S HEART S¡¡¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ö¥é¥·¤¬SAYAKA works ¼çºÅ¡Ö2025 EXPO ´ØÀ¾¡¦ÂçºåËüÇîÆÃÀßSTAGE¡×¤ÇÀµ¼°ºÎÍÑ
2025Ç¯9·î15Æü¡¢EXPO ´ØÀ¾¡¦ÂçºåËüÇî¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢SAYAKA works¼çºÅ¡Ö²Ð¤ÎÄ» ～ MUNETAKA YOKOYAMA Collection¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥È¥ì¥Ã¥°¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚ²¼ ·Ã¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥«¥ë¥×¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖS HEART S¡Ê¥¨¥¹¥Ïー¥È¥¨¥¹¡Ë¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ö¥é¥·¡× ¤¬¡¢²Î¼ê¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤»á¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ËÀµ¼°ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥çー¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤»á
²£»³½¡À¸»á¤Î¥·¥çー¤ÎÍÍ»Ò
ÆüËÜÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÅÁÅýÈþ¤ò¸½Âå¤Î´¶À¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤¿À¤³¦Åª¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦²£»³½¡À¸»á¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ø¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー ÇÈÂ¿¿¸»á ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Áー¥à¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥æ¥«¥¤»á¤ä½Ð±é¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡ÖS HEART S¡Ê¥¨¥¹¥Ïー¥È¥¨¥¹¡Ë¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ö¥é¥·¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ
2025Ç¯5·î21Æü¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢Forbes France¡Ê¥Õ¥©ー¥Ö¥¹ ¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Þ¥¬¥¸¥óONIRIQ¡Ê¥ª¥Ë¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤¬¶¦ºÅ¤·¤¿¡ÖONIRIQ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²£»³½¡À¸»á¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤ËÀµ¼°ºÎÍÑ¡£
º¸²¼¡¡²£»³½¡À¸»á¤ÈÌ¾Æþ¤ì¹ï°õµ»½Ñ¡ÖLEART¡×¤ò´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSEDY¡õCo¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥ê¥¢»á¡¡±¦¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¹Ô¤¦ÇÈÂ¿¿¸»á
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃ¿§
S HEART S¡Ê¥¨¥¹ ¥Ïー¥È ¥¨¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥·¤Ç¤¹¤ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤òÀ¤³¦¤ÎÊ¸²½¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè22Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦48¥õ¹ñ¤ÇÌó250ËüËÜ¤òÈÎÇä¡£¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢Ê¬Ìî¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï Paris Haute Couture Collection ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿ー¤äÀ¤³¦Åª¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°ìÎ®¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥µ¥í¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¹ñºÝÅª¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÈþÍÆµ»½Ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦µ¡Ç½À¤ÎÍ»¹ç¤ò¼Â¸½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¥µ¥í¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦ÂåÉ½¤ÎÌÚ²¼
ÂÔË¾¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡¡Ì¾Æþ¤ì¹ï°õ¥µー¥Ó¥¹¡¡¥¹¥¿ー¥È
S HEART S¡Ê¥¨¥¹¥Ïー¥È¥¨¥¹¡Ë ¤Ï¡¢9·î¤«¤é³ô¼°²ñ¼ÒSEDY&Co¤ÎÌ¾Æþ¤ìµ»½Ñ ¡ÖREART¡Ê¥ê¥¢ー¥È¡Ë¡× ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ì¾Æþ¤ì¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¥±¥¢¤ò¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤È¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤ªÌ¾Á°¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹ï°õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¡×¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥·ー¥ó¤òºÌ¤ëÂ£¤êÊª¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÈþÍÆÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡¢ÃøÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆµ»½Ñ¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
