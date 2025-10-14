À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Çー¥¿¡¦AI¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ODSC AI West 2025 ¤Ë¤Æ¡¢Squadbase CEO ¤Î¼ÆÅÄÄ¾¿Í¤¬ ¡È¥Ð¥¤¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇBI¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡É ¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÅÐÃÅ
¼ÒÆâ¸þ¤±AI¥¢¥×¥ê¤Î¥»¥¥å¥¢¤Ê¶¦Í¡¦±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Squadbase ¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒQueue¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¼ÆÅÄÄ¾¿Í¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î28Æü～30Æü¤ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶õ¹Á¶á¹Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎAI¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¡ÖODSC AI West 2025¡ÊOpen Data Science Conference West 2025¡Ë¡× ¤Ë¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Î¼ÆÅÄÄ¾¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¡ÖRebuilding Business Intelligence with Vibe Coding¡Ê¥Ð¥¤¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇBI¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢AI»þÂå¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ODSC AI West 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ODSC AI West¤Ï¡¢AI¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤Î¼ÂÌ³¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¡¦´ë¶È¥êー¥Àー¤¬½¸·ë¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Îµ»½Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
À¸À®AI¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¡¢AI¥»ー¥Õ¥Æ¥£¡¢MLOps¡¢¥Çー¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢NLP¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æー¥Þ¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï10·î28Æü～30Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶õ¹Á¶á¹Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢OpenAI¡¢Anthropic¡¢Google DeepMind¡¢Meta¡¢HuggingFace¡¢LangChain¡¢CrewAI ¤Ê¤É¤¬ÅÐÃÅ¡¦½ÐÅ¸Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¹Ö±é³µÍ×¡§¡Ö¥Ð¥¤¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇBI¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×
½¾Íè¤ÎBI¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¹½ÃÛ¤·²áµî¤Î¿ôÃÍ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¹¹¿·¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤¬ÃÙ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¸À¸ì¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡ÖVibe Coding¡Ê¥Ð¥¤¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³«È¯ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ò¸«¤ëBI¡×¤«¤é¡Ö¥Çー¥¿¤ÈÂÐÏÃ¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤¹¤ëBI¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Squadbase¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Squadbase¤Ï¡¢¼ÒÆâAI¥¢¥×¥ê¤äBI¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¥»¥¥å¥¢¤Ë¶¦Í¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CI/CD¡¢¼«Æ°Ç§¾Ú¡¢¥í¥°´Æ»ë¡¢¥æー¥¶ーÊ¬ÀÏ¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¼ý½¸¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤·¡¢AI³èÍÑ¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ø¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.squadbase.dev/ja
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒQueue
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-22-10 ÂèÆóÅìË®¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯11·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼ÆÅÄÄ¾¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¥¢¥×¥ê±¿ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSquadbase¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒQueue ¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§contact@queue-inc.com