ÀèÃ¼¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬2021Ç¯Èæ¡Ü156¡ó¤ÇµÞ¿
¥ê¥ó¥«ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°ÅÄ ²Â¹¨¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥«ー¥ºOI¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ô¢°æ ±§Íº¡Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÎÌ»Ò¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤ÉÀèÃ¼Ê¬Ìî¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡Ö½ÅÍ×µ»½Ñ¥ê¥¹¥È¡×¤òºöÄê¤¹¤ëÆ°¤¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»º¶È³¦¤Îµ»½Ñ¥Ëー¥ºÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÇ¯´Ö¿ôÉ´·ï¤Î¥ê¥µー¥Á°Æ·ï¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿µ»½Ñ¥Æー¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2021Ç¯1·î～2024Ç¯12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿1,304·ï¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»º¶È³¦¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃíÌÜµ»½Ñ¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀïÎ¬Åª½ÅÅÀÊ¬Ìî¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢AI¤äÎÌ»Ò¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼Ê¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö½ÅÍ×µ»½Ñ¥ê¥¹¥È¡×¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º£¸å¤Î¹ñ¤Î¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤ÎÊý¸þÀ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÆ°¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ñ¤ÎÀïÎ¬¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î»º¶È³¦¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¥Ëー¥º¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶ÈÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢Ç¯´Ö¿ôÉ´·ï¤Îµ»½ÑÄ´ºº¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿»º¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ëー¥º¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ»½Ñ¥Ëー¥º¤Î¿¤ÓÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¢¨ËÜ¥Çー¥¿¤Ï¡¢2021Ç¯¤È2024Ç¯¤Îµ»½ÑÄ´ºº¥Æー¥Þ¿ô¤òÈæ³Ó¤·¡¢Áý²ÃÎ¨¤Î¹â¤¤½ç¤Ë·ÇºÜ¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥«ー¥ºOI¸¦µæ½ê¤¬2021Ç¯1·î～2024Ç¯12·î¤ËÄ´ºº¤·¤¿¥Æー¥Þ
ÂÐ¾Ý¥Æー¥Þ¿ô¡§1,304·ï
Ê¬ÀÏÊýË¡¡§¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡×¡ÖÀèÃ¼ºàÎÁ²Ê³Ø¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ªµ»½Ñ¡×¤Ê¤É20¤Îµ»½Ñ¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÊ¬Îà¤·¡¢2021Ç¯~2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº¥Æー¥Þ¤ÎÁý¸º¿ô¡¢Áý¸ºÎ¨¤ò»»½Ð¡£
¢£µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¤«¤é¸«¤¨¤ë£³¤Ä¤ÎÃíÌÜÎÎ°è
º£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Îµ»½ÑÆ°¸þ¤Ï¡¢À¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë£³¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1. ½ÅÅÀÎÎ°è¡§À®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¼çÍ×µ»½ÑÊ¬Ìî
°ÊÁ°¤«¤é´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ëー¥º¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÀèÃ¼¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦Ãß¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤Ï¡¢2021Ç¯Èæ¤ÇÁý²ÃÎ¨+156%¡¢·ï¿ô+39·ï¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¶È³¦¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¶È³¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿åÁÇÀ½Â¤¡¦ÃùÂ¢¡¦ÍøÍÑ¤äCO2Ê¬Î¥²ó¼ý¡¦»ñ¸»²½¤Ê¤É¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ´ðÈ×µ»½ÑÎÎ°è¡§ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ
Áý²ÃÎ¨¤ÏÃæÄøÅÙ¤Ê¤¬¤éÄ´ºº¥Æー¥Þ¿ô¤ÏÂ¿¤¯¡¢»º¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¡ÖÀèÃ¼ºàÎÁ²Ê³Ø¡×¤ä¡ÖÀèÃ¼´Æ»ë¡¦Â¬°Ì¡¦¥»¥ó¥µー¡×¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÀèÃ¼ºàÎÁ²Ê³Ø¡×¤Ç¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤ä¥Ð¥¤¥ªÍ³ÍèÁÇºà¡¢´Ä¶µ¬À©ÂÐ±þ¤ÎÂåÂØºàÎÁ¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¥Æー¥Þ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÀèÃ¼´Æ»ë¡¦Â¬°Ì¡¦¥»¥ó¥µーµ»½Ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦Í½ËÉ°åÎÅÊ¬Ìî¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é°Ý»ý´ÉÍý¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¿·¶½ÎÎ°è¡§µÞÂ®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¼¡À¤Âåµ»½Ñ
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¥Ëー¥º¤¬µÞÁý¤·¤¿¼¡À¤Âå¤ÎÃíÌÜÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¡ÖÀèÃ¼¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ï+200%¡Ê+4·ï¡Ë¡¢¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡×¤Ï+143%¡Ê+10·ï¡Ë¤ÈµÞ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¥×¥í¥»¥¹¸úÎ¨²½¤äÀ¸»º¸½¾ì¤Î¹âÅÙ¼«Æ°²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬³èÈ¯¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö±§Ãè´ØÏ¢µ»½Ñ¡×+100%¡Ê+3·ï¡Ë¤ä¡Ö³¤ÍÎ´ØÏ¢µ»½Ñ¡×Åù¤â¿·¤¿¤Ë¸²ºß²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢Á÷µ¡´ï¤ä²½³Ø¶È³¦¤«¤é¤Î´ØÍ¿¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎºàÎÁ¡¦Æ°ÎÏ¡¦ÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò±§Ãè¤ä³¤ÍÎ¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë±þÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤ÎÉ½¤ì¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¹Í»¡¡§¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë»º¶È³¦¤ÎÆ°¤
º£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö½ÅÅÀÎÎ°è¡×¤È¡Ö´ðÈ×µ»½ÑÎÎ°è¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤¬º£¸å¤âÀ¤³¦¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ê¡¢»º¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤¬¤½¤Î½ÅÍ×À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿·¶½ÎÎ°è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡Ö±§Ãè¡×¤ä¡Ö³¤ÍÎ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï²½³Ø¡¢Í¢Á÷µ¡´ï¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Êµ»½ÑÆ°¸þÄ´ºº¤ËÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ³«È¯¤«¤éÀ¸»º¸½¾ì¤Î¼«Æ°²½¡¢±¿Å¾»Ù±ç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ï¤â¤Ï¤äÆÈÎ©¤·¤¿¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¶È³¦¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤Êµ»½Ñ¥Ëー¥º¤È¡¢¹ñ¤¬½ÅÅÀÅª¤ËÍ½»»¤òÅê²¼¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¹çÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£½©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÀ¯ÉÜ¤Î½ÅÍ×µ»½Ñ¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÆ°¤¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥«ー¥ºOI¸¦µæ½ê¤ª¤è¤Ó¡ÖLinkers Research¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥«ー¥ºOI¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥ê¥ó¥«ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://corp.linkers.net/¡Ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëµ»½Ñ¥ê¥µー¥Á¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖLinkers Research¡×¡Ë¤òÊ¬¼Ò²½¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Linkers Research¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï°Ê¹ß¡¢Âç¼êÀ½Â¤¶È¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÄ´ºº¼õÂ÷·ï¿ô200·ï°Ê¾å¡¢Îß·×¤Ç1,500·ïÄ¶¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸ÄÊÌ¤Î¼õÂ÷Ä´ºº¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜÊ¬ÀÏ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡×¤ä¡ÖÀ¸ÂÎ¥»¥ó¥·¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÄÌ¤¹¤ë½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÈ¼«Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤Î²¼µ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëºÇ¿·µ»½ÑÆ°¸þÄ´ºº2025¡§https://go.linkers.net/2025_cn_proposal
À¸ÂÎ¥»¥ó¥·¥ó¥°ÀèÃ¼µ»½ÑÄ´ºº 2025Ç¯½©¡§https://go.linkers.net/2025a_sensing_proposal
¢£ÌµÎÁWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÖLR Clip¡×¤Î¤´°ÆÆâ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Î°ìÉô¤ä¥»¥ß¥Êー»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¤ÎWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÖLR Clip¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ËÜÊ¬ÀÏ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¾å°Ì5µ»½ÑÊ¬Ìî¤Î¶ñÂÎÅª¤Êµ»½Ñ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼µURL¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤Î¾å¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Clip¤Î¤´ÅÐÏ¿ÊýË¡¡§https://go.linkers.net/plan_lr_clip
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥«ー¥ºOI¸¦µæ½ê
URL¡§https://oi-lab.co.jp/
½êºßÃÏ¡§¢©112-0004 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2-3-21 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Ó¥ë6³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§Ô¢°æ ±§Íº
ÀßÎ©¡§2024Ç¯8·î
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß
³ô¼ç¹½À®¡§¥ê¥ó¥«ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê100%¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ê¥ó¥«ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://corp.linkers.net/
½êºßÃÏ¡§¢©112-0004 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2-3-21 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Ó¥ë6³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§Á°ÅÄ¡¡²Â¹¨
ÀßÎ©¡§2011Ç¯9·î
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡¡5131¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»ö¶È¡¢¥ê¥µー¥Á»ö¶È¡¢Â¾