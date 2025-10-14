InsurTech¶È³¦¤ÎjustInCaseTechnologies¡¢CASTER BIZ¥·¥êー¥ºÆ³Æþ¤Ç·î½é3Æü´Ö30»þ´ÖÄ¶¤Î¶ÈÌ³¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤·ÈËË»´ü»Ä¶È¤òºï¸º
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÀî¾ÍÂÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¥ã¥¹¥¿ー¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒjustInCaseTechnologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Èª²Ã¼÷Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖjustInCaseTechnologies¡×¡Ë¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖCASTER BIZ assistant¡×¤È·ÐÍý¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖCASTER BIZ accounting¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
justInCaseTechnologies¤Ï¡¢À®Ä¹¤Î²áÄø¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÉÍýÉôÌç¤ÎÂ°¿Í²½¤ä¶ÈÌ³Éé²Ù¤ò²ò¾Ã¡£ÆÃ¤Ë·ÐÍýÉôÌç¤Ë¶ÈÌ³¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë·îËö¡¦·î½é¤Ë¤Ï¡¢ÀÁµá½èÍý¤ä»ÙÊ§¿½ÀÁ¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·î½é3±Ä¶ÈÆü¤Ç30～35»þ´ÖÊ¬¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ä¶È¤òºï¸º¤·¡¢¼Ò°÷¤¬ËÜ¼Á¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
justInCaseTechnologies¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎInsurTech¡Ê¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£InsurTech¤È¤Ï¡¢Insurance¡ÊÊÝ¸±¡Ë¤ÈTechnology¡Êµ»½Ñ¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢2010Ç¯Âå¤ËFinTech¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿³µÇ°¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ä¬Î®¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹²þ³×¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤Î·Ð°Þ
justInCaseTechnologies¤Ï¡¢¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¤äP2PÊÝ¸±¡Ê¤ï¤ê¤«¤óÊÝ¸±¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤·¡¢Âç¼êÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËSaaS¡Öjoinsure¡×¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·»Äï²ñ¼Ò¤È¤Î°ìÂÎ±¿ÍÑ¡Ê¢¨2024Ç¯12·î¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¼Â¼Á50Ì¾Ê¬¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò1¿Í¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¡×¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¡£Â°¿Í²½¡¢Í¹Á÷ÊªÂÐ±þ¡¢·îËö¡¦·î½é¤Î¶ÈÌ³½¸Ãæ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¡¢´ÉÍýÉôÌç¤ÏÉ¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¡ÖCASTER BIZ assistant¡×¤òÆ³Æþ¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÅÌõ¤ä·è»»ÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤·ÐÍý¶ÈÌ³¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢²ñ·×ÉÊ¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÉ¬Í×À¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖCASTER BIZ accounting¡×¤ÎÊ»ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÂÐ±þ¶ÈÌ³
Ë¡Ì³¡§¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÀÌóÄù·ë¤ÎÊä½õ
Ï«Ì³¡§¶ÐÂÕ¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢ÂÇ¹ïÏ³¤ì¡¦Ä¹»þ´Ö¶ÐÌ³¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥ÉÏ¢Íí
·ÐÍý¡§ÀÁµá½ñ¼õÎÎ¡¦»ÙÊ§¿½ÀÁÅÐÏ¿¡¢»ÅÌõÆþÎÏ¡¢·è»»ÂÐ±þ
ÁíÌ³¡§¥Ñ¥½¥³¥óµ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¡¢Æþ¼¼¤ËÉ¬Í×¤Ê»ØÌæÅÐÏ¿¤Î¿½ÀÁ¡¢Ì¾»ÉÈ¯Ãí¡¢Í¹Á÷Êª¤Î¥¹¥¥ã¥ó¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡Ê¸½ÃÏÂÐ±þ¡Ë
¿Í»ö¡§À³Ê¥Æ¥¹¥È¤Î¼êÇÛ¡¦·ë²Ì¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢ÌÌÃÌÆüÄøÄ´À°
Èë½ñ¡§²ñµÄ¤ä½ÐÄ¥¤ÎÆüÄøÄ´À°¡¢²ñµÄ¼¼Í½Ìó¡¢¥«¥ì¥ó¥ÀーÈ¿±Ç
±Ä¶È»öÌ³¡§²ñµÄ¥¢¥¸¥§¥ó¥ÀºîÀ®¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¼Ô¤Î²ÔÆ¯³ÎÇ§¤ÈÀÁµá½ñ¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢ÀÁµá½ñºîÀ®¤Ê¤É
¢£ Æ³Æþ¤ÎÀ®²Ì
- ²ÔÆ¯»þ´Ö¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³Éé²Ù¤Î¸«¤¨¤ë²½¤È¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯²þÁ±
- ·î½é3±Ä¶ÈÆü¤Ç30～35»þ´ÖÊ¬¤Î¶ÈÌ³¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤·¡¢ÈËË»´ü¤Î»Ä¶È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º
- ÀÁµá½ñ½èÍý¤ä»ÅÌõÆþÎÏ¤Î³°Éô²½¤Ë¤è¤ëÄê·¿¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¥ß¥¹ºï¸º
- ¼Ò°÷¤¬·Ð±Ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶
- ¼«Æ°²½¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤ÆüÄøÄ´À°¤äÂÐ³°Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Í¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤È¹¥°õ¾Ý
- Ã¯¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©À°È÷¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶¯¤¤»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÈ¿¥±¿±Ä
- ERP¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¿Í¤ÎÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¶ÈÌ³±¿±ÄÂÎÀ©
º£¸å¤ÎÅ¸³«
justInCaseTechnologies¤Ï¡¢º£¸å¤â¡ÖÄê·¿¶ÈÌ³¤Ï³°¤Ë¡¢ËÜ¼Á¶ÈÌ³¤ÏÆâ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤È³Æ¼ï´ÉÍý·ÏSaaS¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë´ÉÍýÉôÌç¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â¡¢ERP¤Î¤è¤¦¤Ê¹â²Á¤ÊÂç´ë¶È¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ê¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢BPaaS¡ÊBusiness Process as a Service¡Ë¤Î·Á¤ÇºÇÅ¬¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¿Íºà¤òÄó¶¡¤·¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤ÄÂç´ë¶ÈÊÂ¤ß¤Î¶ÈÌ³ÉÊ¼Á¤È°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ³ÆþÇØ·Ê¤äÀ®²Ì¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
URL¡¡¡§¡¡https://cast-er.com/case/smes/justincase-tech/
¢£CASTER BIZ assistant¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CASTER BIZ assistant¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éËè·îÌó2,000Ì¾°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö1/100¡×¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬¥Áー¥àÂÎÀ©¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CASTER BIZ assistant¡§https://cast-er.com/
¢£CASTER BIZ accounting¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CASTER BIZ accounting¤Ï¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ê¥âー¥È·¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¤ä»ÙÊ§¤¤½èÍý¡¢·î¼¡»ÅÌõ¡¢¾ÚØá²ó¼ý¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥ÈÏ¢·È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â°¿Í²½¤Î²ò¾Ã¤ÈÉ¸½à²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Áー¥àÂÎÀ©¤ÇÃ´Åö¼Ô°ÍÂ¸¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
CASTER BIZ accounting¡§https://accounting.cast-er.com/
¢£ ¥¥ã¥¹¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ã¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÁÏ¤êÊÑ¤¨¤ë¡£Æ¯¤¯¤ÎÁ´¤Æ¤ò¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢AI¡ßBPaaS¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2014Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Á´¼Ò¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤Ç±¿±Ä¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖCASTER BIZ¡×¥·¥êー¥º¡ÊÆ³Æþ´ë¶È¿ôNo.1¡Ê¢¨1¡Ë¡Ë¤Ê¤É¤ÎBPaaS»ö¶È¤Ç¡¢Îß·×5,700¼Ò°Ê¾å¡Ê¢¨2¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏAI»þÂå¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òÀèÆ³¤·¡¢AI¤È¥Ò¥È¤Î¶¨Æ¯¤Ç¡ÈÆ¯¤¯À¤³¦¡É¤òÁÏ¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥¿ー
¾å¾ì»Ô¾ì¡¡¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì ¾Ú·ô¥³ー¥É 9331
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÀî ¾ÍÂÀ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-5-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¼êÄ®¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥ïー1¡¦2F¡¡LIFORKÂç¼êÄ® R06
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2014Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿Íºà»ö¶È±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://caster.co.jp
¢¨1:¹ñÆâ¼çÍ×¥ê¥âー¥È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ´ë¶È¿ôÈæ³Ó¤Ë¤è¤ë¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë
¢¨2:Æ³Æþ¼Ò¿ô¤ÏÊ£¿ô¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ´ë¶È¤Î½ÅÊ£¤ò´Þ¤à±ä¤Ù¿ô