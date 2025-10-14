¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡Û¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡¡Ö¥×¥é¥ó¥È´í¸±¶è°èÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¬¥¹»ö¸Î¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤òÂçÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ÎÉÅµ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î23Æü¡¢11·î26Æü¡¢12·î16Æü¤Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë´í¸±¶è°è¤ÎÀºåÌ¤ÊÀßÄêÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÉÇú¥¨¥ê¥¢¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇËÉÇú¥¨¥ê¥¢¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î³µÍ×¤ä¸«Ä¾¤·ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤µ¤ì¤¿¤¤Êý
¡¦¼«¼Ò¤Î¹©¾ìÆâËÉÇú¥¨¥ê¥¢¤ÇÈóËÉÇúÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤Êý
¡¦»º¶È¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤ò¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£Æü»þ
³«ºÅÆü¡§
£±. 2025Ç¯10·î23Æü(ÌÚ)¡¡13:30～15:00
£². 2025Ç¯11·î26Æü(¿å)¡¡13:30～15:00
£³. 2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)¡¡13:30～15:00
¢¨¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤Æü»þ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¡ü²ñ¾ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¢¨Google Meet¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ë¤Ç¤¹
¢¨³«ºÅÁ°Æü¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ØURL¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹
¢£¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢´õË¾¤Î¥»¥ß¥Êー¤ÈÆüÄø¤Î¹àÌÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤ß :
https://www.new-cosmos.co.jp/contact/industrial_estimate/
¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1964Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ²ÈÄíÍÑ¥¬¥¹·ÙÊó´ï¤ò³«È¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¬¥¹»ö¸Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç²ÈÄíÍÑ¥¬¥¹·ÙÊó´ï¡¦»º¶ÈÍÑ¥¬¥¹¸¡ÃÎ·ÙÊó´ï¡¦½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄíÍÑ¥¬¥¹·ÙÊó´ï¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¥³¥¢¤È¤Ê¤ë¥¬¥¹¥»¥ó¥µµ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¬¥¹¥»¥ó¥µ¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤ÀßÈ÷¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥»¥ó¥µ¥»¥ó¥¿ー¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡§ Âçºå»ÔÍäÀî¶è»°ÄÅ²°Ãæ2-5-4
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ¹â¶¶ ÎÉÅµ
ÀßÎ© ¡§1960Ç¯
URL ¡§ https://www.new-cosmos.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ²ÈÄíÍÑ¥¬¥¹·ÙÊó´ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥¬¥¹¸¡ÃÎ·ÙÊó´ï¡¢½»ÂðÍÑ⽕ºÒ·ÙÊó´ïÂ¾¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹