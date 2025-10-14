¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢Pangea¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥¤¥äー¤òÊÝ¸î
¤³¤Î»ñÎÁ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-to-acquire-pangea-to-secure-every-layer-of-enterprise-ai/)¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)¡ÊNASDAQ¡§CRWD¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëPangea(https://pangea.cloud/)¤ÎÇã¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¼°·ÀÌó¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¡¢Falcon(R)¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/)¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¶È³¦½é¤ÎÊñ³çÅª¤ÊAIDR¡ÊAI¸¡ÃÎ¤ÈÊÝ¸î¡Ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£AIDR¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI³«È¯¤«¤é½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢AI¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Çー¥¿¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎCEO·ó¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥çー¥¸¡¦¥«ー¥Ä¡ÊGeorge Kurtz¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤Ï¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç´ë¶È¤Ë¿·¤¿¤Ê¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬¹¶·â¼Ô¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Pangea¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¸¡ÃÎ¡¢ÊÝ¸îÂÐºö¤ÎÅ¬ÍÑ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î½å¼é¤òÄÌ¤·¤ÆAI¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÊÝ¸î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ê¤¯¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆAI¤ò¹½ÃÛ¡¢Å¸³«¡¢³ÈÄ¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡§Êñ³çÅª¤ÊAIDR¤ÎÄó¶¡
¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢º£¤ä¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊÝ¸î¤Ë¤ª¤±¤ë¶È³¦É¸½à¤È¤Ê¤Ã¤¿EDR¡Ê¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¸¡ÃÎ¡¦ÂÐ±þ¡Ë¤òÂ¾¼Ò¤ËÀè¶î¤±¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÏPangea¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î²è´üÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òAI¤ËÅ¬ÍÑ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI³«È¯¤«¤é½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëAI¤ÎÍøÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²Ä»ëÀ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢ÊÝ¸îÂÐºö¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦½é¤ÎÊñ³çÅª¤ÊAIDR¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Falcon¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢AI¤ò°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ë´Ä¶¤ä¥â¥Ç¥ë¤òÊÝ¸î¤·¡¢µ¡Ì©¥Çー¥¿¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥íー¥É¤«¤é¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ»ß¤·¡¢SaaS¥¹¥¿¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Pangea¤Ï¡¢AI¤¬´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤ÎÊÝ¸î¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ª¤è¤ÓAI¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê²Ä»ëÀ¤ÈÀ©¸æ¤òÄó¶¡¤·¡¢AI¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëÊñ³çÅª¤ÊÊÝ¸î¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Pangea¡§³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½
¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢Pangea¤ÎÇã¼ý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊAIÊÝ¸î¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- Êñ³çÅª¤ÊAIDR¡§AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤½¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò²Ä»ë²½¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤·¡¢AI¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¡ÃÎ¡¢ÂÐ±þ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËEDR¤¬¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÊÑ³×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¹¶·â¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§Ä¾ÀÜÅª¤ª¤è¤Ó´ÖÀÜÅª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¹¶·â¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥¸¥§¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î»î¤ß¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë¶È³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÝ¸î¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Í¸úÀ¤ÏºÇÂç99%¤Ç¡¢¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¤Ï30¥ß¥êÉÃÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¡£¢¨1
- ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤AI¤ÎÍøÍÑ¤ÎÁË»ß¡§AI¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¤ª¤è¤Ó¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥Ý¥ê¥·ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤²Ä»ëÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤äÀ¸À®AI¤È¤Î²ñÏÃ¤ä¤½¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ©¸æ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤AI¤ÎÍøÍÑ¤òÄ¾¤Á¤ËÁË»ß¤·¤Þ¤¹¡£
- ³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÊÝ¸î¡§³«È¯¼Ô¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¹½ÃÛ¤·¡¢Åý¹ç¤¹¤ëAI¤Î´Æ»ë¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Falcon Shield¤Ë¤è¤ëSaaS¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÊÝ¸î¤òÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥»¥¥å¥¢¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¡§¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÊÝ¸îÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢À©¸æ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿×Â®¤ËAIµ¡Ç½¤ò»Ô¾ì¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÇAI¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯
AI¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥â¥Ç¥ë¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥¦¥É¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢AI¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¹Ô¤¦¿Í´Ö¤ÈÈó¿Í´Ö¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬AI¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÇAI¤ÎÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¹¶·â¼Ô¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼åÅÀ¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Pangea¤Îµ¡Ç½¤¬Falcon¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿º£¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¤½¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë´ë¶È¤Î¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°èÁ´ÂÎ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤êAI¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
Pangea¤ÎCEO·óÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëOliver Friedrichs»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPangea¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆAI¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²Ä»ëÀ¤È¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ò´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¡¢°ÂÁ´¤ËAI¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÈFalcon¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅý¹ç¤·¡¢¶È³¦½é¤ÎÊñ³çÅª¤ÊAIDR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¢¨1¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢GPU¥Ùー¥¹¤Î¥¨¥Ã¥¸Å¸³«¤Ç¤Î¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
CrowdStrike¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CrowdStrike(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)¡ÊNASDAQ¡§CRWD¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥íー¥É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¥Çー¥¿¤ò´Þ¤à´ë¶È¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CrowdStrike Falcon(R)¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢CrowdStrike Security Cloud¤ª¤è¤ÓºÇÀèÃ¼¤ÎAI¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¹¶·â»ØÉ¸¡¢¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¹¶·â¼Ô¤ÎÀï½Ñ¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤«¤é¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ä¶¹âÀºÅÙ¤Î¸¡ÃÎ¡¢¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸î¤È½¤Éü¡¢Àº±Ô¤Ë¤è¤ë¶¼°Ò¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Í¥ÀèÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÀÈ¼åÀ¤Î²Ä´ÑÂ¬À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Falcon¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÈ÷¤¨¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿×Â®¤«¤Ä¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤ÊÅ¸³«¡¢Í¥¤ì¤¿ÊÝ¸î¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Ê£»¨¤µ¤òÄã¸º¤·Â¨ºÂ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
CrowdStrike: We stop breaches.
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.crowdstrike.com/ja-jp/
