¡ÚJTB¡ÛMicrosoft 365 Copilot¸¦½¤¤ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇËèÆüÍøÍÑÎ¨¤¬76.9¡ó¤È¼õ¹ÖÁ°¤è¤ê25.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã
¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ¸¶ âÃ°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJTB¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³ËÌ ±ÉÆóÏº¡¢°Ê²¼¡ÖJTB¡×¡Ë¤ËCopilotÄêÃå²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¦½¤¤ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢Microsoft 365 Copilot¤ÎËèÆüÍøÍÑÎ¨¤¬76.9¡ó¤È¼õ¹ÖÁ°¤è¤ê25.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿Â¾¡¢Ç¯´Ö¤ÇºÇÂçÌó3,240»þ´Ö¤Î¶ÈÌ³»þ´Öºï¸º¤Ë·Ò¤¬¤ë³èÍÑË¡¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é▶https://www.skillupai.com/private-training/success_stories/jtb/
¥Äー¥ë¤Ï¤¢¤ë¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤ÎÊÉ
Î¹¹Ô¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëJTB¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâÀìÍÑAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢´õË¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏMicrosoft 365 Copilot¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¡£¤·¤«¤·³Æ¥Äー¥ë¤Îµ¡Ç½ÀâÌÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¡×¥¤¥áー¥¸¤¬»ý¤Æ¤º¡¢ÆÃ¤ËMicrosoft 365 Copilot¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶µ°éµ¡²ñ¤â½½Ê¬¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑÎ¨25.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý²Ã¤ÈÇ¯´Ö3,240»þ´Ö¤Î¶ÈÌ³»þ´Öºï¸º¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë³èÍÑ»öÎã¤ÎÁÏ½Ð
¤½¤³¤Ç¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÇMicrosoft 365 Copilot¤Îµ¡Ç½¤äÆÃÀ¤ò¸úÎ¨Åª¡¦ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤ó¤À¤Î¤Á¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯ÁÛ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç¼ÁÌä²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶ÈÌ³¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëµ¿Ìä¤ä²ÝÂê¤Ë¹Ö»Õ¤¬È¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¥¹¥¥ë¤òËá¤¤Ä¤Ä¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëMicrosoft 365 Copilot¤Î³èÍÑË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼ç¤ÊÀ®²Ì¡ä
ÍøÍÑÎ¨¤ÎÁý²Ã¡§ ËèÆüMicrosoft 365 Copilot¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î³ä¹ç¤¬¡¢¸¦½¤Á°¤Î51.6%¤«¤é76.9%¤Ø¤È25.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³»þ´Öºï¸º¡§ ¸¦½¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿³èÍÑË¡¤òÁ´¼õ¹ÖÀ¸¤ËÅ¸³«¡¦¼Â»Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·î¤¢¤¿¤êÌó274»þ´Ö¡¢Ç¯´Ö¤ÇºÇÂçÌó3,240»þ´Ö¤Î¶ÈÌ³ºï¸º¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³²þÁ±¡§ Î¹¹Ô¤Î¹©ÄøÉ½ºîÀ®¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£±.´Ñ¸÷ÃÏÄó°Æ¡¢£².¹©Äø¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢£³.¹©ÄøÉ½¤Ø¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¦½¤Àµ¤ËMicrosoft 365 Copilot¤ò³èÍÑ¤·¡¢·î´Ö¤Ç10»þ´Ö¤Îºî¶È»þ´Ö¤òºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒJTB ÌÐ¼êÌÚÍÍ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÃÊ³¬Åª¸¦½¤¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤Î¶ÈÌ³¤òÊ¬²ò¤·¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤à¥»¥ª¥êー¡Ù¤ò³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬¡Ø²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¾õÂÖ¤«¤é³Î¼Â¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸¦½¤¤ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Î¹â¤¤ÁØ¤ËÈó¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦½¤¸å¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤Ç¹Í°Æ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹¹¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢ÊÌÅÓ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÒÆâÀ¸À®AI¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¸¦½¤¤äÈ¼Áö»Ù±ç¤Ç¡¢¥Äー¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÉáÊ×Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¥»¥ª¥êー¡×¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÀ®²Ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëCopilot³èÍÑ¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯CopilotÄêÃå²½»Ù±ç
£±.Microsoft 365 Copilot³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÅÚÂæ¤òÃÛ¤¯e¥éー¥Ë¥ó¥°
e¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÇMicrosoft 365 Copilot³èÍÑ¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÅÚÂæ¤òÃÛ¤¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¹ÖµÁ¤ä¼ÂÁ©±é½¬¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³Ø½¬ÆâÍÆ¡ä
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÏÃ·¿À¸À®AI¤ÎÍøÍÑË¡¤ä¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹
¡¦Microsoft 365 Copilot¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¡¢ÆÃ¤ËÂ¾¤ÎMicrosoftÀ½ÉÊ¤È¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Þ¤¹
¡¦¤´¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÊýË¡¤ä¡¢¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹
£².¼«¶ÈÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¥é¥¤¥Ö¹ÖµÁ
e¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò¸µ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤òÃª²·¤·¤·¡¢Microsoft 365 Copilot¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥ïー¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£Microsoft 365 Copilot³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢Â¾¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¹Ö»Õ¤«¤é¤Î¹ÖÉ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯ÁÛ¤¹¤ë»ëÅÀ¤ò¹¤²¡¢Â¿³ÑÅª¤ËËá¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
£³.¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤Ë¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¤ëÈ¼Áö»Ù±ç
¥×¥í¥ó¥×¥È¼ÁÌä²ñ¤Ç¡¢¹ÖµÁ¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÍÑ¥¹¥¥ë¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¹ÖµÁ¸å¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤¸¤¿µ¿ÌäÅÀ¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ä¹Ö»Õ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë²þÁ±¤·¡¢¶ÈÌ³»þ´Öºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëMicrosoft 365 Copilot¤Î³èÍÑ¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥¢¥¸¥¢ ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º ¥Ñー¥È¥Êー ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Þ¥Ã¥È ¥Õ¥¡ー¥¹ (Matt Furse) ¤è¤ê
ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤è¤ë¡ÖCopilotÄêÃå²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Microsoft 365 Copilot¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÄêÃå¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ï¡¢Ìó950¼Ò¤Ë¤ª¤è¤ÖDX/AI¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Î¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡Ö¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÈ¼Áö»Ù±ç¡×¡¢Ê¸²½¾úÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¹½ÃÛ¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÄêÃå¡×¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Æ±¼Ò¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Microsoft 365 Copilot¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡§¢©101-0051 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2ÃúÌÜ40-5
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ¸¶ âÃ°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
AI/DX¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®»ö¶È
¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦AI³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»ö¶È
GX¡ÊGreen Transformation¡Ë¿Íºà°éÀ®»ö¶È
AI/DX¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍºàÆÃ²½·¿ ºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È
Web¥µー¥Ó¥¹³«È¯»ö¶È
URL¡§https://skillup-next.co.jp/
¢¨Microsoft¡¢Microsoft 365¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨Microsoft 365¤Ï¡¢Microsoft Corporation¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£