡¦¹¹°á¼¼¤¢¤ê
¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤éË¾¤à¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー
¢£¤ªÊè¥¿¥¤¥×¢£
- ²ÈÂ²Êè¡ÊºÇÂç8Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë85Ëü±ß～¡¡
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¿¥¤¥× 85Ëü±ß
¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¥¿¥¤¥× 103Ëü±ß
Â¢Á°ÎÍ±ñ ²ÈÂ²Êè¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kuramae-ryoen.jp/plan
- ¤ª¤Ò¤È¤ê¥×¥é¥ó ±ÊÂå¶¡ÍÜÊè 15Ëü±ß¡¿¤ª¤Ò¤È¤ê
±ÊÂå¶¡ÍÜÆ² Çò¸÷Æ²
¾Ë»ÒÊè»ï
Â¢Á°ÎÍ±ñ ¤ª¤Ò¤È¤ê¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.shinkyouji.tokyo/ohakanomitorinokai/
»ÜÀßÌ¾¡§âÃ·É»û Â¢Á°ÎÍ±ñ
½êºßÃÏ¡§¢©111-0042¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¼÷1-11-7
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-634-940
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kuramae-ryoen.jp/(https://kuramae-ryoen.jp/)
ÇÛ¿®¼Ô¾ðÊó¡§
³ô¼°²ñ¼ÒÉðÂ¢Ìî¸æÉÀ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¼«Æ°ÈÂÁ÷¼°Ç¼¹üÆ²¤ÎÈÎÇäÂåÍý¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¼¼ÆâÊè¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£âÃ·É»û Â¢Á°ÎÍ±ñ¤ÎÇ¼¹üÆ²ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹Êó³èÆ°¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ¤òÁí¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤·¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¶¡ÍÜ¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£