¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤È¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±Ãø½ñ¡¢¡ØOasis¡§TRYING TO FIND A WAY OUT OF NOWHERE¡Ù¤¬10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÁ´¹ñÈ¯Çä
À¤³¦Ê¸²½¼Ò¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¤È¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¶¦Ãø¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØOasis¡§TRYING TO FIND A WAY OUT OF NOWHERE¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤ò2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢1994Ç¯¤«¤é2009Ç¯¡¢¤½¤·¤Æº£¤Ê¤ª¥Ð¥ó¥É¤ÎËµ¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¥Ð¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤È¤½¤Î¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¡¢¤µ¤é¤ËÌ¤¸ø³«¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È½ñ¤²¼¤í¤·½øÊ¸¤ò´ó¤»¤¿¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÏºÆ·ëÀ®ÍèÆü¥Ä¥¢ー¤òºÌ¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î"¥ª¥¢¥·¥¹¼Ì¿¿½¸¡É¤Ç¤¹¡£
¢¡ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê»ÅÍÍ¡õ¸«±þ¤¨¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÄ¶½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ
¾åÀ½¥¯¥í¥¹À½ËÜ¡¢Çó²¡¤·²Ã¹©¡¢É½»æ¤Ë¿ÞÈÇ¤òËä¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃ¼ì»ÅÍÍ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸«¤ë¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Ä¶¹ë²Ú±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ç¯Âå½ç¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¡¢¥íー¥É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥·ー¥È¡¢¥·ー¥±¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤¬500Ëç°Ê¾å¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤¬Åö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿ËÜ½ñ¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¤Î´°Á´¤Ê¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤«¤é¡¢Ì¾ºî¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÈÌ¤¸ø³«¥¤¥áー¥¸¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¤¿¤À¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤ÏÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý
¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Î¼Ì¿¿¤È¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤Î²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¥Ð¥ó¥É¤Î¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÌ¾¶Ê¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£Ã±¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤ÏÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ È¯ÇäµÇ°¡ª Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅÃæ¡ª ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛÅ¹ÊÞ¤â¡ª
¢¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢¡ ¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¡ÊJill Furmanovsky¡Ë¡¡
¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¡¢¥Ö¥í¥ó¥Ç¥£¡¢¥¶¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥é¥âー¥ó¥º¡¢¥×¥ê¥Æ¥ó¥Àー¥º¡¢¥¸¥ç¥¤¡¦¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡¢¥ì¥Êー¥É¡¦¥³ー¥¨¥ó¡¢¥¨¥¤¥ßー¡¦¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ò50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§ ½é¤á¤Æ¥ª¥¢¥·¥¹¤Î»£±Æ¤ò¤·¤¿1994Ç¯12·î¤«¤é²ò»¶»þ¤Î2009Ç¯8·î¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Ð¥ó¥É¡¦¥á¥ó¥Ðー¤Î¶á¤¯¤Ç²á¤´¤·¡¢¼«Í³¤Ë»£¤ì¤ë¹¥¾ò·ï¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÍÇ½Ë¤«¤Ê¥®¥ã¥é¥¬ー·»ÄïÎ¨¤¤¤ëÌû²÷¤Ê¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥óÃ£¡ÊÈà¤é¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ë¤È¤Î»Å»ö¤ËºÝ¤·¡¢»ä¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âÃúÅÙÎÉ¤¯¡¢½¼Ê¬¤Ê·Ð¸³¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥«¥á¥é¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤È¤·¤Æ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ºîÉÊ¤ò¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌ¤È¯É½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¥Î¥¨¥ë¤Î¹×¸¥¤È»Ù±ç¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤¿¤á¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÊÅØÎÏ¤òÊû¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Thames & Hudson¡ÊÃí¡§ËÜ½ñ¤Î¸¶½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤ÓÊÔ½¸¥Áー¥à¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤Ç¤¤¿»ö¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¡ÊNoel Gallagher¡Ë¡¡¡¡¡¡
¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢¤Î»þÂå¤òÄêµÁ¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¥·¥ó¥¬ー¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£1994Ç¯8·î¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹¡Ê¸¶Âê¡§Definitely Maybe¡Ë¡Ù¤¬Á´±Ñ¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÈãÉ¾Åª¤Ë¤â¾¦¶ÈÅª¤Ë¤â¹¤¯À®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢2ºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥âー¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥íー¥êー¡Ê¸¶Âê¡§¡ÊWhat's the Story¡ËMorning Glory?¡Ë¡Ù ¡Ê1995Ç¯¡Ë¤È¡Ø¥Ó¥£¡¦¥Ò¥¢¡¦¥Ê¥¦¡Ê¸¶Âê¡§Be Here Now¡Ë¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï2009Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯8·î¤ËºÆ·ëÀ®¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡¡
¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§ 30Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¸¥ë¤È¤Î¸òÎ®¤ò¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ ËÝÌõ¼Ô¡§ËÙ¹¾ÏÂÂå
1990Ç¯¤ËÅÏ±Ñ¤·¡¢¼ç¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢¥í¥¹¡¦¥Ï¥ë¥Õ¥£¥ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¥Õ¥©¥È¥ê¥¿¥Ã¥Á¥ãー¤òÌ³¤á¤ë¡£±Ñ¹ñºß½»¤Ï35Ç¯¡£
¼ç¤ÊËÝÌõ½ñÀÒ¤Ë¤Ï¡¢¡ØSpeed of Life¡Ù¡ØJimmy Page¡Ù¡ØFaces¡Ù¡ØPhotograph¡Ù¡ØBeck01¡Ù(Genesis Publications´©¡Ë¡¢¡ØLED ZEPPELIN by LED ZEPPELIN¡Ù¡Ø¥¯¥¤ー¥ó¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¹¡¡¥Ëー¥ë¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ó¼Ì¿¿½¸¡Ù¡Ê¥·¥ó¥³ー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´©¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡ ´Æ½¤¼Ô¡§Ê´Àî¤·¤Î
¡Ørockin¡Ç on¡Ù¸µÊÔ½¸Ä¹¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï²»³Ú¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Îµ»ö¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¼¹É®¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Û¤«¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹¡§¥Í¥Ö¥ïー¥¹1996¡Ù¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹¡§¥¹ー¥Ñー¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ»úËë´Æ½¤¤âÌ³¤á¤ë¡£
¢¡ ´©¹Ô¾ðÊó
¡ØOasis¡§TRYING TO FIND A WAY OUT OF NOWHERE¡Ù
¢£Ãø¼Ô¡§¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー
¢£ËÝÌõ¡§ËÙ¹¾ÏÂÂå
¢£´Æ½¤¡§Ê´Àî¤·¤Î
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£Äê²Á¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£»ÅÍÍ¡§¾åÀ½¡¿B4ÊÑ·¿¡¿304¥Úー¥¸
¢£È¯¹Ô¡¦È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò
