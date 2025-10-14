AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡ÖGP Chat¡×¤ËGoogle¤Î¹âÀÇ½AI¡ÖGemini¡×¤òÅëºÜ³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Òpicon(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ýæÆÀ¿)¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±AIÂÐÏÃ¥¢¥×¥ê¡ÖGP Chat¡×(iOS¡¦AndroidÂÐ±þ)¤Ë¡¢Google¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¹âÀÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëÀ¸À®AI¡ÖGemini¡×¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿AI¤Ï8¼ïÎà¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÂ¿ºÌ¤ÊÂÐÏÃÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖGP Chat¡×¤È¤Ï¡Ú³µÍ×¡Û
¡¦ÍøÍÑ¼Ô¿ô¡§Îß·×300Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË
¡¦ÍøÍÑ¥·ー¥ó¡§¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡¢³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¡¢¸¥Î©ºîÀ®¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥áー¥ëºîÀ®¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ
¡¦ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡§ËèÆü5ÄÌ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡¢ÌµÀ©¸Â¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó(·î³Û1,280±ß～)
¡¦¼ê·Ú¤µ¡§ÌÌÅÝ¤ÊÇ§¾Ú¤ÏÉÔÍ×¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¸å¤¹¤°¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½
ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ï¥¢¥×¥ê¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿Áª¤Ù¤ëAI¡£²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊAI¤Ë¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëµ¡Ç½¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅëºÜAI¡Û
¡¦¤¢¤ª¡§³Ø½¬¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¹Ö»Õ¤Î¤è¤¦¤ÊAI
¡¦¤ß¤É¤ê¡§¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¹¤¾å¼ê¤ÊAI
¡¦GPT-5 AI¡§¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¤ÎÍ¥ÅùÀ¸
¡¦Grok3¡§¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬ÆÀ°Õ
¡¦GPT-5 Nano AI¡§ÂÐÏÃ¤«¤é½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ
¡¦²èÁüÀ¸À®AI¡§¥Æ¥¥¹¥È¤ä¼Ì¿¿¤Ç»ØÄê¤·¤Æ²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë
¡¦¤ä¤Þ¤Ö¤@¥Ý¥¤³è¡§¼Â»ÜÃæ¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤äÃç²ð¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¾Ò²ð
¤³¤³¤Ë8¤ÄÌÜ¤ÎAI¤È¤·¤ÆGemini¤¬¿·ÅëºÜ¡£
¡ÖGemini¡×¤È¤Ï
Google¤¬³«È¯¤·2024Ç¯2·î¤ËËÜ³ÊÅÐ¾ì¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²èÁü¡¢²»À¼¡¢Æ°²è¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤ë¥Çー¥¿·Á¼°¤òÅý¹çÅª¤ËÍý²ò¡¦½èÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿Í´Ö¤Ë¶á¤¤¼«Á³¤Ê±þÅú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¡áÊ£¿ô¤Î¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ç¹âÅÙ¤ÊÍý²ò¤ä¿äÏÀ¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Gemini¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢GP Chat¸ø¼°note¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gemini¤¬¿·¤¿¤Ê¡ÈÃç´Ö¡É¤Ë ¤½¤ÎÆÃÄ§¤òÌÌÀÜÉ÷¤Ë¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿
https://note.com/gpchat/n/n28d3c1314be9
¡ÖGP Chat¡× ¤Ç¡ÖGemini¡×¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï
GP Chat¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Gemini¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´ÍøÍÑÊýË¡¡Û
1. App Store ¤Þ¤¿¤Ï Google Play Store ¤ÇGP Chat¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É
2. ¥¢¥×¥êÆâ¾åÉô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Èー¥¯²èÌÌ¤Î¡ÖAI¤ËÊ¹¤¯¡×º¸ÎÙ¤Ë¤¢¤ëÌð°õ¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×
3. ÂÐÏÃÁê¼ê¤«¤éGemini¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢Google¤¬³«È¯¤·¤¿ºÇ¿·AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹
GP Chat¤Ç¤Ï¡¢1Æü5ÄÌ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇAI¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌµÀ©¸Â¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó(·î³Û1,280±ß～)¤â¸½ºß3Æü´ÖÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²¼µ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤êiOS¡¦Android¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤ÇGP Chat¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Æ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://gpchat.onelink.me/pkT6/fo0wbxzs
º£¸å¤â³ô¼°²ñ¼Òpicon¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç³Ú¤·¤¤²ñÏÃÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊäÂ¾ðÊó¡Ú³ô¼°²ñ¼Òpicon¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÈ¯ÌÀ¤Ç¥»¥«¥¤¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£LINE¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡ÖAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤¯¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
³ô¼°²ñ¼Òpicon
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
ÀßÎ©¡§ 2016Ç¯04·î01Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ »³¸ý æÆÀ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî
Web¥Úー¥¸¡§ https://picon-inc.com
¡Ú³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Û
