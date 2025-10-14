»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤«¤é¡ÈÊÝ°é¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¼Ì¿¿¸¦½¤²ñ¤ò³«ºÅ¡ªÂçºå»Ô»äÎ©ÍÄÃÕ±à¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±àÏ¢¹ç²ñ¼çºÅ¡¡¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¡ß»ÍÛêÆí³Ø±àÃ»´üÂç³Ø
¼Ì¿¿¤È¿©¤ÎÎÏ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Áí¹çÊÝ°é¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀé³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀéÍÕ¿ÌÀ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò)¤Ï¡¢»ÍÛêÆí³Ø±àÃ»´üÂç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÂçÅì»Ô¡¢³ØÄ¹ ÌÚÂ¼Í§¸ü¡Ë¤È¶¦Æ±¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºå»Ô»äÎ©ÍÄÃÕ±à¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±àÏ¢¹ç²ñ¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¼çºÅ¤Î¸¦½¤¤Ë¤Æ¡ÖÍÄ»ùÂ¤·Á¤«¤éÊÝ°é¤òÊÑ¤¨¤ë 2 -¥Õ¥©¥È¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹-¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢»ÍÛêÆí³Ø±àÃ»´üÂç³Ø¤Î¹á·î¶µ¼ø¤ÈÅö¼Ò¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ°é¸¦½¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼Â»Ü¡£¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¡È»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¡É¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊÝ°é³èÆ°¤ÎµÏ¿¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊó¶¦Í¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÅÁ¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÂ¤·Á³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿ÊÝ°é¼ÔÆ±»ÎÂ¿³ÑÅª¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÊÝ°é´¶¡¢»Ò¤É¤â´Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå»Ô»äÎ©ÍÄÃÕ±à¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±àÏ¢¹ç²ñ¡¡¸¦½¤³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºå»Ô»äÎ©ÍÄÃÕ±à¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±àÏ¢¹ç²ñ
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¡Âçºå²Ê³Øµ»½Ñ¥»¥ó¥¿ー
¢£»²²Ã¼Ô¡¡¡¡¡§46Ì¾¡Ê²ÃÌÁ±à¤ÎÊÝ°é¼Ô¡¦¿¦°÷Åù¡Ë
¢£¸¦½¤¥Æー¥Þ¡§¡ÖÍÄ»ùÂ¤·Á¤«¤éÊÝ°é¤òÊÑ¤¨¤ë 2 -¥Õ¥©¥È¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹-¡×
¢£¹Ö»Õ¡¡¡¡¡¡¡§¹á·î¶Õ¹À¡Ê»ÍÛêÆí³Ø±àÃ»´üÂç³Ø ÊÝ°é³Ø²Ê ¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¾Àî·òÂÀÏº¡ÊÀé³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¡Ë´ð´´»ö¶ÈËÜÉô¡¡±Ä¶ÈÉôÉôÄ¹¡Ë
ÅöÆü¤Î¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à
¢£Âè°ìÉô¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ°é¼Ô¸¦½¤¤ÎÊýË¡¡×¤Ê¤É¡Ê»ÍÛêÆí³Ø±àÃ»´üÂç³Ø¡¡¹á·î¶Õ¹À¶µ¼ø¡Ë
Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¹á·î¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹·Á¼°¤ÎÊÝ°é¸¦½¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤äÈ¯Ã£¤Î¥×¥í¥»¥¹
¡üÊÝ°é¼Ô¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ
¡üÌÀÆü¤ÎÊÝ°é¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«
¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¹ÎÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕäµ¤ÇÅ½¤ê¹ç¤¦¥ïー¥¯¤ä¡¢ÊÝ°é´Ä¶¡¦À¼¤«¤±¡¦°Â¿´´¶¤Ê¤É¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¼Ì¿¿¤Î¾ìÌÌ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³Æ¼«»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Ùー¥¹¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÝ°é´ÑÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡Ë
¢£ÂèÆóÉô¡¡¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¼Ì¿¿¤ò³è¤«¤¹¥³¥Ä¡×¡ÊÀé³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ð´´»ö¶ÈËÜÉô¡¡±Ä¶ÈÉôÉôÄ¹¡¡¹¾Àî¡Ë
ÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢Àé³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê¡ÖÊÝ°é³èÆ°¡¦´Ø·¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¡¦»£±Æ¤Î¥³¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÁ©Åª¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¼Ì¿¿¤È¤½¤ÎÍýÍ³
¡üÊÝ°é³èÆ°¤È´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤È¸ÀÍÕ¡Ê¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤Î¹©É×
¡ü½¸ÃÄ³èÆ°¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üµ¡ºà¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý
¡ü»Ò¤É¤â¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤òÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¡¡¤Ê¤É
¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óºîÀ®¤ËÈ¼¤¦Çº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅú¤¨¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤È¶¦Í¡£Æü¡¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óºîÀ®¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤¹¤°¤ËÀ¸¤«¤»¤ëµ¤ÉÕ¤¤ÈÃÎ¸«¤ò¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬»ý¤Áµ¢¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¼Ì¿¿¤ò³è¤«¤¹¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖµÁ¤¹¤ë¹¾Àî¡Ë
»²²Ã¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¸¦½¤¤ò¼õ¤±¡¢»£¤êÊý¤ä¥³¥á¥ó¥È°ì¤Ä¤ÇÅÁ¤ï¤êÊý¤Ï°ã¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¹©É×¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤òÂç¤¤¯»£¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÉ÷·Ê¤ä¼ê¸µ¤ò¤è¤¯¼Ì¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¡×
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤«¡¢ÅÁ¤¨Êý¡¢¸«¤»Êý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý(»°Ê¬³ä¡¢Æü¤Î´Ý¤Î¹½¿Þ)¡¢³ÑÅÙ¡¢»ëÀþ¡¢¿§¡¹¤Ê¹©É×¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
»ÍÛêÆí³Ø±àÃ»´üÂç³Ø¡¡¹á·î¶Õ¹À¶µ¼ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
¿Í¤ÏÂ¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤ßÀ®Ä¹¡¢ÊÑÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¦½¤²ñ¤Ç¤Ï´ë¶È¿Í¡¢Âç³Ø¤Î¶µ°÷¡¢ÊÝ°é¼Ô¤¬¶¨Æ¯Åª¤Ê´Ø¤ï¤ê¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¸ì¤ê¹ç¤¤¤ÎÇÞ²ð¤È¤·¤Æµ¤¤Å¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ç»²²Ã¼Ô¤Ïº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸«Êý¡¢´¶¤¸Êý¡¢¹Í¤¨Êý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤âÀé³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Àé³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤¡¤ì¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¡¢¤è¤ê¤è¤¤ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¾Ð´é¤òÁÏ¤ê½Ð¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤êÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸¦½¤¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤ÊÏ¢ÌÁ¡¦¶¨²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÊÝ°é¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¤È¤Ï¢ä
¡Ö¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¡Êhttps://sencorp.co.jp/service¡Ë¡×¤Ï¡Ø¤³¤É¤â¤Ë¥Ôー¥¹¡Ù¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ë»ÜÀß¤äÊÝ¸î¼Ô¤È¤È¤â¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Áí¹çÊÝ°é¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°²ñ¤äÈ¯É½²ñ¤Ê¤Éµ¨Àá¹Ô»ö¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤«¤éÈÎÇä¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¼Ì¿¿ÈÎÇä¡Ö¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¥Õ¥©¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÝ°éICT¡Ö¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¡Ö¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡¢Æ°²è»£±Æ¡Ö¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¥àー¥Óー¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤Îµ²±¤äµÏ¿¤ò»Ä¤·¡¢µë¿©¡¦¿©°é¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¥Ù¥¸¡×¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤è¤êË¤«¤Ç¹¬¤»¤Ë°î¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÀé³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¢ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀéÍÕ¿ÌÀ
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®1ÈÖ3¹æ¡¡
¡¡¡¡¡¡ Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®¡¡µªÈø°æ¥¿¥ïー14F
ÀßÎ© ¡§2004Ç¯10·î
HP ¡§https://sencorp.co.jp
¤Ï¤¤¥Áー¥º¡ª¤Ï¡¢Àé³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£